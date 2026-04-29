চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ সেমিতে ন'গোলের থ্রিলার, রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে বায়ার্নকে হারাল পিএসজি

চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ সেমিতে ন'গোলের থ্রিলার, রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে বায়ার্নকে হারাল পিএসজি
5-2 ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে মাত্র এক গোলের লিড নিয়ে মাঠ ছাড়ল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷
Published : April 29, 2026 at 3:15 PM IST
প্য়ারিস, 29 এপ্রিল: প্রত্যাশা ছিলই ৷ সেই প্রত্য়াশার বাস্তবায়ন ঘটালেন দু'দলের ফুটবলাররা ৷ বুধবার মধ্যরাতে (ভারতীয় সময়) রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের সাক্ষী থাকলেন তামাম ফুটবল অনুরাগীরা ৷ ন'টি গোল হল প্যারিস সাঁজাঁ বনাম বায়ার্ন মিউনিখ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ৷ যেখানে 5-4 ব্য়বধানে বায়ার্ন মিউনিখকে হারাল পিএসজি ৷
একসময় ম্য়াচে 5-2 গোলে এগিয়েছিল প্যারিসের ক্লাবটি ৷ কিন্তু জয় পেলেও শেষমেশ তিন গোল নয়, প্রথম পর্বের শেষে মাত্র এক গোলের লিড নিয়ে মাঠ ছাড়ল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ যা বায়ার্নের ঘরের মাঠে সেমিফাইনালের ফিরতি লেগের উত্তেজনা বাড়িয়ে দিল বৈকি ৷
পিএসজির হয়ে এদিন দু'টি করে গোল করলেন খিভিচা বারাৎস্খেলিয়া ও ব্য়ালন ডি'অর বিজয়ী ওসমানে দেম্বেলে ৷ আরেকটি গোল জোয়াও নেভেসের ৷ তবে ম্য়াচে এদিন স্কোরশিটে প্রথম নাম তোলে বায়ার্ন ৷ 17 মিনিটে পেনাল্টি থেকে চলতি প্রতিযোগিতার ত্রয়োদশ গোলটি তুলে নেন হ্যারি কেন ৷ দু'মিনিট বাদে মাইকেল ওলিসের প্রয়াস গোললাইন সেভ হয় ৷
সমতা ফেরাতে অবশ্য বেশি সময় নেয়নি চ্যাম্পিয়নরা ৷ 24 মিনিটে বামপ্রান্তিক আক্রমণে দিজায়ির দৌয়ের বল ধরে কার্যত একক দক্ষতায় 1-1 করেন বারাৎস্খেলিয়া ৷ তার এক মিনিট আগে অবশ্য গোলের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করে দেম্বেলে ৷ সে যাইহোক, 34 মিনিট দেম্বেলের কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে পিএসজি'কে 2-1 গোলে এগিয়ে দেন নেভেস ৷ আট মিনিট বাদে সেই গোল শোধ করে বায়ার্ন ৷ আলেকজান্ডার পাভলোভিচের বাড়ানো বল ধরে বক্সের মধ্যে নেওয়া জোরালো শটে 2-2 করেন ওলিসে ৷
⏱️ 95’ I We win ✅#PSGFCB 5️⃣-4️⃣ I #UCL pic.twitter.com/FJyTNF7PCg— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 28, 2026
এরপর সংযুক্তি সময়ে ফের গোল পিএসজি'র ৷ এক্ষেত্রে দেম্বেলের শট বক্সের মধ্যে হাতে লাগান আলফোন্সো ডেভিয়েস ৷ ভিএআরের সাহায্য নিয়ে রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিলে ফের দলকে এগিয়ে দেন দেম্বেলে ৷ 3-2 গোলে এগিয়ে থাকা পিএসজি বিরতির পরপরই ফের গোল তুলে নেয় ৷ আশরাফ হাকিমির অ্য়াসিস্ট থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন বারাৎস্খেলিয়া ৷ অনতিপরেই দেম্বেলের দ্বিতীয় গোলে ম্য়াচ মুঠোয় পুরে নেয় গতবারের খেতাবজয়ীরা ৷
তবে এরপর তিন মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল ফিরিয়ে দেয় বায়ার্ন ৷ 66 মিনিটে জোশুয়া কিমিচের ফ্রি-কিক থেকে হেডে 3-5 করেন দায়োত উপামেকানো ৷ 69 মিনিটে হ্য়ারি কেনের ঠিকানা লেখান বল ধরে 4-5 করেন দিয়াজ ৷ তবে শেষপর্যন্ত এক গোলের ব্যবধান আর ঘোচেনি ৷ ঘরের মাঠে সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে নামমাত্র গোলের ব্য়বধান নিয়ে মাঠ ছাড়ে পিএসজি ৷ আগামী 7 মে শেষ চারে ফিরতি লেগে মুখোমুখি দুই দল ৷