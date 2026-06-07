TG20'র নিলামে সবচেয়ে দামি তিলক, 11 লক্ষে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-19 তারকা

TG20'র নিলামে সবচেয়ে দামি তিলক, 11 লক্ষে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-19 তারকা
জাতীয় দলের স্পিডস্টার সিরাজকে কিনল ওয়ারাঙ্গল ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি'র সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার অজয় দেব গৌড় ও অভিরথ মান্ডাডি ৷
Published : June 7, 2026 at 7:56 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 জুন: হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত TG20 ক্রিকেট লিগের মেগা নিলাম হয়ে গেল রবিবার ৷ যে নিলামের আসর বসেছিল রামোজি ফিল্ম সিটির প্রিন্সেস কনভেনশন সেন্টারে ৷ নিলামে অংশ নিয়েছিলেন 1300 ক্রিকেটার ৷ নজরে ছিল আটটি ফ্র্য়াঞ্চাইজি ৷ মেগা নিলামে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হলেন তিলক বর্মা ৷ ভারতীয় টি-20 দলের নয়া সহ-অধিনায়ককে 33 লক্ষ টাকায় কিনল মেডাক ফ্যালকন্স ৷
তিলক বর্মা ছাড়াও নজর ছিল জাতীয় দলের আরেক ক্রিকেটার মহম্মদ সিরাজের দিকে ৷ তিনি অবশ্য অনেকটাই কম দামে বিকোলেন TG20'র নিলামে ৷ 14 লক্ষ টাকায় তাঁকে দলে নিল ওয়ারাঙ্গল ওয়ারিয়র্স ৷ আনক্য়াপড ক্রিকেটার হিসেবে শুরু হতে চলা এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সর্বাধিক দামে বিক্রি হলেন অলরাউন্ডার সিভি মিলিন্দ ৷ তাঁকে 17 লক্ষ টাকায় কিনল অন্বীতা খাম্মাম অ্যাসেস ৷
গত মাসে বিডিং প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি দামে (7.50 কোটি টাকা) হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা আদায় করে নিয়েছিল ঊষোদয়া এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড ৷ যা রামোজি গ্রুপের অধীনস্ত সংস্থা ৷ 'হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স' নামে TG20 লিগে অংশগ্রহণ করবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ তার আগে রবিবাসরীয় নিলামে ক্রিকেট অনুরাগীরা তাকিয়ে ছিলেন হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির দিকে ৷ নিলামে ফ্র্য়াঞ্চাইজির সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হলেন অজয় দেব গৌড় ৷ ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলের হয়ে খেলা এই অলরাউন্ডারকে 11 লক্ষ টাকায় দলে নিল হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স ৷ চারটি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলার পাশাপাশি 14টি টি-20 খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে অজয়ের ৷ টি-20'তে তাঁর উইকেট সংখ্যা 24 ৷
Hyderabad, Telangana: Chairman TG20 Governing Council, V. Agam Rao says, " this t-20 is similar to the ipl. we have a state premier league. this is a very well-designed t-20, and then we are really going to put in an entire nation as a premier tournament — a whole nation. in fact,… pic.twitter.com/gJuZYvcb13— IANS (@ians_india) June 7, 2026
অজয় গৌড়ের পাশাপাশি ওপেনার অভিরথ রেড্ডিকেও 11 লক্ষে দলে নিয়েছে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ এছাড়া বাঁ-হাতি স্পিনার প্রণব বর্মাকে মোটা অঙ্কে দলে নিল হায়দরাবাদ ই-চ্য়াম্পিয়ন্স ৷ নিলাম পর্ব ঘিরে রবিবার দুপুরে রামোজি ফিল্ম সিটির প্রিন্সেস কনভেনশন সেন্টারে ছিল চাঁদের হাট ৷ নিলাম অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার চারু শর্মা ৷ আগামী 21 জুন থেকে শুরু হয়ে 21 দিন ব্য়াপী চলবে TG20'র প্রথম সংস্করণ ৷ রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হবে ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগের সব ম্য়াচ ৷ হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স বাদে নিলামে অংশ নেওয়া অন্যান্য দলগুলি হল- প্রণব রাঙ্গারেড্ডি রাইডার্স, ওয়ারাঙ্গল ওয়ারিয়র্স, মেডাক ফ্যালকন্স, অনুরাগ নালগোন্ডা নাইটস, করিমনগর ডায়মন্ডস, পালামুরু স্ট্রাইকার্স এবং অন্বীতা খাম্মাম অ্যাসেস ৷
আইকন ক্যাটেগরির পাশাপাশি নিলামে ক্রিকেটারদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছিল A+, A, B, C1 এবং C2 ক্যাটেগরিতে ৷ গ্রুপ অনুযায়ী ক্রিকেটারদের মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল যথাক্রমে পাঁচ লক্ষ, চার লক্ষ, তিন লক্ষ, দু'লক্ষ এবং এক লক্ষ এবং 75 হাজার টাকা ৷ আইকন তথা সর্বোচ্চ ক্যাটেগরিতে ছিলেন ভারতীয় দলের হয়ে খেলা ক্রিকেটাররা ৷ ভারতীয় দলে না-খেললেও আইপিএলে কমপক্ষে 25টি ম্য়াচ কিংবা হায়দরাবাদের হয়ে 70 বা তার বেশি ঘরোয়া ম্য়াচের অভিজ্ঞতা সম্পন্নদেরও রাখা হয়েছিল শীর্ষ ক্য়াটেগরিতে ৷
- হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দেওয়া পাঁচ সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার:
- অজয় দেব গৌড় (A+)- 11 লক্ষ
- অভিরথ রেড্ডি মান্ডাডি (A)- 11 লক্ষ
- প্রণব বর্মা (A)- 8.5 লক্ষ
- সাই বিকাশ রেড্ডি (C2)- 4.25 লক্ষ
- অন্বীত রেড্ডি (A)- 3.50 লক্ষ