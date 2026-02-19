ম্যাচ চলাকালীন মৌমাছির হানায় প্রাণ গেল আম্পায়ারের !

ম্যাচ চলাকালীন মৌমাছির হানায় প্রাণ গেল আম্পায়ারের !
ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
উন্নাও (উত্তরপ্রদেশ), 19 ফেব্রুয়ারি: টি-20 বিশ্বকাপের মাঝে আম্পায়ারের মর্মান্তিক মৃত্যুর সাক্ষী রইল বাইশ গজ ৷ ম্যাচ চলাকালীন মৌমাছির আক্রমণে প্রাণ হারালেন এক আম্পায়ার ৷ তবে টি-20 বিশ্বকাপের কোনও ম্য়াচ নয়, মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটল উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে বয়সভিত্তিক (অনূর্ধ্ব-13) প্রতিযোগিতা চলাকালীন ৷ মৌমাছির আক্রমণে মৃত আম্পায়ারের নাম মানিক গুপ্তা (60) ৷
জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে উন্নাওয়ের অম্বিকাপুরমে রাহুল সাপরু স্টেডিয়ামে মৌমাছির হানায় প্রাথমিকভাবে গুরুতর জখম হন মানিক গুপ্তা ৷ তাঁকে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য কানপুরে স্থানান্তর করা হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই আম্পায়ারের ৷ ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
- কীভাবে ঘটল ঘটনা: কানপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন অভিজ্ঞ আম্পায়ার মানিক গুপ্তা ৷ বুধবার অনূর্ধ্ব-13 ম্য়াচটি চলাকালীন আচমকাই মাঠে একঝাঁক মৌমাছি হানা দেয় ৷ ক্রিকেটারদের অধিকাংশ মাঠে শুয়ে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন ৷ কেউ কেউ নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকেন ৷ কিন্তু মৌমাছির হানা এতটাই আচমকা ছিল যে ষাটোর্ধ্ব মানিক গুপ্তা পালিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারেননি ৷ মৌমাছির দলটি ঘিরে ধরে তাঁকে ক্রমাগত হুলে বিদ্ধ করতে থাকে ৷ এরপর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান তিনি ৷
নিকটবর্তী শুক্লাগঞ্জের একটি হাসপাতালে বর্ষীয়ান আম্পায়ারকে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কানপুরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷ সেখানেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি না-হওয়ায় কানপুরেই ইনস্টিটিউট অব কার্ডিয়োলজিতে ভর্তি করা হয়ে মানিক গুপ্তাকে ৷ সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর ৷
- শোকের ছায়া ক্রিকেটমহলে: অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের এহেন মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদে শোকের ছায়া নেমে আসে স্থানীয় ক্রিকেট মহলে ৷ মানিক গুপ্তার মৃত্যুতে শোকাহত কানপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও ৷ মৌমাছি হানায় আম্পায়ারের আহত ও পরে মৃত্যুর ঘটনায় মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় ওই ম্যাচ ৷ ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে প্রয়াত আম্পায়ারের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন কেসিএ প্রেসিডেন্ট এসএন সিং ৷ পুলিশ জানিয়েছে, মৌমাছি হানায় আরও এক আম্পায়ার ও বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারও আহত হয়েছেন ৷ তবে বাকি প্রত্যেকের অবস্থাই স্থিতিশীল ৷