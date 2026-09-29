এশিয়াডের মঞ্চে মহাদেশীয় রেকর্ড, ট্র্যাপ শুটিংয়ে ঐতিহাসিক সোনা আনলেন নীরু ধন্দা

এশিয়াডের মঞ্চে মহাদেশীয় রেকর্ড, ট্র্যাপ শুটিংয়ে ঐতিহাসিক সোনা আনলেন নীরু ধন্দা
ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জয়ের আগে দলগত ইভেন্টে রুপো জিততে সাহায্য করেন নীরু ৷
Published : September 29, 2026 at 2:41 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 29 সেপ্টেম্বর: চলতি বছর জুলাইয়ে শটগান বিশ্বকাপে সোনা জিতেছিলেন তিনি ৷ দেশের প্রথম মহিলা শুটার হিসেবে ইতালির মাটিতে ট্র্যাপ ইভেন্টে সোনা এনেছিলেন তিনি ৷ এশিয়ান গেমসের মঞ্চে ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন নীরু ধন্দা ৷ প্রথম ভারতীয় শুটার হিসেবে এশিয়াডেও ব্যক্তিগত ট্র্যাপ ইভেন্টে সোনা জিতলেন হরিয়ানা শুটার ৷
চলতি এশিয়ান গেমসে এই নিয়ে পঞ্চম সোনা এল ভারতের ঝুলিতে ৷ তবে এর আগে চারটি সোনাই এসেছিল দলগত খেলায় বা ইভেন্টে ৷ অর্থাৎ, নীরুর নিশানায় ব্যক্তিগত ইভেন্টে প্রথম সোনাটি জিতল ভারত ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ মেয়েদের ব্যক্তিগত ট্র্যাপ ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করার পথে এদিন মহাদেশীয় নজির গড়লেন নীরু ৷ ফাইনালে এদিন 28/30 পয়েন্ট স্কোর করলেন তিনি ৷ এর আগে এশিয়ান রেকর্ড ছিল 24/30 পয়েন্ট ৷
সবমিলিয়ে মহাদেশীয় নজির দিয়ে ঐতিহাসিক স্বর্ণপদক মুড়িয়ে রাখলেন নীরু ৷ এর আগে কোনও মহিলা ভারতীয় ট্র্যাপ কিংবা স্কিট শুটার এশিয়াডে ব্যক্তিগত পদক জিততে পারেননি ৷ 1978 সালে পুরুষদের ব্যক্তিগত ট্র্যাপ ইভেন্টে সোনা এনেছিলেন রণধীর সিং ৷ শেষবার 2010 সংস্করণে পুরুষদের জাবল-ট্র্যাপে স্বর্ণপদক জয় করেছিলেন রঞ্জন সোধি ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে 16 বছর বাদে এশিয়াডে ট্র্যাপ শুটিংয়ে সোনা এল ভারতের ৷
Aichi: India’s Neeru Dhanda celebrates after winning the gold medal in the women’s trap individual event with an Asian record score of 28 in the final at the Asian Games 2026 pic.twitter.com/RCGDcrrMyD— IANS (@ians_india) September 29, 2026
সম্ভাবনাটা এদিন যোগ্যতা অর্জন পর্বেই উসকে দিয়েছিলেন নীরু ৷ দলগত ইভেন্টে অসীমা আহলাওয়াত ও মনীষা কীর'কে সঙ্গে নিয়ে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলেন তিনি ৷ তবে তিন শুটারের মধ্যে সর্বাধিক 118 পয়েন্ট নিয়ে ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন একমাত্র তিনি ৷ ফাইনালে পা রাখার পথে যোগ্যতা অর্জন পর্বে যুগ্মভাবে শীর্ষে শেষ করেছিলেন নীরু ৷ সর্বমোট 328 পয়েন্ট নিয়ে দলগত ইভেন্টে রুপো জিতেছিল ভারত ৷ এরপর ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জয়ের পথে চিন ও কুয়েতের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলেন নীরু ৷
Japan: Neeru Dhanda who won a gold medal in the women's trap individual event at the Asian Games 2026, says, " the significance of this medal cannot be expressed in words—it is a feeling, and some things are meant to be felt rather than described in words. i dedicate this medal to… pic.twitter.com/GjCxIrY705— IANS (@ians_india) September 29, 2026
রুপো জয়ের পথে এদিন 30টি'র মধ্যে 26টি নিশানায় সঠিক ছিলেন চিনের জুনং সান ৷ কুয়েতের হাজার আব্দুলমালিক 21 পয়েন্ট সংগ্রহ করে ব্রোঞ্জ জিতে নেন ৷ নীরু ধন্দার এই সোনা চলতি এশিয়াডের শুটিং ইভেন্ট থেকে ভারতের দ্বিতীয় সোনা ৷ এর আগে 10 মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে এশীয় রেকর্ড গড়ে সোনা এনেছিলেন কমলজিৎ সিং ও সুরুচি সিং ৷
মিলিটারি পুলিশের নাইব-সুবেদার নীরু ধন্দা চলতি গেমসে ভারতের হয়ে জিতলেন পঞ্চম স্বর্ণপদক ৷ যা পদকতালিকায় একাদশস্থানে তুলে আনল ভারতকে ৷ কর্মসূত্রে শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনযাপন নীরু'কে দেশের অন্যতম সেরা ট্র্যাপ শুটার হওয়ার পথে চালিত করছে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের ৷