সপ্তম বাছাই'দের হারিয়ে চমক, পদক থেকে একটি জয় দূরে তৃষা-গায়ত্রী জুটি

সপ্তম বাছাই'দের হারিয়ে চমক, পদক থেকে একটি জয় দূরে তৃষা-গায়ত্রী জুটি
একটিও গেম না-খুইয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ আটে পৌঁছে গেল ভারতের মহিলা ডাবলস জুটি ৷ পদক নিশ্চিত করতে বিশ্বের চার নম্বর জুটিতে হারাতে হবে তাঁদের ৷
Published : August 20, 2026 at 2:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: দিনকয়েক আগে 'অর্জুন' প্রাপ্তি ঘটেছে দু'জনের ৷ বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে যেন সেই সম্মানেরই আস্থা রাখছেন তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ জুটি ৷ প্রথম দু'টি ম্য়াচে কোনও গেম না-হারিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রি-কোয়ার্টারে ৷ তবে শেষ ষোলোয় তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিল প্রতিযোগিতার সপ্তম বাছাই জুটি ৷ কিন্তু সেসবের তোয়াক্কা না-করে জাপানের শক্তিশালী জুটিকেও স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখলেন তৃষা-গায়ত্রী ৷
জাপানের রিন ইউয়াঙ্গানা ও কিয়ে নাকানিশি জুটিকে ভারতীয় শাটলারদ্বয় হারালেন 21-16, 21-12 ব্যবধানে ৷ মাত্র 44 মিনিটে ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেন দু'জনে ৷ অর্থাৎ, পদক নিশ্চিত করতে আর মাত্র একটি জয় প্রয়োজন পুল্লেলা গোপীচাঁদের দুই ছাত্রীর (এর মধ্যে গায়ত্রী গোপীচাঁদ পুল্লেলা গোপীচাঁদের কন্য়াও বটে) ৷
দেশের মাটিতে চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শুরু থেকেই দুর্ধর্ষ ফর্মে বিরাজ করছেন ভারতীয় জুটি ৷ তার মধ্যেই দেশের খেলাধুলোর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানপ্রাপ্তি ঘটেছে দু'জনের ৷ বৃহস্পতিবার ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রথম দুই ম্য়াচের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই বাজিমাত করে যান তৃষা ও গায়ত্রী ৷ এর মধ্যে প্রথমজনের জাম্প স্ম্যাশিং'য়ের অদ্ভুত ক্ষমতা আরও একবার ভারতের জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিল ৷ পার্টনার গায়ত্রী এদিন কিছুটা নিষ্প্রভ থাকলেও তৃষার আগ্রাসন সব খামতি ঢেকে দিল ৷ গোড়ালির চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর দারুণ ছন্দে এই শাটলার ৷
Quarterfinals Bound! 🏸🔥— BAI Media (@BAI_Media) August 20, 2026
Treesa Jolly and Gayatri Gopichand deliver a dominant performance, taking down the 7th seeds in straight games to seal their spot in the Women's Doubles Quarterfinals! 💪🇮🇳 pic.twitter.com/JUQukQVpWP
ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভারতীয় জুটির পক্ষে প্রবল সমর্থনও জাপানি শাটলারদ্বয়ের পক্ষে কাজটা এদিন কঠিন করে তুলেছিল ৷ এরইমধ্যে ম্য়াচ রেফারির সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তৃষা ৷ তবে সেই ঘটনা মনোসংযোগে চিড় ধরাতে পারেনি ৷ 21-16 ব্য়বধানে প্রথম গেম জিতে নেওয়ার পর দ্বিতীয় গেমে আরও সহজ জয় তুলে নেয় ভারতীয় জুটি ৷ দ্বিতীয় গেমে তাঁদের পক্ষে ফলাফল 21-12 ৷
Taking the initiative.— BWF (@bwfmedia) August 20, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/5pPTArMF5E
শেষ আটে বিশ্বের চার নম্বর জুটি চিনের জিয়া জি ফান ও ঝ্য়াং শু সিয়ানের মুখোমুখি হবেন দু'জনে ৷ সেখানে জিতলেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম পদক নিশ্চিত করবে বিশ্বের 39 নম্বর জুটি ৷ 2022 এবং 2023 অল ইংল্যান্ড ওপেনে জোড়া পদক রয়েছে যাঁদের ঝুলিতে ৷ প্রি-কোয়ার্টার জিতে তৃষা পদক সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেন, "বিষয়টি (পদক জয়ের হাতছানি) আমরা মাথায় রাখব ৷ তবে আমাদের বর্তমান নিয়ে ভাবনাই বাঞ্ছনীয় ৷ এই জয়টাকে উপভোগ করে পরের ম্য়াচের পরিকল্পনা সাজাতে চাই ৷"