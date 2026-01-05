অ্য়াশেজে 500 রানের মাইলস্টোনে হেড, রুটের সেঞ্চুরি সত্ত্বেও সিডনিতে ফ্রন্টফুটে 'ব্যাগি গ্রিন'

অ্য়াশেজে 500 রানের মাইলস্টোনে হেড, রুটের সেঞ্চুরি সত্ত্বেও সিডনিতে ফ্রন্টফুটে 'ব্যাগি গ্রিন'
চলতি অ্যাশেজে তৃতীয় সেঞ্চুরির প্রতীক্ষায় অস্ট্রেলিয়া ওপেনার ৷
Published : January 5, 2026 at 5:05 PM IST
সিডনি, 5 জানুয়ারি: জো রুটের 160 রানের পাল্টা সিডনি টেস্টের দ্বিতীয়দিন জ্বলে উঠলেন অজি ব্য়াটার ট্রাভিস হেড ৷ দিনের শেষে তাঁর ঝোড়ো 91* রানে ভর করে মাত্র 34.1 ওভারে দুই উইকেটে 166 রান তুলল হোম টিম ৷ প্রথম ইনিংসে ইংল্য়ান্ডের 384 রানের জবাবে আপাতত 218 রানে পিছিয়ে অজিরা ৷ অর্থাৎ, বলা যায় রুটের ড্য়াডি হান্ড্রেড সত্ত্বেও দ্বিতীয়দিনের শেষে সিডনি টেস্টে ফ্রন্টফুটে অজিরা ৷
55 বলে হাফসেঞ্চুরি করলেও 15টি চার মেরে দিনের শেষে 87 বলে 91 রানে অপরাজিত হেড ৷ তৃতীয়দিন শুরুতেই চলতি অ্যাশেজের তৃতীয় সেঞ্চুরিটি চলে আসতে পারে মারকুটে অজি ওপেনারের ব্য়াটে ৷ আরেক ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ড 21 রানে ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে মার্নাস লাবুশেনকে নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিলেন 2023 ডব্লিউটিসি ফাইনালের নায়ক ৷ দিনের খেলা শেষ হওয়ার খানিক আগে 48 রানে বেন স্টোকসের শিকার হন লাবুশেন ৷ ইংরেজ অধিনায়কের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে তাঁরই শিকার হন অস্ট্রেলিয়ার তিন নম্বর ব্যাটার ৷ বাকি সময়টা সামাল দিয়ে দেন নাইট-ওয়াচম্য়ান মাইকেল নেসের ৷
Another 50 for Travis Head 👏#Ashes live blog: https://t.co/jfYWTZcpyR pic.twitter.com/qywojnRkND— cricket.com.au (@cricketcomau) January 5, 2026
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো অপরাজিত 91 রানের ইনিংস খেলার পথে এদিন চলতি অ্যাশেজে 500 রানের মাইলস্টোন পূর্ণ করলেন হেড ৷ চলতি অ্যাশেজের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে তো বটেই, 2019 সালে স্টিভ স্মিথের পর প্রথম ব্য়াটার হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন অজি ওপেনার ৷ দ্বিতীয়দিনের শেষে বাঁ-হাতি ব্য়াটারের নামের পাশে চলতি অ্যাশেজে আপাতত রয়েছে 528 রান ৷ ইংল্য়ান্ডের হয়ে এদিন জোড়া উইকেট স্টোকসেরই ৷ সাজঘরে ফেরার আগে দ্বিতীয় উইকেটে হেডের সঙ্গে জুটিতে 105 রান যোগ করে যান লাবুশেন ৷
After Joe Root's brilliant 160, Travis Head answered with an unbeaten 91 of his own on day two.— cricket.com.au (@cricketcomau) January 5, 2026
Break down the #Ashes action: https://t.co/5uqchS8NOY pic.twitter.com/xZAMd3s0Ua
সিডনিতে এদিন প্রথম দু'টি সেশন অবশ্য ব্য়াটিং করে ইংল্যান্ড ৷ তিন উইকেট হারিয়ে প্রথমদিন 211 রান তোলা সফরকারী দল দ্বিতীয়দিন বাকি সাত উইকেটে তোলে 173 রান ৷ এর মধ্যে শেষ পাঁচটি উইকেট তাঁরা হারায় মাত্র 61 রানে ৷ এরইমধ্যে অবশ্য অজিভূমে কেরিয়ারের সর্বাধিক রানের টেস্ট ইনিংসটি গড়ে ফেলেন জো রুট ৷
প্রথমদিন 72 রানে অপরাজিত ইংরেজ তারকা এদিন প্রথম সেশনেই টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর 41 নম্বর সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন ৷ সেইসঙ্গে সর্বাধিক টেস্ট সেঞ্চুরির নিরিখে ছুঁয়ে ফেলেন প্রাক্তন অজি দলনায়ক রিকি পন্টিংকে ৷ শেষপর্যন্ত 242 বলে 160 রান করে আউট হন ইংরেজ ব্য়াটার ৷ রুট সেঞ্চুরি পেলেও 84 রানে ফেরেন গতকালের আরেক অপরাজিত ব্য়াটার হ্য়ারি ব্রুক ৷ 97.3 ওভারে 384 রানে শেষ হয় অতিথি দলের ইনিংস ৷ অজি বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক চার উইকেট নেন মাইকেল নেসের ৷