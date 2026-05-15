বুমরার নেতৃত্বের অভিষেকে মুম্বইকে জেতালেন তিলক, টানা পাঁচ ম্যাচ হেরে বিপাকে পঞ্জাব
হার্দিক-সূর্যর অনুপস্থিতিতে প্রথমবার নেতৃত্ব দিয়ে মুম্বই'কে জেতালেন জসপ্রীত বুমরা ৷
Published : May 15, 2026 at 7:45 AM IST
ধরমশালা, 15 মে: প্রথম সাত ম্যাচে অপরাজিত থেকে ঝুলিতে 13 পয়েন্ট ৷ যে দলটাকে প্লে-অফের দৌড়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, সেই পঞ্জাব কিংসের হলটা কী ? বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠ ধরমশালায় টানা পঞ্চম হারের স্বাদ পেল তারা ৷ প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এদিন রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ছয় উইকেটে হারাল তাদের ৷ এক বল বাকি থাকতে 'পল্টন'রা জয় পেল তিলক বর্মার ব্যাটে ৷
33 বলে অপরাজিত 75 রানের ইনিংস খেলে শ্রেয়স আইয়ার, রিকি পন্টিংদের কপালে চিন্তার বলিরেখা আরও চওড়া করলেন তিলক ৷ পঞ্জাবের দেওয়া 201 রান তাড়া করে মরশুমের চতুর্থ জয়টি ছিনিয়ে নিল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ ম্যাচের সেরা তিলক-ই ৷
হার্দিক পান্ডিয়া পিঠের সমস্যায় কয়েকটি ম্যাচ ধরে নেই দলের সঙ্গে ৷ ব্যক্তিগত কারণে এদিন ছিলেন না স্টপগ্যাপ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব-ও ৷ ফলত প্রথমবারের জন্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে নেতৃত্ব দেন জসপ্রীত বুমরা ৷ টস জিতে পঞ্জাব কিংস'কে এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ে ডাকেন তিনি ৷ ব্যাট হাতে তিলক নায়ক হলে বল হাতে এদিন দুরন্ত শার্দূল ঠাকুর ৷ 32 বলে ঝোড়ো 57 রানের ইনিংস খেলেন ওপেনার প্রভসিমরন সিং ৷ মারেন ছ'টি চার ও চারটি ছয় ৷ তবু শার্দূলের 39 রানে চার উইকেটে এদিন একসময় 140 রানে সাত উইকেট হারিয়ে বসে পঞ্জাব ৷
ব্যর্থ শ্রেয়স ফেরেন চার রানে ৷ ব্যাটিং বিপর্যয় সত্ত্বেও প্রীতি জিন্টার দল দু'শোর গণ্ডি ছুঁতে সক্ষম হয় আজমাতুল্লাহ ওমরজাই'য়ের ব্যাটে ৷ মার্কাস স্টোইনিসের পরিবর্ত হিসেবে একাদশে এসে 17 বলে 38 রানের ক্যামিয়ো খেলেন আফগান ক্রিকেটার ৷ শেষদিকে আট বলে 15 রানে অপরাজিত থাকেন বিষ্ণু বিনোদ ৷ সাত বলে 18* করেন জেভিয়ার বার্টলেট ৷ 20 ওভারে আট উইকেটে 200 রান তোলে পঞ্জাব ৷ জোড়া উইকেট দীপক চাহারের ৷ চার ওভারে 35 রান দিয়ে উইকেটহীন অধিনায়ক বুমরা ৷
জবাবে রোহিত শর্মা ও রায়ান রিকেলটন ওপেনিং জুটিতে 61 রান তুলে শুরুটা ভালো করেন ৷ তবে লম্বা হয়নি ইমপ্যাক্ট-সাব রোহিতের (25) ইনিংস ৷ তাঁর আগেই অবশ্য 23 বলে ঝোড়ো 48 রান করে ফিরে যান রিকেলটন ৷ নমন ধির ফেরেন 9 রানে ৷ চতুর্থ উইকেটে শেরফান রাদারফোর্ডের সঙ্গে তিলক বর্মার 61 রানের জুটি জয়ের দিকে এগিয়ে দেয় মুম্বইকে ৷ রাদারফোর্ড 20 রানে ফিরলেও আটকানো যায়নি তিলক'কে ৷
শেষ ওভারে জয়ের জন্য মুম্বই'য়ের দরকার ছিল 15 রান ৷ বার্টলেটকে প্রথম বলে ছক্কা হাঁকান উইল জ্যাকস ৷ এরপর চতুর্থ ও পঞ্চম বলে ছয় মেরে দলকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দেন তিলক ৷ বাঁ-হাতি ব্যাটারের 33 বলে 75 রানের ইনিংস সাজানো ছ'টি চার ও সমসংখ্যক ছ'য়ে ৷ 19.5 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 205 রান তুলে নেয় 'পল্টন'রা ৷ 10 বলে 25 রানে অপরাজিত থেকে যান জ্যাকস ৷ হারের ফলে 12 ম্যাচে 13 পয়েন্ট নিয়ে চারে থাকলেও পঞ্জাব কিংসের প্লে-অফে পৌঁছনোর বিষয়টি রীতিমতো সংশয়ে ৷