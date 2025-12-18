রোহিতদের টপকে ডব্লিউটিসি'তে রেকর্ড পার্টনারশিপ ল্যাথাম-কনওয়ের

রোহিতদের টপকে ডব্লিউটিসি'তে রেকর্ড পার্টনারশিপ ল্যাথাম-কনওয়ের
নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এযাবৎ সর্বাধিক রানের ওপেনিং জুটি গড়লেন দুই বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷
Published : December 18, 2025 at 1:22 PM IST
মাউন্ট মাউনগানুই (নিউজিল্যান্ড), 18 ডিসেম্বর: তিনদিনেরও কম সময়ে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে নেওয়ার পর তৃতীয় টেস্টের শুরুটাও সাড়া জাগিয়ে হল নিউজিল্যান্ডের ৷ সৌজন্যে দুই ওপেনার টম ল্য়াথাম এবং ডেভন কনওয়ে ৷ দুই ওপেনিং ব্য়াটারের সেঞ্চুরিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তৈরি হল রেকর্ড ৷ ছ'বছরের রেকর্ড ভেঙে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক রানের ওপেনিং জুটি গড়লেন ল্যাথাম এবং কনওয়ে ৷
- ভাঙল রোহিত-ময়াঙ্কের নজির: ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের প্রথমদিন ওপেনিং জুটিতে 323 রান তুলে কিউয়ি ওপেনারদ্বয় পিছনে ফেললেন ভারতের রোহিত শর্মা ও ময়াঙ্ক আগরওয়ালকে ৷ টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম বছর অর্থাৎ, 2019 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 317 রানে ওপেনিং জুটি গড়েছিলেন রোহিত ও ময়াঙ্ক ৷ যা এতদিন ছিল সর্বোচ্চ ৷ বৃহস্পতিবার রোহিতদের সেই নজির ভেঙে গেল ল্যাথাম-কনওয়ের ব্য়াটে ৷
- 15তম টেস্ট শতরান ল্যাথামের: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাউন্ট মাউনগানুইয়ে এদিন লাল-বলের ক্রিকেটে 15তম সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম ল্যাথাম ৷ তাঁর 246 বলের ইনিংসে ছিল 15টি চার ও একটি ছয় ৷ অধিনায়ক আউট হলেও ষষ্ঠ টেস্ট শতরান হাঁকিয়ে প্রথমদিনের শেষে 178 রানে অপরাজিত ডেভন কনওয়ে ৷ টেস্টে দ্বিতীয় দ্বিশতরানের দিকে এগোচ্ছেন তিনি ৷ ল্য়াথামকে আউট করেন কেমার রোচ ৷ এক উইকেটে 334 রান তুলে প্রথমদিনের খেলা শেষ করেছে কিউয়িরা ৷
Massive shift for the openers and the team is in an excellent position at stumps.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 18, 2025
Devon Conway (178*) and Jacob Duffy (9*) resume tomorrow morning at 11:00am.#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/sWaUk13VYr
- পাঁচ দশক বাদে অনন্য কীর্তি কিউয়ি ওপেনারদ্বয়ের: শেষবার টেস্ট ক্রিকেটে ওপেনিং জুটিতে নিউজিল্যান্ড 300 রান তুলেছিল 1972 সালে ৷ অর্থাৎ, 53 বছর বাদে ফের ওপেনিং জুটিতে তিনশো তুলল 'ব্ল্যাক-ক্যাপস' শিবির ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেই সেবার 387 রান তুলেছিলেন কিউয়ি ওপেনার গ্লেন টার্নার ও টেরি জার্ভিস ৷
Highest opening partnership in New Zealand ✅— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 18, 2025
Highest opening partnership in World Test Championship history ✅
Second-highest opening partnership ever for New Zealand ✅
Devon Conway 176 (275) 🤝 Tom Latham 137 (246)#NZvWIN pic.twitter.com/8QIhSaPgF7
পাঁচ দশকেরও বাদে সেই অনন্য কীর্তি ছুঁলেও দেশের হয়ে সর্বাধিক রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ গড়তে ব্যর্থ ল্যাথাম-কনওয়ে জুটি ৷ দুই বাঁ-হাতি ব্যাটারের এই ওপেনিং জুটি টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বাদশ সর্বাধিক (যুগ্মভাবে) ৷ এক্ষেত্রে 1912 সালে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে অজি ওপেনারদ্বয় জ্য়াক হবস ও উইলফ্রেড রোডসের নজির ছুঁলেন তাঁরা ৷ দিনের শেষে 178 রানে অপরাজিত কনওয়ে সারাদিনে মারেন 25টি বাউন্ডারি ৷ তার সঙ্গে ছ'রানে ক্রিজে রয়েছেন জ্যাকব ডাফি ৷
- জোড়া পরিবর্তন কিউয়িদের: গত টেস্টের একাদশে জোড়া পরিবর্তন নিয়ে তৃতীয় টেস্টের দল সাজিয়েছে নিউজিল্যান্ড ৷ কাঁধের হাড় সরে পেসার ব্লেয়ার টিকনার ছিটকে যাওয়ায় শেষ টেস্টে একাদশে এসেছেন স্পিনার আজাজ প্য়াটেল ৷ মিচেল হেই'য়ের পরিবর্তে দলে এসেছেন স্টাম্পার-ব্য়াটার টম ব্লান্ডেল ৷