তিলকের প্রত্যাবর্তনে স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে, প্রস্তুতি ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে হারাল ইন্ডিয়া-এ

তিলকের প্রত্যাবর্তনে স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে, প্রস্তুতি ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে হারাল ইন্ডিয়া-এ
ব্য়াট হাতে 38 রানের পাশাপাশি একটি উইকেটও নিলেন এশিয়া কাপ ফাইনালের নায়ক ৷
Published : February 3, 2026 at 11:17 AM IST
মুম্বই, 3 ফেব্রুয়ারি: অস্ত্রোপচারের ধাক্কা কাটিয়ে প্রস্তুতি ম্য়াচে যে তিনি মাঠে ফিরছেন, সেটা জানিয়ে দিয়েছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ দলনায়কের কথায় সিলমোহর দিয়ে সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারতীয়-এ দলের হয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্য়াচে মাঠে নামলেন তিলক বর্মা ৷ মেগা ইভেন্টে শুরুর আগে বিশ্বকাপ স্কোয়াডের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে এদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গা-ঘামাতে নেমেছিলেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ তলপেটে অস্ত্রোপচারের পর মাঠে নেমে নিরাশ করলেন না তিলক ৷ বরং তাঁকে দেখে বিশ্বকাপ শুরুর দিনকয়েক আগে স্বস্তিতে ভারতীয় শিবির ৷
যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এদিন ভারতীয়-এ দলকে নেতৃত্ব দেন আয়ুষ বাদোনি ৷ তবে অনুরাগীদের নজর ছিল কেবল তিলকের দিকে ৷ ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে এদিন প্রথম ব্য়াট করে পাহাড়প্রমাণ রান তোলে ভারতীয়-এ দল ৷ সৌজন্যে নারায়ণ জগদীশনের বিস্ফোরক সেঞ্চুরি ৷ 11টি চার ও পাঁচ ছক্কায় 55 বলে 104 রান করে আউট হন তিনি ৷ তিলক বর্মা করেন 24 বলে ঝোড়ো 38 রান ৷ এশিয়া কাপ ফাইনালের নায়ক মারেন তিনটি চার ও দু'টি ছয় ৷
ইনিংস লম্বা না-হলেও তিলকের আগ্রাসী ব্য়াটিং দেখে বিশ্বকাপের শুরু থেকেই তাঁকে ব্যবহারের চিন্তাভাবনা করতে পারেন গৌতম গম্ভীর ৷ অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি খেলেন 26 বলে বিধ্বংসী 60 রানের ইনিংস ৷ জগদীশন এদিন সেঞ্চুরি করেন 49 বলে ৷ 20 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 238 রান তোলে ভারতীয়-এ দল ৷
🇺🇸 USA lose by 38 runs against India A 🏏— Associate Chronicles (@AssociateChrons) February 2, 2026
Still a decent chase from the USA, though it’s worth keeping in mind that India A some used part-time bowlers.#CricketEverywhere #USACricket #ICC pic.twitter.com/ZrElcCDwCE
জবাবে ম্য়াচ হারলেও মূলপর্ব শুরুর আগে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সিলভার লাইনিং সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তির ব্য়াটিং ৷ 18 বলে 41 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি ৷ 31 বলে 44 রান করেম ওপেনার আন্দ্রিয়াস গাউস ৷ 19.4 ওভারে 200 রান তুলে অলআউট হয় যুক্তরাষ্ট্র ৷ ভারতীয়-এ দলের হয়ে 37 রানে সর্বাধিক তিন উইকেট নেন রবি বিষ্ণোই ৷ যা ভালো সংকেত টিম ইন্ডিয়ার জন্য ৷ কারণ, ওয়াশিংটন সুন্দর বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলে দৌড়ে সবার প্রথমে তাঁরই নাম ৷ ব্য়াট হাতে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি এদিন এক ওভার হাতও ঘোরান তিলক ৷ 15 রান দিয়ে একটি উইকেট নেন তিনি ৷