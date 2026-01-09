ETV Bharat / sports

সফল অস্ত্রোপচারের পর কবে মাঠে ফিরবেন তিলক ? জানিয়ে দিল বিসিসিআই

অস্ত্রোপচারের পর শুক্রবার ভারতীয় ক্রিকেটারকে হাসপাতাল থেকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে ৷

TILAK VARMA
তিলক বর্মা (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 9, 2026 at 1:28 PM IST

হায়দরাবাদ, 9 জানুয়ারি: তাঁকে যে অস্ত্রোপচারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল ৷ বোর্ডের সেন্টার অব এক্সেলেন্সের চিকিৎসকদের পরামর্শে বুধবারই সেই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে তিলক বর্মার ৷ রাজকোটে গত পরশু অস্ত্রোপচারের পর শুক্রবার সকালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলেও নিশ্চিত করা হয়েছে বিসিসিআই'য়ের তরফে ৷

বৃহস্পতিবার তিলক বর্মার চোটের খবর সামনে আসার পর থেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অনুরাগীরা ৷ ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-20 সিরিজ তো বটেই, আগামী মাসে শুরু হতে চলা টি-20 বিশ্বকাপেও তাঁর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ৷ এমন সময় বিসিসিআই'য়ের তরফে তিলকের মাঠে ফেরার একটা আনুমানিক ধারণা দেওয়া হয়েছে ৷ বোর্ডের ঘোষণা অনুযায়ী আপাতত কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম তিন ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন টি-20 দলে ভারতের মিডল-অর্ডারের স্তম্ভ ৷

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বিসিসিআই লিখেছে, "তলপেটে সমস্য়ার জন্য বুধবার রাজকোটে ভারতীয় ব্য়াটার তিলক বর্মার অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ আজ সকালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে ৷ শুক্রবারই হায়দরাবাদে ফিরে যাওয়ার কথা তাঁর ৷ আপাতত তিনি স্থিতিশীল এবং ধীরে-ধীরে উন্নতি করছেন ৷"

বিসিসিআই'য়ের সংযোজন, "নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি টি-20 ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন তিনি ৷ বাকি দু'ম্যাচে তাঁর ফেরা নির্ভর করছে কতটা দ্রুত তিনি সুস্থ হন এবং অনুশীলেন ফেরেন তার উপর ৷" অর্থাৎ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি যে খেলবেনই, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই ৷ এমনকী 7 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা বিশ্বকাপের প্রথম কয়েকটি ম্যাচে তিলককে পাওয়া না-গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷

তবে তিনি যে খুব দ্রুত বাইশ গজে ফিরতে চলেছেন, এব্য়াপারে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনুরাগীদের আশ্বস্ত করেছেন তিলক ৷ এশিয়া কাপ ফাইনালে যাঁর 53 বলে অপরাজিত 69 রানের সৌজন্যে খেতাব জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে হাসিমুখের একটি ছবি পোস্ট করে তিলক লেখেন, "এতটা ভালোবাসার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ ৷ আমি ইতিমধ্যে সেরে ওঠার পথে ৷ এত তাড়াতাড়ি মাঠে ফিরব যে তোমরা ভাবতেই পারবে না ৷"

TILAK VARMA INSTA STORY
তিলক বর্মার ইনস্টা স্টোরি (INSTAGRAM SCREENGRAB)

'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিজয় হাজারে খেলতে রাজকোটে থাকাকালীন বুধবার প্রাতঃরাশের পর পেটে ব্য়থা অনুভব করেন তিলক ৷ এরপর রাজকোটেই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তিলককে ৷ পরবর্তীতে রিপোর্ট সেন্টার অব এক্সেলেন্সে পাঠানো হয় ৷ সেই রিপোর্ট পর্যালোচনা করেই চিকিৎসকেরা ভারতীয় ক্রিকেটারকে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন ৷

