এশিয়া কাপ থেকে ছুটি ভারতের রাইজিং স্টারদের, সেমিতে হেরে বোলারদের দুষলেন তিলক
51 বল বাকি থাকতে আট উইকেটে জিতে ফাইনালে পৌঁছল শ্রীলঙ্কা ৷ খেতাবি লড়াইয়ে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের মধ্যে বিজয়ীর মুখোমুখি হবে তারা ৷
Published : November 27, 2026 at 1:04 PM IST
দোহা, 27 নভেম্বর: 'বস-বেবি' বৈভব সূর্যবংশীর বিস্ফোরক দ্বিশতরানের ঘোর হয়তো এখনও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি অনুরাগীদের ৷ এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের শেষ চারে নেমেছিল ভারত ৷ কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গত ম্য়াচের মত কথা বলল না সূর্যবংশীর ব্যাট ৷ আর সেমিফাইনাল হেরে এশিয়া কাপ থেকে ছুটি হয়ে গেল 'মেন ইন ব্লু'র ৷ দুই ওপেনারের সেঞ্চুরিতে 51 বল বাকি থাকতে আট উইকেটে জিতে ফাইনালে পৌঁছল দ্বীপরাষ্ট্র ৷
দোহায় টস জিতে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক তিলক বর্মা ৷ গত ম্য়াচে 53 বলে 204 রানের অতিমানবিক ইনিংসের পর সূর্যবংশীকে নিয়ে প্রত্যাশার তারটা এদিন উঁচু তারে বাঁধা ছিল ৷ কিন্তু সেই প্রত্যাশার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেননি 'বিস্ময় বালক' ৷ মাত্র 27 বলে 40 রানে ফেরেন তিনি ৷ সাজঘরে ফেরার আগে অবশ্য চারটি চার ও তিনটি ছক্কা হাঁকান 'বস-বেবি' ৷ তবু প্রথম ব্য়াটিং করে ভারত তিনশো পেরোয় ৷ সৌজন্যে অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা ও শাহবাজ আহমেদ ৷
63 বলে 78 রান করেন অভিষেক ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 66 বলে 53 রান করেন তিলক ৷ শেষদিকে শাহবাজের 48 বলে 54 রানের অপরাজিত ইনিংসে ভারত 50 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 317 রান তোলে ৷ শ্রীলঙ্কার হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন রবিন্দু ফার্নান্দো, জানিথ লিয়ানাগে এবং নিপুণ ধনঞ্জয়া ৷
Full credit to the Sri Lankan batting unit for the way they chased this down. They were outstanding from start to finish and thoroughly deserve their place in the final #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #SLvIND #ACC https://t.co/8wBSbSt3oh— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 26, 2026
জবাবে ওপেনিং জুটিতে 174 রান তুলে ম্য়াচ দখলে নিয়ে নেন দুই সিংহলি ওপেনার লাসিথ ক্রুসপুলে ও সিনেথ জয়বর্ধনে ৷ তাও আবার 21.3 ওভারে ৷ 12টি চার ও তিনটি ছক্কায় 107 বলে 116 রান করে আউট হন লাসিথ ৷ ভারতীয় বোলারদের উপর আরও নির্দয় ছিলেন জয়বর্ধনে ৷ 10টি চার ও ছ'টি ছক্কায় মাত্র 70 বলে 105 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ যা জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় শ্রীলঙ্কাকে ৷ বাকি কাজটা সারেন নিশান মধুষ্কা ও অধিনায়ক পবন রত্নায়েক ৷ 58 রানে অপরাজিত থাকেন মধুষ্কা ৷ রত্নায়েক নটআউট থেকে যান 16 বলে 31 রানে ৷ 41.3 ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে 318 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় শ্রীলঙ্কা ৷
ম্য়াচ হেরে ভারত অধিনায়ক তিলক জানান, বোলাররা পরিকল্পনার সঠিক প্রয়োগে ব্য়র্থ হয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "আমি বোলারদের বলেছিলাম প্রথম 15 ওভার খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমরা যদি ওভারপিছু ছয় রানে ওদের আটকে রাখতে পারি, তাহলে সুবিধা হবে ৷ কারণ পরের দিকে উইকেট আরও মন্থর হয়ে গিয়েছিল ৷ এটাই আমাদের পরিকল্পনা ছিল ৷ যার সফল প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি ৷"