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বিশ্বকাপ মিটতেই দুঃসংবাদ, প্রয়াত জোড়া ব্যালন ডি'অর জয়ী লিভারপুল কিংবদন্তি

একমাত্র ইংল্যান্ড ফুটবলার হিসেবে জোড়া ব্যালন ডি'অর জয়ের নজির রেখে গেলেন কেভিন কিগান ৷ বয়স হয়েছিল 75 বছর ৷

KEVIN KEEGAN DIES
কেভিন কিগান (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 5:03 PM IST

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লন্ডন, 21 জুলাই: সাউদাম্পটন, নিউক্যাসল ইউনাইটেডের হয়ে সাফল্য পেলেও ক্লাব ফুটবলে তিনি কিংবদন্তি হয়েছেন লিভারপুল জার্সিতে ৷ 'দ্য রেডসে'র হয়ে জিতেছেন ইউরোপিয়ান কাপও ৷ বিশ্বকাপ শেষ হতেই প্রয়াত হলেন ইংল্যান্ডের সেই প্রাক্তন ফুটবলার কেভিন কিগান ৷ বয়স হয়েছিল 75 বছর ৷

ক্যান্সার আক্রান্ত প্রাক্তন ইংরেজ তারকার মৃত্যুর খবর প্রাথমিকভাবে ভাগ করে নেওয়া হয় পরিবারের তরফে ৷ পরবর্তীতে নিউক্যাসলের তরফে অনুরাগীদের কাছে কিগানের মৃত্যু সংবাদ সোমবার পৌঁছে দেওয়া হয় ৷ খেলার পাশাপাশি পরবর্তীতে যে ক্লাবকে তিনি প্রশিক্ষণও দিয়েছেন ৷ প্রিমিয়ির লিগ ক্লাবটির তরফে শোকবার্তায় লেখা হয়, "কেভিন কিগানের মৃত্যু সংবাদে আমরা বিধ্বস্ত ৷ যিনি ক্লাবের ইতিহাসে অন্যতম কিংবদন্তি এবং সমাদৃত মানুষ ৷"

আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার কিগানের সিনিয়র কেরিয়ার শুরু হয়েছিল 1968 সালে স্কানথর্প ইউনাইটেডে ৷ সেখানে তিন মরশুম কাটিয়ে লিভারপুলে যোগ দিয়েছিলেন জাতীয় দলের হয়ে 63 ম্য়াচ খেলা ফুটবলার ৷ ছ'টি মরশুমে লিভারপুলের হয়ে তিনশোরও বেশি ম্য়াচ খেলে 100টি গোল করেছেন তিনি ৷ পরবর্তী হ্যামবার্গার এসভি, সাউদাম্পটন এবং নিউক্যাসলে খেলে কেরিয়ার সমৃদ্ধ করেছেন কিগান ৷ স্ট্যানলি ম্যাথিউজ এবং স্যর ববি চার্লটনের পর তৃতীয় ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতেছিলেন কেভিন কিগান ৷ তবে তিনিই সেদেশের একমাত্র ফুটবলার যাঁর ঝুলিতে জোড়া ব্যালন ডি'অর রয়েছে ৷ 1978 এবং 1979 টানা দু'টি মরশুমে এই খেতাব জিতেছিলেন তিনি ৷

ইংল্য়ান্ডের জার্সিতে 21 গোল করা কেভিন কিগান জাতীয় দলকে নেতৃত্বও দিয়েছেন ৷ পরবর্তীতে 1999 সালে প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত হন জাতীয় দলের সঙ্গে ৷ নিউক্যাসল'কে দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে প্রিমিয়র লিগে তুলে আনা কোচ ক্লাবটিকে 1995-96 মরশুমে খেতাবের খুব কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু ম্যান ইউ'য়ের কাছে পিছিয়ে পড়ে সেবার ইপিএলে রানার্স হয়েই থামতে হয়েছিল নিউক্যাসল'কে ৷

কিগান'কে তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা ফুটবলার আখ্যা দিয়ে লিভারপুলের তরফে শোক বার্তায় লেখা হয়েছে, "অত্য়ন্ত সম্মানের সঙ্গে উনি ক্লাবের সাত নম্বর জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন ৷ মাঠে ব্যতিক্রমী সব কীর্তি গড়েছিলেন তিনি ৷ মানুষ হিসেবেও কেভিন কিগান ছিলেন অনন্য ৷"

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KEVIN KEEGAN DIES

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