আট ঘণ্টা পর জামিনে মুক্ত টাইগার উডস, প্রতিক্রিয়া ট্রাম্পের

আট ঘণ্টা পর জামিনে মুক্ত টাইগার উডস, প্রতিক্রিয়া ট্রাম্পের
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল গলফ কিংবদন্তিকে ৷ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এমনটা ঘটল কিংবদন্তির সঙ্গে ৷
Published : March 28, 2026 at 7:57 PM IST
ফ্লোরিডা, 28 মার্চ: ট্রাকে ধাক্কা মেরে ফ্লোরিডায় রাস্তায় শুক্রবার দুপুরে উল্টে গিয়েছিল তাঁর ল্য়ান্ড রোভার ৷ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে ৷ আটঘণ্টা বাদে শেষমেশ রাতের দিকে জামিনে মুক্ত হলেন কিংবদন্তি গলফার টাইগার উডস ৷
দুর্ঘটনার পর শুক্রবার প্রাথমিক পরীক্ষায় উডসের মদ্যপ থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি ৷ তবে মূত্র পরীক্ষার জন্য সম্মত না-হওয়ায় কিংবদন্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ উডসের বিরুদ্ধে জনবহুল এলাকায় প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালানোর অভিযোগ ছিল ৷ একইসঙ্গে তাঁকে সরকারি সম্পত্তি নষ্টেরও অভিযোগেও অভিযুক্ত করা হয়েছিল ৷
মার্টিন কাউন্টি শেরিফ জন বুডেনসিক জানিয়েছেন, মদ্যপান না-করলেও পরীক্ষকরা দুর্ঘটনার পর মনে করছিলেন বছর পঞ্চাশের উডস ড্রাগের নেশায় আচ্ছন্ন ৷ সে কারণেই তাঁর মূত্র পরীক্ষার কথা জানানো হলেও উডস তা অস্বীকার করায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ জেলে তাঁকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করেই রাখা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন মার্টিন কাউন্টি শেরিফ ৷
Tiger Woods has been arrested and jailed for driving under the influence, property damage and refusal to submit to a lawful test after being involved in a car crash in Florida. pic.twitter.com/LscoOCAmlz— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 27, 2026
এর আগে 2017 সালে একবার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন 15 বারের মেজর চ্যাম্পিয়ন ৷ দুর্ঘটনায় আহত না-হলেও উডসের গাড়ির সামনে অংশটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ৷ দুর্ঘটনার পর কিংবদন্তি নিজে প্যাসেঞ্জার-ডোর দিয়ে বাইরে বের হন বলে জানা গিয়েছে ৷ বুডেনসিক বলেন, "তদন্তে সহযোগিতা করলেও উডস বারংবার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করছিলেন ৷ উডসের অধিকার রয়েছে মূত্র পরীক্ষা থেকে নিজেকে বিরত রাখার কিন্তু সেটা হলে দুর্ঘটনার সময় তিনি কী অবস্থায় ছিলেন, সেটা জানা সম্ভব নয় ৷" পরবর্তীতে ফ্লোরিডা প্রদেশের নিয়ম মেনে উডসকে অন্ততপক্ষে আট ঘণ্টা জেলবন্দি রাখার পর জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷
উল্লেখ্য, টাইগার উডস বর্তমানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন পুত্রবধূর সঙ্গে ডেট করছেন বলে গুঞ্জন ৷ উডসের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প বলেন, "উনি (টাইগার উডস) বিপদে পড়েছেন শুনে খারাপ লাগছে ৷ উনি খুব কাছের বন্ধু আমার একইসঙ্গে একজন দারুণ মানুষও ৷"