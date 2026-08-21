বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক নিশ্চিত, দেশের দ্বিতীয় মহিলা জুটি হিসেবে ইতিহাসে অর্জুন বিজয়ী তৃষা-গায়ত্রী

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক নিশ্চিত, দেশের দ্বিতীয় মহিলা জুটি হিসেবে ইতিহাসে অর্জুন বিজয়ী তৃষা-গায়ত্রী
সম্প্রতি অর্জুন সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন দেশের এই শাটলারদ্বয় ৷ বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে পদক জিতে তার মর্যাদা দিলেন তৃষা-গায়ত্রী ৷
Published : August 21, 2026 at 2:27 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 অগস্ট: সপ্তম বাছাই'দের হারিয়ে বৃহস্পতিবার প্রত্যাশার তারটা উঁচু তারে বেঁধে দিয়েছিলেন দু'জনে ৷ পিভি সিন্ধু, আয়ুষ শেট্টিদের বিদায়ের দিনে আলোচনায় ছিল তাঁদের পারফরম্য়ান্স ৷ পদক নিশ্চিত করতে আর মাত্র একটি জয় প্রয়োজন ছিল দু'জনের ৷ তবে লড়াইটা সহজ ছিল না তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ জুটির কাছে ৷ কারণ শুক্রবার শেষ আটের লড়াইয়ে ভারতীয় জুটির সামনে ছিল বিশ্বের চার নম্বর ৷ সেসবের তোয়াক্কা না-করে দুর্ধর্ষ প্রত্য়াবর্তনে পদক নিশ্চিত করলেন তৃষা-গায়ত্রী ৷
বিশ্বের চার নম্বর চিনের জিয়া জি ফান ও ঝ্য়াং সু জিয়ান'কে তিন গেমের লড়াইয়ে হারিয়ে নিদেনপক্ষে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করলেন দু'জনে ৷ যা দেশের মাটিতে চলতি বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ভারতের প্রথম পদকও বটে ৷ এমনকী বিশ্বের 39 নম্বর তৃষা-গায়ত্রী জুটির পদক জয় শেষমেশ দেশের একমাত্র সাফল্য হয়েও রয়ে যেতে পারে ৷ কারণ পদক জয়ের দৌড়ে আর কেবল রয়েছে পুরুষ ডাবলসে সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি ৷ আজই কোয়ার্টারের লড়াইয়ে নামবেন দু'জনে ৷ তার আগে মহিলা ডাবলসের সাফল্য তাঁদের অনুপ্রেরণা দেবে নিশ্চিতভাবে ৷ তৃষা-গায়ত্রী জুটির পক্ষে এদিন ম্য়াচের ফল 16-21, 21-15, 21-13 ৷
প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মহিলা ডাবলসে ভারতের ঝুলিতে পদক এসেছিল 15 বছর আগে ৷ 2011 সালে লন্ডনের মাটিতে সেবার ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছিল জুয়ালা গুট্টা ও অশ্বিনী পোনাপ্পা জুটি ৷ অর্থাৎ, দেড় দশক বাদে মহিলা ডাবলসে ভারতকে ঐতিহাসিক পদক এনে দিলেন তৃষা-গায়ত্রী ৷ গতকাল প্রি-কোয়ার্টারে ব়্য়াংকিং'য়ে সাত নম্বরে থাকা জাপানের জুটিকে হারিয়ে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাসটুকু জোগাড় করে নিয়েছিলেন ভারতের শাটলারদ্বয় ৷ যদিও কোয়ার্টারে প্রথম গেম হেরে এদিন পিছিয়ে পড়ে ভারতীয় জুটি ৷ 21-16 ব্যবধানে প্রথম গেম জিতে নেন জিয়া জি ফান ও ঝ্য়াং সু জিয়ান ৷ এরমধ্যে প্রথমজন প্য়ারিস অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী ৷
Long wait for medal over! 👏🇮🇳#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/VIEtHH9Uz1— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
দ্বিতীয় গেমেও একসময় 1-5 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল ভারতীয় জুটি ৷ সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তনের সূচনা হয় ভারতীয় জুটির ৷ দুর্ধর্ষ কামব্য়াক করে দ্বিতীয় গেমের বিরতিতে 11-10 ব্য়বধানে এগিয়ে যান তৃষা ও গায়ত্রী ৷ এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ৷ ব্যবধান বজায় রেখে 17-14 ব্যবধানে লিড নেন তাঁরা ৷ এরপর 21-15 ব্যবধানে দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে সমতায় ফেরান সম্প্রতি অর্জুন সম্মানে ভূষিত দেশের শাটলারদ্বয় ৷ তৃতীয় তথা নির্ণায়ক গেমেও চিনের জুটি প্রাথমিকভাবে লিড নেয় ৷ তবে দ্বিতীয় গেমের মতোই সেখানে প্রত্য়াবর্তনের রূপকথা লেখে ভারতীয় জুটি ৷ তৃতীয় গেম আরও সহজে জিতে নেন তৃষা-গায়ত্রী ৷ 21-13 ব্যবধানে জিতে নিদেনপক্ষে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হয় দু'জনের ৷
Moments like this mean everything!— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/aOJxpmgroa
তৃষা-গায়ত্রীর সাফল্যে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে এই নিয়ে 15তম পদক এল ভারতের ঘরে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2011 থেকে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপের প্রত্যেকটি সংস্করণে কমপক্ষে একটি করে পদক জিতেছে ভারত ৷