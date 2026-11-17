আসন্ন আইপিএলে দেখা যাবে না 'ট্রাভিষেক-ঝড়', নাম প্রত্যাহার করলেন অজি তারকা
আগামী দিনগুলোতে ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচির কথা ভেবেই হেডের এই সিদ্ধান্ত বলে ক্রিকইনফোর রিপোর্টে প্রকাশ ৷
Published : November 17, 2026 at 2:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: আসন্ন মিনি অকশনের আগে 2027 আইপিএলের জন্য প্লেয়ার রিটেনশনের অন্তিমদিন মঙ্গলবার অর্থাৎ, আজ ৷ এমন সময় 2027 আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তারকা ট্রাভিস হেড ৷ যা কমলা শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা বলা যায় ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন অজি তারকা ৷ তাই স্বাভাবিকভাবেই হেডকে ছেড়ে দিচ্ছে সানরাইজার্স ৷
আগামী দিনগুলোতে ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচির কথা ভেবেই হেডের এই সিদ্ধান্ত বলে ক্রিকইনফোর রিপোর্টে প্রকাশ ৷ যা এসআরএইচের টপ-অর্ডার ব্য়াটিংয়ে বড়সড় শূন্যস্থান তৈরি করবে বলা যায় ৷ বিশেষ করে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে 'ট্রাভিষেক-ঝড়' থেকে বঞ্চিত হবেন অনুরাগীরা ৷ যদিও 14 কোটির ট্রাভিস হেডকে ছেড়ে দিলে পার্সে অনেক বেশি টাকা নিয়ে নিলামে অংশ নিতে পারবে 2016-র চ্য়াম্পিয়নরা ৷ 2025 মেগা নিলামে যে পাঁচ ক্যাপড ক্রিকেটারকে সানরাইজার্স ধরে রেখেছিল, তাঁদের মধ্যে হেড একজন ৷ তাই নিয়ম মেনে অজি ওপেনারকে রিলিজ করলে পুরো অর্থই ফ্র্যাঞ্চাইজির পার্সে চলে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, 2024 সালে নিলামে প্রথমবার হেডকে 6.8 কোটিতে দলে নিয়েছিল এসআরএইচ ৷ কোটিপতি লিগে যা অজি ওপেনারের দ্বিতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ এর আগে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে দশটি ম্য়াচ খেলেছেন বিধ্বংসী বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ তবে অজি তারকার আইপিএল সাফল্যের সবটুকুই সানরাইজার্সে ৷ 176.14 স্ট্রাইক-রেটে আইপিএলে 43 ম্য়াচে হেডের সংগৃহিত রানসংখ্যা 1,351 ৷ ভারতীয় সতীর্থ অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে কমলাব্রিগেডের হয়ে সাড়া জাগিয়েছেন তিনি ৷ 46.16 গড়ে 42 ইনিংসে ওপেনিংয়ে নেমে 1,892 রান করেছেন দু'জনে ৷ যা ফ্র্যাঞ্চাইজির দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ শীর্ষে রয়েছে শিখর ধাওয়ান-ডেভিড ওয়ার্নার জুটি ৷
No Travishek for IPL 2027 😮 https://t.co/pa0jdEm7Yq— Cricinfo (@cricinfo) November 17, 2026
প্লেয়ার রিটেনশন ডেডলাইনের আগে ট্রেড উইন্ডোয় তিন-তিনজন ক্রিকেটার দেওয়া-নেওয়া করেছে সানরাইজার্স ৷ বাঁ-হাতি পেসার টি নটরাজনকে দলে পেতে লেগস্পিনার জিশান আনসারিকে দিল্লি ক্যাপিটালসের হাতে তুলে দিয়েছে তারা ৷ এছাড়া লিয়াম লিভিংস্টোন এবং জ্যাক এডওয়ার্ডসের পরিবর্তে খলিল আহমেদ এবং ন্য়াথন এলিসকেও দলে নিয়েছে কমলাব্রিগেড ৷