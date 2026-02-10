বিশ্বকাপে শৃঙ্খলাভঙ্গ, দেশে পাঠানো হল 'পাক' ক্রিকেটারকে
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে খারাপ খবর সংযুক্ত আরব আমিরশাহী শিবিরে ৷
Published : February 10, 2026 at 1:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 ফেব্রুয়ারি: নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার চিপকে টি-20 বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হচ্ছে তাদের ৷ তার আগের সন্ধেয় খারাপ খবর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর জন্য ৷ শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল দলের পাক বংশোদ্ভূত ব্যাটার মহম্মদ জোহেবকে ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছে ৷
শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে যে জোহেবকে তড়িঘড়ি দেশের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে ৷ অন্যান্য বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে এসে দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্য়া হচ্ছিল জোহেবের ৷ অতিরিক্ত মদ্যপানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত কারণে দলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছিল তাঁর ৷ শেষমেশ বিষয়টি পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ব্য়াটারকে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল মরুদেশের ক্রিকেট বোর্ড ৷ যদিও উপরোক্ত কারণগুলি ক্রিকইনফো'র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি ৷ এমনকী আমিরশাহী ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিশদে জানানোর কথা বলা হয়েছে ৷
আমিরশাহী দলে ভারত-পাক দু'দেশের বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের সমান উপস্থিতি ৷ পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারকে বিশ্বকাপের মাঝে 'বহিষ্কারে'র ফলে কি দলের ভারসাম্য বিঘ্নিত হল ? প্রশ্নের উত্তরে প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে আমিরশাহী অধিনায়ক মহম্মদ ওয়াসিম অবশ্য দলে ভারত-পাক বিভাজনের তত্ত্বে সিলমোহর দিতে নারাজ ৷ যিনি নিজেও একজন পাক বংশোদ্ভূত ৷ ওয়াসিম বলেন, "এখানে ভারত-পাকিস্তান কোনও বিষয় নয় ৷ আমরা সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর হয়ে খেলছি ৷ আমরা একটা পরিবার, বন্ধুর মতো ৷ আমরা একসঙ্গে সময় কাটাচ্ছি, খাওয়া-দাওয়া করছি ৷ সত্যি বলতে আমাদের দলে ভারত-পাক বলে কিছু নেই ৷"
On the eve of their first match of the #T20WorldCup, UAE have sent batter Muhammad Zohaib back home for " disciplinary reasons"— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 9, 2026
full story: https://t.co/07sxhcEdig pic.twitter.com/TxHyb0wnB9
গত বছর মে মাসে আমিরশাহীর হয়ে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল জোহেবের ৷ 20.20 ব্য়াটিং গড়ে 16টি আন্তর্জাতিক টি-20 ম্যাচে তাঁর সংগৃহিত রান 303 ৷ যা খুব একটা আহামরি নয় ৷ ওপেনার হিসেবে শুরু করলেও পরবর্তীতে আরিয়াংশ শর্মা তাঁকে সরিয়ে ওপেনিংয়ে জায়গা পোক্ত করেন ৷ তবে মিডল-অর্ডার ব্যাটার হিসেবে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা হয়েছিল বিতাড়িত জোহেবের ৷
প্রস্তুতি ম্যাচে নবাগত ইতালির বিরুদ্ধে মাত্র 81 রানে অলআউট হয়ে যাওয়ায় প্রথম ম্যাচের আগে চাপে আমিরশাহীর টপ-অর্ডার ব্যাটিং ৷ যদিও কিউয়িদের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু আগে আত্মবিশ্বাসী মরুদেশ ৷ অধিনায়ক ওয়াসিম বলেন, "আমাদের স্ট্র্য়াটেজি ভীষণই সাধারণ ৷ অতীতে আমিরশাহীতে আমরা ওদের হারিয়েছি ৷ এবার অবশ্য প্রতিযোগিতা, মাঠ সবকিছু আলাদা ৷ স্বাভাবিকভাবে আমাদের পরিকল্পনাও ভিন্ন ৷ নিঃসন্দেহে ওরা ভালো দল, অভিজ্ঞতাতেও এগিয়ে ৷ তবে আমাদেরও প্রস্তুতি ভালো হয়েছে ৷ আমরা চ্যাম্পিয়নের মতোই তৈরি হয়ে এসেছি ৷ আগামিকাল ভালো ক্রিকেট উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব ৷"