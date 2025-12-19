অ্য়াডিলেডে টানা চতুর্থ সেঞ্চুরিতে ডনকে ছুঁলেন হেড

অ্য়াডিলেডে টানা চতুর্থ সেঞ্চুরিতে ডনকে ছুঁলেন হেড
99 রানে এদিন ট্রাভিস হেডের ক্যাচ ফসকান হ্য়ারি ব্রুক ৷ তৃতীয়দিন শেষে চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া ৷
Published : December 19, 2025 at 2:41 PM IST
অ্যাডিলেড, 19 ডিসেম্বর: অ্যাডিলেড ওভাল যে তাঁর কতোটা প্রিয়, সেটার প্রমাণ পরিসংখ্য়ানই ৷ চলতি অ্যাশেজে শুক্রবার সেই পয়মন্ত মাঠেই ডন ব্র্যাডম্য়ানের রেকর্ড স্পর্শ করলেন ট্রাভিস হেড ৷ পারথে প্রথম টেস্টের পর অ্যাডিলেড ওভালে তৃতীয় টেস্টে চলতি অ্যাশেজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি এল অজি ওপেনারের ব্যাটে ৷ যা অ্যাডিলেড ওভালে তাঁর টানা চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরিও বটে ৷ আর একই ভেন্যুতে টানা চারটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ডন ব্র্যাডম্য়ান, মাইকেল ক্লার্ক, স্টিভ স্মিথের সঙ্গে এলিট ক্লাবে প্রবেশ করে গেলেন বাঁ-হাতি মারকুটে ব্য়াটার ৷
142 রানে অপরাজিত থেকে তৃতীয়দিনের খেলা শেষ করলেন হেড ৷ ক্রিজে তাঁর সঙ্গী অ্যালেক্স ক্য়ারি ব্যাটিং করছেন 52 রানে ৷ ইংল্যান্ডের থেকে আপাতত 356 রানে এগিয়ে আয়োজকরা ৷ যা পরিস্থিতি তাতে অ্যাশেজে টিকে থাকতে হলে রেকর্ড রান তাড়া করে অ্যাডিলেডে জিততে হবে ইংল্যান্ডকে ৷ সে যাইহোক, পয়া মাঠে এদিন সকল আলো কাড়লেন হেড ৷ 99 রানে জীবন ফিরে পেয়ে 146 বলে এদিন একাদশ টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অজি ওপেনার ৷ দিনের শেষে ক্যারির সঙ্গে তাঁর অবিভক্ত জুটিতে উঠেছে 222 রান ৷
বিশ্বের পঞ্চম ব্য়াটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার একটি ভেন্যুতে টানা চার ম্যাচে শতরান করলেন হেড ৷ ব্র্যাডম্যান, ক্লার্ক এবং স্মিথ ছাড়া ছাড়া বিদেশি ব্যাটার হিসেবে একমাত্র ইংল্য়ান্ডের ওয়ালি হ্যামন্ডের এই কীর্তি রয়েছে ৷ মাইকেল ক্লার্কের পর দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে অ্যাডিলেডে এই নজির গড়লেন 2023 বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের নায়ক ৷ জো রুটকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে এদিন তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে যান হেড ৷ সেইসঙ্গে নাম তুলে ফেলেন অনন্য নজিরে ৷ একটি ভেন্যুতে সর্বাধিক টানা পাঁচটি সেঞ্চুরির নজির অবশ্য রয়েছে কিউয়ি কিংবদন্তি কেন উইলিয়ামসনের ঝুলিতে ৷ হ্যামিলটনের সেডন পার্কে এই নজির গড়েছেন প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ৷ অ্যাডিলেডে পরবর্তী টেস্টে নামার আগে নিশ্চয় এই রেকর্ডের কথা মাথায় রাখবেন হেড ৷
2022 সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এই ভেন্যুতে প্রথম সেঞ্চুরিটি করেছিলেন ট্রাভিস হেড ৷ 2024 সালে ফের ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ভারতের বিরুদ্ধে (বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি) অ্যাডিলেডে তিন অঙ্কের রান করেন অস্ট্রেলিয়ার 'বিগ ম্যাচ প্লেয়ার' ৷ এরপর বৃহস্পতিবার একই ভেন্যুতে টানা চতুর্থ সেঞ্চুরি এল তাঁর ৷
আট উইকেটে 213 রান নিয়ে শুরু করা ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস এদিন শেষ হয় 286 রানে ৷ নবম উইকেটে 206 রান যোগ করার পর ব্যক্তিগত 83 রানে মিচেল স্টার্কের শিকার হন ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকস ৷ জোফ্রা আর্চার আউট হন 51 রানে ৷ তৃতীয়দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট হারিয়ে 271 রান তুলেছে সিরিজে 2-0 এগিয়ে থাকা অজি শিবির ৷
- অস্ট্রেলিয়ার ভেন্যুতে টানা চার টেস্টে শতরানকারী পাঁচ:
- ডন ব্র্যাডম্যান (1928-32)- মেলবোর্ন
- ওয়ালি হ্যামন্ড (1928-36)- সিডনি
- মাইকেল ক্লার্ক (2012-14)- অ্যাডিলেড
- স্টিভ স্মিথ (2014-17)- মেলবোর্ন
- ট্রাভিস হেড (2022-25)- অ্য়াডিলেড