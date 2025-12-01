পিঙ্ক বল টেস্টের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন, রুটকে পালটা দিলেন হেড

পিঙ্ক বল টেস্টের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন, রুটকে পালটা দিলেন হেড
অ্যাশেজে গোলাপি বলে টেস্ট খেলার কোনও মানে হয় না, দ্বিতীয় টেস্টের আগে মন্তব্য জো রুটের ৷
Published : December 1, 2025 at 12:54 PM IST
ব্রিসবেন, 1 ডিসেম্বর: টেস্ট ক্রিকেটের ঐতিহ্যের সঙ্গে যায় না গোলাপি বল টেস্ট ৷ তাই অ্য়াশেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে এর কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না ৷ বৃহস্পতিবার থেকে গাব্বায় শুরু হতে চলা অ্য়াশেজের দ্বিতীয় তথা পিঙ্ক বল টেস্টের আগে এমনই মন্তব্য করে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন জো রুট ৷ ইংরেজ তারকা ব্য়াটারকে তাঁর মন্তব্যের পালটা দিলেন প্রথম টেস্টের নায়ক ট্রাভিস হেড ৷
অনুশীলন শুরু করার আগে রবিবার গাব্বায় এক সাক্ষাৎকারে জো রুট বলেন, "আমার মনে হয় না অ্যাশেজে পিঙ্ক বল টেস্টের প্রয়োজন আছে বলে ৷ একেবারেই প্রয়োজন পড়ে না ৷" প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কের সংযোজন, "টেস্ট ক্রিকেটের ঐতিহ্যের সঙ্গে এটা যায় বলে মনে হয় না ৷ কিন্তু সূচিতে রয়েছে খেলতে তো হবেই ৷ শুধু তাই নয়, আমরা যে পিঙ্ক বলে ওদের চেয়ে ভালো সেটা প্রমাণ করতে হবে ৷ তবে নিঃসন্দেহে অস্ট্রেলিয়ায় এর (পিঙ্ক বলে) গুরুত্ব অনেক ৷ এখানকার অনুরাগীরা ভীষণ উপভোগ করে এটা ৷"
ঐতিহ্যের অ্যাশেজে পিঙ্ক বল টেস্টের গুরুত্বকে রুট লঘু করার চেষ্টা করলে তা ভালোভাবে নেননি ট্রাভিস হেড ৷ বিস্ফোরক শতরানে পারথ টেস্টের নায়ক রুটের উদ্দেশে পালটা বলেন, "আমরা গোলাপি বল টেস্টকে আলিঙ্গন করেছি ৷ গোলাপি বলে আমরা ভালো খেলে আসছি ৷ আমরা এই বলে ভালো ফলাফল করতে সক্ষম ৷ আসলে গোলাপি বল, সাদা বল, লাল বল- এসব কোনও ব্য়াপারই না ৷"
Travis Head brought a dash of Happy Gilmore to help explain his stance on the place of day-night cricket in the #Ashes schedule.— cricket.com.au (@cricketcomau) December 1, 2025
Details: https://t.co/3KkhI92irf pic.twitter.com/GtJ7iZtmbf
অজিভূমে দিন-রাতের টেস্টের জনপ্রিয়তা নিয়ে বলতে গিয়ে হেড বলেন, "পিঙ্ক বল ঘিরে এখানে আলাদাই উন্মাদনা ৷ ফের এই ম্যাচে প্রচুর দর্শক মাঠে ভরাতে চলেছেন ৷ তাই এই ম্য়াচটা খেলতে মুখিয়ে রয়েছি ৷ যেখানে জিতলে তোমার মনে হবে এটা দারুণ ম্য়াচ আর হারল সম্ভবত উল্টোটা ৷ দু'টো দলের এ নিয়ে ভিন্ন ধারণা থাকলেও বিষয়টা একই ৷" সবমিলিয়ে অ্য়াশেজে পিঙ্ক বল টেস্টের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন এবং তাঁর জবাব গাব্বা টেস্টের উত্তাপ বাড়িয়ে দিল বৈকি ৷
এদিকে প্রথম টেস্টে 83 বলে 123 রান হাঁকিয়ে দলকে জেতানো হেড ওপেন করতে পারেন গাব্বায় দিন-রাতের টেস্টে ৷ কারণ, রবিবার গাব্বায় ঐচ্ছিক অনুশীলনে যোগ দিলেও ওপেনার উসমান খোয়াজার ফিটনেস সংশয় রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে জ্য়াক ওয়েদারাল্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নামবেন বাঁ-হাতি হেড ৷ পরিবর্তে একাদশে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার অথবা জোশ ইংলিসের মধ্যে একজনকে বেছে নেবে ম্য়ানেজমেন্ট ৷ পারথে জিতে সিরিজে 1-0 লিড নেওয়া অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টের 14 জনের স্কোয়াড অবশ্য অপরিবর্তিতই রেখেছে ৷