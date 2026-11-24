মহার্ঘ রবির ডার্বির টিকিট, নুন্যতম তিনশো; সর্বোচ্চ 2 হাজার
ISL derby: 300, 400, 499, 600, 750, 1000 এবং 2000 টাকা, এই সাতটি ভাগ করা হয়েছে টিকিটের দামের। আর তা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন ।
Published : November 24, 2026 at 8:24 PM IST
কলকাতা 24 নভেম্বর: চড়া দামে ফুটবল ম্যাচের টিকিট। বিশেষ করে ডার্বির টিকিট কিনতে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সমর্থকদের চড়া দাম দিতে হবে।
চারদিন পরই আইএসএলের প্রথম ডার্বি। মঙ্গলবার ডার্বির টিকিটের মূল্য সামনে এল। সর্বনিম্ন 300 টাকা। সর্বোচ্চ 2000 টাকা। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপে। 300, 400, 499, 600, 750, 1000 এবং 2000 টাকা, এই সাতটি ভাগ করা হয়েছে টিকিটের দামের। রবিবারের ডার্বি ইস্টবেঙ্গলের হোম ম্যাচ। টিকিটের দাম প্রকাশ্যে আসার পর, ইতিমধ্যেই কয়েকটি প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
কোথায় কত দাম ?
মোহনবাগানের গ্যালারির ব্লক ডি ওয়ান, সি ওয়ান লেফট, এ ওয়ান রাইটের টিকিটের দাম 300 টাকা। ইস্টবেঙ্গল গ্যালারির ব্লক বি ওয়ান, সি ওয়ান রাইট, এ ওয়ান লেফটের টিকিটের দামও 300 টাকা। বি থ্রি এবং ডি থ্রি ব্লকের টিকিটের দাম 400 টাকা। ডি টু, এ টু রাইট, এ টু লেফট এবং বি টু ব্লকের টিকিটের দাম 499 টাকা। সি থ্রি লেফট এবং সি থ্রি রাইট ব্লকের টিকিটের দাম 600 টাকা। সি টু লেফট এবং সি টু রাইট ব্লকের টিকিটের দাম 750 টাকা। এ টু ভিআইপি রাইট প্লাজা আর এবং এ টু ভিআইপি লেফট প্লাজা কিউ -এর টিকিটের দাম 1000 টাকা। ভিভিআইপি লেফট এবং ভিভিআইপি রাইটের টিকিটের দাম 2000 টাকা। আপাতত অনলাইনে টিকিট ছাড়া হয়েছে। অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপে। পরবর্তী সময়ে দুই প্রধানের ক্লাব তাঁবু থেকেও টিকিট দেওয়া হবে।
কে আছো কোথায়...
এই ডার্বি ঘিরে সমর্থকদের আগ্রহ তুঙ্গে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট জয়ের মধ্যে থাকলেও ইস্টবেঙ্গল কিছুটা বেকায়দায়। ফলে ডার্বি মাঠে বসে দেখার ব্যাপারে সমর্থকদের একটা অংশের মধ্যে দ্বিধা কাজ করবে। যদিও বলা হচ্ছে ডার্বির গ্যালারি ফাঁকা যাবে না। ইতিমধ্যে সাড়া অল্প হলেও মিলছে। প্রসঙ্গত ক্রিকেটে দর্শকদের একটা বড় অংশ মোটা টাকা খরচ করে মাঠে উপস্থিত থাকতে পছন্দ করেন। কিন্তু ফুটবলে তারা চড়া দামে টিকিট কিনতে নারাজ। সে ম্যাচ যদি ব্রাজিলেরও হয় তখন থমকে যান অনেকে। অন্তত সাম্প্রতিক সময়ে সেটা দেখা গিয়েছে। আবার এক বছর আগে মেসিকে কেবলমাত্র দেখতে গ্যালারি উপচে পড়েছিল। এমতাবস্থায় ডার্বির আগে ময়দানের অন্যতম চর্চিত বিষয় টিকিটের দাম ।