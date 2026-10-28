প্যারা এশিয়াডে তিনবার স্বর্ণপদক জয়ী অ্যাথলিট নীরজ যাদবের অস্বাভাবিক মৃত্যু

প্যারা এশিয়াডে তিনবার স্বর্ণপদক জয়ী অ্যাথলিট নীরজ যাদবের অস্বাভাবিক মৃত্যু
Neeraj Yadav Dies: ফ্ল্যাট থেকে নীরজকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ ডোপিংয়ের অভিযোগে নির্বাসিত হয়েছিলেন সম্প্রতি ৷
Published : October 28, 2026 at 3:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: তিনবার প্যারা এশিয়াডে স্বর্ণপদক জয়ী প্যারা-অ্যাথলিট নীরজ যাদবের অস্বাভাবিক মৃত্যু ৷ মঙ্গলবার রাতে রহস্যজনকভাবে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ 42 বছরে নীরজের ফ্ল্যাট থেকেই তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের সন্দেহ, তিনি কোনও বিষাক্ত পদার্থ খেয়ে ফেলেছেন ৷ তবে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না-আসা পর্যন্ত এখনই মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে নিশ্চিতভাবে পুলিশ কিছু বলতে নারাজ ৷
ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলেটিকস দলের প্রধান কোচ এস সত্যনারায়ণ এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ৷ সত্যনারায়ণ জানান, মর্মান্তিক এই খবরটি তিনি পেয়েছেন এবং নীরজ যাদবের দেহ বর্তমানে হাসপাতালে রয়েছে ৷ সত্যনারায়ণ বলেন, "নীরজ একটি চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন ৷ এমন ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷"
জানা গিয়েছে, নীরজ যাদবকে তাঁর ঘরে অচৈতন্য অবস্থায় প্রথমে পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান ৷ তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবারের তরফে তাঁকে দিল্লির জিটিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসকরা প্যারা অ্যাথলেটিককে মৃত ঘোষণা করেন ৷ এরপর তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় ৷ পুলিশ এই মামলার সব দিক খতিয়ে দেখছে ৷ কী পরিস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটেছে, তিনি নিজে বিষপান করেছেন, নাকি কোনওভাবে সেটি তাঁকে দেওয়া হয়েছে বা ভুলবশতো কোনও বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ করেছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ ৷
42 বছরের নীরজ যাদব এফ55 (F55) বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, ডোপিংয়ের দায়ে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে চলতি মাসের শুরুতে আইচি-নাগোয়াতে অনুষ্ঠিত এশিয়াড প্যারা গেমসে অংশ নিতে পারেননি ৷ এর ফলে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন বলে জানা গেছে ৷
কোচ এস সত্যনারায়ণ আরও বলেছেন, "আমি সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না ৷ তবে একজন ক্রীড়াবিদের উচিত জীবনের উত্থান-পতনকে সমান মানসিক স্থিরতার সঙ্গে গ্রহণ করা ৷ অত্যন্ত দুঃখজনক যে তিনি এমন চরম পথ বেছে নিলেন ৷"
ভারতের অন্যতম সফল প্যারা-অ্যাথলিট নীরজ এশিয়াড প্যারা গেমসে তিনটি স্বর্ণপদক জিতেছিলেন ৷ 2018 সালে জাকার্তায় জ্যাভলিন থ্রো-তে এবং 2023 সালে হাংঝুতে জ্যাভলিন ও ডিসকাস থ্রো-তে তিনি স্বর্ণপদক জেতেন ৷
সাত বছর বয়সে পোলিও-র কারণে স্থায়ী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার পর, নীরজ যাদব হুইলচেয়ার টেনিস খেলা শুরু করেন ৷ পরবর্তীতে তিনি প্যারা-অ্যাথলেটিকসে চলে আসেন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের ছাপ রাখতে সক্ষম হন ৷ নীরজ F55 বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন ৷ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ইভেন্টগুলি বসে খেলতে হয়, যার মধ্যে রয়েছে শট পুট, ডিসকাস থ্রো এবং জ্যাভলিন থ্রো ৷