মারকাটারি সেঞ্চুরিতে ছুঁলেন জয়সূর্যকে, বর্মার ব্যাটে জয়'তিলক' পরল মুম্বই

মারকাটারি সেঞ্চুরিতে ছুঁলেন জয়সূর্যকে, বর্মার ব্যাটে জয়'তিলক' পরল মুম্বই
তিলক বর্মার সেঞ্চুরিতে চার ম্যাচ পর জয়ে ফিরল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ গুজরাত টাইটান্সকে তারা হারাল 99 রানে ৷
Published : April 20, 2026 at 11:28 PM IST
আমেদাবাদ, 20 এপ্রিল: প্রথম পাঁচ ম্যাচে মাত্র 43 রান ৷ দলের হতশ্রী পারফরম্যান্সের মতোই আতস কাচের নীচে ছিল তাঁর পারফরম্যান্স ৷ নিন্দুকদের সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছিলেন তিলক বর্মা ৷ সোমবার আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সেইসব সমালোচনাকে একে একে গ্যালারিতে আছড়ে ফেলল তাঁর ব্যাট ৷ গুজরাত টাইটান্সের ঘরের মাঠে বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে চার ম্যাচ পর চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় জয় এনে দিলেন তিলক ৷
তিলক বর্মার ব্যাটিংয়ে টাইটান্সের সামনে ছিল 200 রানের টার্গেট ৷ যা তাড়া করতে নেমে ব্য়াটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে কোনওক্রমে একশো ছুঁল শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 99 রানে জিতে একলাফে লিগ টেবলে সাতে উঠে এল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ তিলকের সেঞ্চুরির পর বল হাতে 'পল্টন'দের জয়ের নায়ক অশ্বিনী কুমার ৷ নিলেন চার উইকেট ৷
An all-round performance in Ahmedabad 🔥 pic.twitter.com/sBkCwnVnrv— Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2026
টস জিতে মুম্বইকে এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান গুজরাত অধিনায়ক গিল ৷ টপ-অর্ডারের ব্যর্থতায় শুরুটা ভালো হয়নি মুম্বইয়ের ৷ রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে ইনিংসের গোড়াপত্তন করেন কুইন্টন ডি'কক ও দানিশ মালেওয়ার ৷ প্রথমজন করেন 13, দ্বিতীয়জন আউট হন দু'রানে ৷ সূর্যকুমার যাদবের সংগ্রহে মাত্র 15 ৷ 32 বলে 45 আসে নমন ধিরের ব্যাটে ৷ ধির আউট হওয়ার পর খোলস ছাড়েন তিলক ৷
𝙔𝙚 𝙩𝙖𝙖𝙧𝙖, 𝙬𝙤𝙝 𝙩𝙖𝙖𝙧𝙖, 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙧𝙖 𝙩𝙖𝙖𝙧𝙖! 💙 pic.twitter.com/jyL7n72PrK— Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2026
প্রথম 22 বলে মাত্র 19 রান করা তিলক পরের 23 বলে করেন 82 রান ৷ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, অশোক শর্মাদের বেদন প্রহার করে ইনিংসের শেষ বলে নিজের প্রথম আইপিএল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ 45 বলে তিলকের এই শতরান মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততমও বটে ৷ এক্ষেত্রে সনথ জয়সূর্যর 18 বছরের পুরনো নজিরে থাবা বসান বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ ম্যাচ সেরা তিলকের ইনিংস সাজানো আটটি চার ও সাত ছক্কায় ৷ তাঁর ব্যাটে ভর করে 20 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 199 তোলে মুম্বই ৷
Absolute 𝐁𝐎𝐎𝐌! ✋😁🤚#GTvMIpic.twitter.com/8lCPoKd9Vk— Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2026
জবাবে মুম্বই বোলারদের দাপটে নিয়মিত উইকেট হারায় গুজরাত ৷ ক্রিজে থিতু হতে পারেননি কোনও ব্যাটার ৷ গিল ফেরেন 14 রানে ৷ জস বাটলার করেন পাঁচ রান ৷ হোম টিমের হয়ে সর্বাধিক 17 বলে 26 রানে আসে ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্যাটে ৷ অশ্বিনী কুমারের চার উইকেটের পাশাপাশি দু'টি করে উইকেট নেন আফগান স্পিনার এএম গজনফার ও কিউয়ি স্পিনার মিচেল স্যান্টনার ৷ তিন ওভারে 15 রান দিয়ে চলতি আইপিএলের প্রথম উইকেটটি পেলেন জসপ্রীত বুমরাও ৷ তাঁর শিকার সাই সুদর্শন (0) ৷ সবমিলিয়ে 15.5 ওভারে 100 রানে শেষ হয় গুজরাতের ইনিংস ৷