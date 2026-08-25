বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ঐতিহাসিক পদক, ব়্য়াংকিং'য়ে 12 ধাপ এগোলেন তৃষা-গায়ত্রী

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ঐতিহাসিক পদক, ব়্য়াংকিং'য়ে 12 ধাপ এগোলেন তৃষা-গায়ত্রী
2011 সালের পর দেশের প্রথম মহিলা ডাবলস জুটি হিসেবে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে পদক এনে দিয়েছে তৃষা-গায়ত্রী জুটি ৷
Published : August 25, 2026 at 3:13 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: বিশ্বের পয়লা নম্বর জুটির কাছে হেরে সেমিফাইনালে পথচলা থামলেও ইতিহাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল শেষ চারে পা দিতেই ৷ 15 বছর বাদে দেশের প্রথম মহিলা ডাবলস জুটি হিসেবে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে পদক এনে দিয়েছেন দু'জনে ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই ব়্যাংকিংয়ে প্রভূত উন্নতি করল তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ জুটি ৷
দেশের এই মহিলা ডাবলস জুটি দেশের মাটিতে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপ শুরু করেছিল ব়্যাংকিং'য়ে 39তম স্থানে থেকে ৷ ব্রোঞ্জ জয়ের পর 12 ধাপ উন্নতি করে বিশ্ব ব়্যাংকিংয়ে 27 নম্বর স্থানে উঠে এলেন তাঁরা ৷ ব়্য়াংকিং'য়ে প্রথম পঞ্চাশে সবচেয়ে বড় লাফ দিলেন ভারতের এই মহিলা শাটলারদ্বয় ৷
সদ্য-সমাপ্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সেমিফাইনালে যোগ্য়তা অর্জনের পথে টুর্নামেন্টে একাধিক অঘটন ঘটিয়েছেন ভারতীয় শাটলারদ্বয় ৷ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের 16 নম্বর জুটিকে হারানোর পর কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁদের কাছে হেরে যায় বিশ্বের চার নম্বর জুটি ৷ শেষ আটে চিনের জিয়া জি ফান ও ঝ্যাং সু জিয়ানের কাছে প্রথম গেম হেরে রোমহর্ষক প্রত্যাবর্তন করেন দু'জনে ৷ পরের দু'টি গেম জিতে পদক নিশ্চিত করেন তাঁরা ৷ ভারতীয় জুটির ম্য়াচের ফল ছিল 16-21, 21-15, 21-13 ৷ প্রতিযোগিতা জুড়ে তৃষার স্ম্যাশ প্রতিপক্ষের মাথাব্য়থার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ তাঁকে যোগ্য় সহায়তা করেন গায়ত্রী ৷
🏸 Gayatri Gopichand and Treesa Jolly are on the rise!— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 25, 2026
The Indian women’s doubles pair has climbed 12 spots in the latest BWF World Rankings and is now placed at World No. 27. 🇮🇳🔥
A strong push up the rankings for one of India’s promising badminton partnerships! 💪#Badminton… pic.twitter.com/htM23iQz8l
সেমিফাইনালে দু'জনের সামনে ছিল বিশ্বের পয়লা নম্বর চিনা জুটি ৷ তবে ভয়ে কুঁকড়ে থাকা নয়, অলিম্পিক্সে রুপোজয়ীদের বিরুদ্ধে প্রথম গেম 21-18 ব্যবধানে জিতে নেন তৃষা-গায়ত্রী ৷ কিন্তু এরপরই ছন্দপতন ৷ পরবর্তী দু'টি গেম হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেও ভারতীয় জুটি দুর্ধর্ষ পরাফরম্য়ান্সের ছাপ রেখে যায় ৷
এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মুখরক্ষা করেছে এই মহিলা ডাবলস জুটি ৷ কারণ ভারতের হয়ে একমাত্র পদক জিতেছেন তৃষা ও গায়ত্রীর ৷ ফলস্বরূপ ব়্যাংকিং'য়ে 12 ধাপ উন্নতি ৷ যা এশিয়ান গেমসের আগে নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে ভারতীয় জুচির ৷