64 সেকেন্ডে গোল হজম করে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় তুরস্কের

64 সেকেন্ডে গোল হজম করে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় তুরস্কের
হাইতির পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে চলতি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হল তুরস্কের ৷
Published : June 20, 2026 at 1:36 PM IST
সান ফ্রান্সিসকো, 20 জুন: হাইতির পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে চলতি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল তুরস্ক ৷ গ্রুপ-ডি'র দ্বিতীয় ম্য়াচে শনিবার প্য়ারাগুয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন আর্দা গুলেররা ৷ সেই ম্য়াচ শুরুর 64 সেকেন্ডের মাথায় গোল হজম করে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেল তুরস্ক ৷ অন্যদিকে পুরো দ্বিতীয়ার্ধটা দশজনে খেলেও স্মরণীয় জয় তুলে নিল প্যারাগুয়ে ৷ 64 সেকেন্ডে লাতিন আমেরিকার দেশটির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মাতিয়াস গালারজা ৷
অস্ট্রেলিয়ার কাছে 0-2 গোলে হেরে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হয়েছিল তুরস্কের ৷ ফলত আর্দা গুলের, হাকান কালহানোগলু'র মতো তারকা সমৃদ্ধ ইউরোপের দেশটিকে বিশ্বকাপে টিকে থাকতে হলে পয়েন্ট পেতেই হত ৷ ফিফা ক্রমতালিকায় পিছিয়ে থাকা প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে এদিন সবই করল তুরস্ক, শুধু গোলটাই পেল না ৷
পরিসংখ্যান যদি দেখা যায় তাহলে সারা ম্যাচে এদিন 78 শতাংশ বল নিজেদের দখলে রেখেছিলেন তুরস্ক ফুটবলাররা ৷ গোল লক্ষ্য করে 33টি শট নেন তাঁরা ৷ ম্য়াচে তুরস্ক কর্নার আদায় করে 12টি ৷ পক্ষান্তরে মাত্র 22 শতাংশ বল নিজেদের দখলে রেখে রক্ষণাত্মক ফুটবলে বাজিমাত লাতিন আমেরিকার দেশটির ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে ম্য়াচে এদিন কোনও কর্নারও আদায় করতে পারেনি প্য়ারাগুয়ে ৷ কিন্তু ম্য়াচের দ্বিতীয় মিনিটে কাজের কাজটি করে যান গালারজা ৷ বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে বাঁ-পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে বল জালে রাখেন মিডফিল্ডার ৷ যা এখনও পর্যন্ত চলতি বিশ্বকাপের দ্রুততম গোলের নজির ৷ এরপরেও ম্য়াচে গোলের মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছিল তারা ৷ তবে দ্বিতীয়বার আর গোল করতে পারেনি ৷
Paraguay secure the victory! 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে প্যারাগুয়ের উইঙ্গার মিগুয়েল আলমিরনকে নয়া নিয়মের আওতায় লাল-কার্ড দেখান রেফারি ৷ হাত দিয়ে মুখ ঢেকে প্রতিপক্ষের এক ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলায় তাঁকে মার্চিং-অর্ডার দেন রেফারি ৷ ফলত দ্বিতীয়ার্ধের পুরো সময়টা দশ জনের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেয়েছিল তুরস্ক ৷ কিন্তু সারা ম্য়াচে মাথা কুটেও প্যারাগুয়ে রক্ষণের ডেডলক ভাঙতে পারেনি তারা ৷ ফলত 0-1 গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয় তুরস্কের ৷ ম্য়াচ শেষে কান্নায় ভেঙে পড়েন রাইট-ব্যাক মার্ট মুল্ডার ৷
গ্রুপ-ডি'র অন্য ম্য়াচে শনিবার দিনের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ'কে ছাড়াই সেই ম্য়াচে 2-0 গোলে জিতে নকআউট নিশ্চিত করে আয়োজকরা ৷ 11 মিনিটে ক্যামরন বার্গেসের গোলে এগিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র ৷ 43 মিনিটে 2-0 করেন অ্য়ালেক্স ফ্রিম্য়ান ৷ সহ-আয়োজক মেক্সিকোর পর দ্বিতীয় দল হিসেবে নকআউট নিশ্চিত হল যুক্তরাষ্ট্রের ৷