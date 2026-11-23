তিলকের সেঞ্চুরি ব্যর্থ করে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ভারতকে হারাল পাকিস্তান
314 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে 265 রানেই শেষ হল ভারতের ইনিংস ৷
Published : November 23, 2026 at 12:12 PM IST
দোহা, 23 নভেম্বর: দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে থাকায় দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ প্রায় দু'দশক ৷ কিন্তু আইসিসি কিংবা এসিসি পরিচালিত বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়া এখন মামুলি বিষয় ৷ তা সে সিনিয়র হোক বা জুনিয়র পর্যায় ৷ চলতি মাসেই যুব এশিয়া কাপে দু'বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ ৷ যেখানে গ্রুপ পর্বে হারলেও ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে বদলা নিয়েছে ভারত ৷ রবিবার ফের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাক ৷ এবার রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ৷ যেখানে ভারতকে বড় ব্যবধানে হারাল পাকিস্তান ৷
অধিনায়ক তিলক বর্মার সেঞ্চুরি সত্ত্বেও পাকিস্তানের দেওয়া পাহাড়প্রমাণ 314 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে ব্যর্থ হল ভারতীয়-এ দল ৷ 265 রানে গুটিয়ে গেল ভারতের ইনিংস ৷ অধিনায়কের শতরানের পাশাপাশি জলে গেল ওপেনার অভিষেক শর্মা ও অলরাউন্ডার শাহবাজ আবহমেদের হাফসেঞ্চুরিও ৷ টস জিতে দোহায় এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তান ৷ ওপেনিং জুটিতে 66 রান পাকিস্তানের বড় ইনিংসের ভিত গড়ে দেয় ৷ পাক ব্যাটারদের উদ্দেশ্য করে ভারতীয় পেসার হর্ষিত রানার আগ্রাসী সেন্ড-অফ সেলিব্রেশন চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে ৷ জোড়া উইকেট পেলেও 10 ওভারে এদিন 77 রান খরচ করেন রানা ৷ যা সর্বাধিক ৷ দু'টি করে উইকেট নেন প্রিন্স যাদব, সূর্যাংশ শেড়গে এবং ভিপরাজ নিগমও ৷
ভারতীয় বোলারদের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানকে বড় রানের ইনিংস গড়তে সাহায্য করেন ওপেনার মাজ সাদাকত (59), হাসান নওয়াজ (79), ফারহান ইউসুফ (56) ৷ পুরো ওভার ব্য়াটিং করতে না-পারলেও স্কোরবোর্ডে তিনশো পার করে ফেলে তারা ৷ 49.2 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে 313 রান তোলে পাকিস্তান ৷ জবাবে রান তাড়া করতে নেমে আবারও ব্যর্থ বৈভব সূর্যবংশী ৷ 11 রানে ফেরেন তিনি ৷ তবে হাফসেঞ্চুরি করেন আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ 42 বলে ঝোড়ো 70 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ অভিষেক মারেন ছ'টি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷
A 48-run defeat for India A in our second match of the campaign. The focus shifts to the contest against UAE. Scorecard ▶️ https://t.co/BivgtrsAFB #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/XLcetfkeqN— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
কিন্তু আয়ুষ বাদোনি (0), কুমার কুশাগ্র (2), রিঙ্কু সিং (6), সূর্যাংশ শেড়গেদের (3) ব্যর্থতায় ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় ভারত ৷ সপ্তম উইকেটে তাই শাহবাজকে সঙ্গে নিয়ে তিলকের লড়াই বৃথা যায় ৷ সপ্তম উইকেটে 112 রান যোগ করেন দু'জনে ৷ শাহবাজ 56 রানে ফিরলেও সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিলক ৷ তবে মন্থর ইনিংস খেলেন ভারত অধিনায়ক ৷ তাঁর 149 বলে 100 রানের ইনিংসে ছিল সাতটি চার ও একটি ছয় ৷
44তম ওভারে শাহবাজ আউট হতেই ম্য়াচ পাকিস্তানের হাতে চলে যায় ৷ বাকি সময়টা লড়াই করেও ব্যর্থ হন তিলক ৷ অন্তিম ওভারের শেষ বলে 100 রানে তিনি আউট হতেই ম্য়াচ জিতে নেয় পাকিস্তান ৷ 49.1 ওভারে 265 রানে গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস ৷ 48 রানে জিতে চার পয়েন্ট নিয়ে আপাতত গ্রুপ বি-র শীর্ষে পাকিস্তান ৷