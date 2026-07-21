বিশ্বকাপ মিটতেই দুঃসংবাদ, প্রয়াত জোড়া ব্যালন ডি'অর জয়ী লিভারপুল কিংবদন্তি

বিশ্বকাপ মিটতেই দুঃসংবাদ, প্রয়াত জোড়া ব্যালন ডি'অর জয়ী লিভারপুল কিংবদন্তি
একমাত্র ইংল্যান্ড ফুটবলার হিসেবে জোড়া ব্যালন ডি'অর জয়ের নজির রেখে গেলেন কেভিন কিগান ৷ বয়স হয়েছিল 75 বছর ৷
Published : July 21, 2026 at 5:03 PM IST
লন্ডন, 21 জুলাই: সাউদাম্পটন, নিউক্যাসল ইউনাইটেডের হয়ে সাফল্য পেলেও ক্লাব ফুটবলে তিনি কিংবদন্তি হয়েছেন লিভারপুল জার্সিতে ৷ 'দ্য রেডসে'র হয়ে জিতেছেন ইউরোপিয়ান কাপও ৷ বিশ্বকাপ শেষ হতেই প্রয়াত হলেন ইংল্যান্ডের সেই প্রাক্তন ফুটবলার কেভিন কিগান ৷ বয়স হয়েছিল 75 বছর ৷
ক্যান্সার আক্রান্ত প্রাক্তন ইংরেজ তারকার মৃত্যুর খবর প্রাথমিকভাবে ভাগ করে নেওয়া হয় পরিবারের তরফে ৷ পরবর্তীতে নিউক্যাসলের তরফে অনুরাগীদের কাছে কিগানের মৃত্যু সংবাদ সোমবার পৌঁছে দেওয়া হয় ৷ খেলার পাশাপাশি পরবর্তীতে যে ক্লাবকে তিনি প্রশিক্ষণও দিয়েছেন ৷ প্রিমিয়ির লিগ ক্লাবটির তরফে শোকবার্তায় লেখা হয়, "কেভিন কিগানের মৃত্যু সংবাদে আমরা বিধ্বস্ত ৷ যিনি ক্লাবের ইতিহাসে অন্যতম কিংবদন্তি এবং সমাদৃত মানুষ ৷"
আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার কিগানের সিনিয়র কেরিয়ার শুরু হয়েছিল 1968 সালে স্কানথর্প ইউনাইটেডে ৷ সেখানে তিন মরশুম কাটিয়ে লিভারপুলে যোগ দিয়েছিলেন জাতীয় দলের হয়ে 63 ম্য়াচ খেলা ফুটবলার ৷ ছ'টি মরশুমে লিভারপুলের হয়ে তিনশোরও বেশি ম্য়াচ খেলে 100টি গোল করেছেন তিনি ৷ পরবর্তী হ্যামবার্গার এসভি, সাউদাম্পটন এবং নিউক্যাসলে খেলে কেরিয়ার সমৃদ্ধ করেছেন কিগান ৷ স্ট্যানলি ম্যাথিউজ এবং স্যর ববি চার্লটনের পর তৃতীয় ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতেছিলেন কেভিন কিগান ৷ তবে তিনিই সেদেশের একমাত্র ফুটবলার যাঁর ঝুলিতে জোড়া ব্যালন ডি'অর রয়েছে ৷ 1978 এবং 1979 টানা দু'টি মরশুমে এই খেতাব জিতেছিলেন তিনি ৷
Sir Kenny's tribute to Kevin ❤️ pic.twitter.com/pj0JVAw6AO— Liverpool FC (@LFC) July 20, 2026
ইংল্য়ান্ডের জার্সিতে 21 গোল করা কেভিন কিগান জাতীয় দলকে নেতৃত্বও দিয়েছেন ৷ পরবর্তীতে 1999 সালে প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত হন জাতীয় দলের সঙ্গে ৷ নিউক্যাসল'কে দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে প্রিমিয়র লিগে তুলে আনা কোচ ক্লাবটিকে 1995-96 মরশুমে খেতাবের খুব কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু ম্যান ইউ'য়ের কাছে পিছিয়ে পড়ে সেবার ইপিএলে রানার্স হয়েই থামতে হয়েছিল নিউক্যাসল'কে ৷
We are devastated to learn of the passing of Kevin Keegan, one of the most iconic, influential and deeply loved figures in our club’s history.— Newcastle United (@NUFC) July 20, 2026
Kevin was more than a legendary footballer and manager. He was the beating heart of Newcastle United for generations of supporters.
কিগান'কে তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা ফুটবলার আখ্যা দিয়ে লিভারপুলের তরফে শোক বার্তায় লেখা হয়েছে, "অত্য়ন্ত সম্মানের সঙ্গে উনি ক্লাবের সাত নম্বর জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন ৷ মাঠে ব্যতিক্রমী সব কীর্তি গড়েছিলেন তিনি ৷ মানুষ হিসেবেও কেভিন কিগান ছিলেন অনন্য ৷"