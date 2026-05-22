বাদ পালমার-ফডেন, ইংল্য়ান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে একগুচ্ছ চমক

বাদ পালমার-ফডেন, ইংল্য়ান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে একগুচ্ছ চমক
Published : May 22, 2026 at 5:31 PM IST
লন্ডন, 22 মে: একাধিক তারকাকে বাদ রেখে আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল ইংল্য়ান্ড ৷ বিদায়ী মরশুমে ক্লাব ফুটবলে আশাব্যঞ্জক পারফরম্য়ান্স করতে না-পারায় একাধিক তারকার বাদ পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ৷ শুক্রবার টমাস টুখেল 26 সদস্যের যে দল ঘোষণা করলেন, তাতে দেখা গেল আশঙ্কা অমূলক ছিল না ৷ দুই তারকা ফরোয়ার্ড কোল পালমার এবং ফিল ফডেন বাদ পড়া তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুই নাম ৷
এছাড়া রিয়াল মাদ্রিদ ফুল-ব্য়াক ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড'কেও বিশ্বকাপগামী স্কোয়াডে রাখেননি টুখেল ৷ অনুরাগীদের খানিকটা চমকে দিয়ে থ্রি-লায়ন্স স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন আল-আহিল স্ট্রাইকার ইভান টোনি ৷
1966 সালে মাত্র একবারই বিশ্বকাপ খেতাব ধরা দিয়েছে ইংল্য়ান্ডকে ৷ অর্থাৎ, ছয় দশকের খরা মেটাতে চলতি বছরের শুরুতে টুখেলকে হেড কোচ করে আনে দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ৷ যাঁর ঝুলিতে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের নজির ৷ তবে বিশ্বকাপের দল ঘোষণায় একাধিক সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন জার্মান ফুটবল ম্য়ানেজার ৷ যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চা চেলসি স্ট্রাইকার পালমার ও ম্য়ান সিটি ফরোয়ার্ড ফডেন'কে ঘিরে ৷
উল্লেখ্য 2024 ইউরোয় ইংল্য়ান্ডকে ফাইনালে তোলার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন দু'জনে ৷ কিন্তু 2025-26 মরশুম জুড়ে অফ ফর্মের মূল্য চোকাতে হল দু'জনকে ৷ পাশাপাশি নটিংহ্যাম ফরেস্ট মিডফিল্ডার মরগ্যান-হোয়াইট গিবস এবং লিডস স্ট্রাইকার ডমিনিক কালভার্ট-লুইস'কেও 26 জনের দলে রাখেননি টুখেল ৷ অথচ 14 গোল করে চলতি মরশুমে সর্বাধিক ইংরেজ গোলস্কোরার এই দুই ফুটবলার ৷ তবে অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে ব্রেন্টফোর্ড মিডফিল্ডার জর্ডান হেন্ডারসন'কে দলে রেখেছেন ইংল্য়ান্ড কোচ ৷
একাধিক তারকাকে ব্যতিরেকে দল ঘোষণা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে টুখেল বলেন, "যথেষ্ট কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ কোনও কোনও ক্ষেত্রে যা যন্ত্রণারও ৷ যাঁরা বাদ পড়েছে ফোনকলেও তাঁদের যন্ত্রণা আমি টের পেয়েছি ৷"
বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাম ডিফেন্ডার হ্য়ারি ম্য়াগুয়ার ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে তিনি হতাশা প্রকাশ করেছেন ৷ ম্য়ান ইউ তারকা লিখেছেন, "এই মরশুমে অধিকাংশ সময়টা আমি দলের হয়ে খেলেছি ৷ তাই সুযোগ পাওয়ার ব্য়াপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম ৷ কিন্তু শেষমেশ সিদ্ধান্ত দেখে আমি হতবাক ৷" ম্য়ান ইউ'য়ে ম্য়াগুয়ারের সতীর্থ লুক শ'কেও বিশ্বকাপগামী দলে রাখেননি টুখেল ৷
ক্রোয়েশিয়া, ঘানা এবং পানামা'র সঙ্গে বিশ্বকাপে গ্রুপ-এল শেয়ার করবে 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ 17 জুন লুকা মদ্রিচের ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে হ্যারি কেন অ্যান্ড কোম্পানি ৷
ইংল্য়ান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াড:
- গোলরক্ষক: পিকফোর্ড, হেন্ডারসন, ট্রাফোর্ড
- ডিফেন্ডার: জেমস, কোনসা, কুয়ানাশ, স্টোনস, গুয়েহি, বার্ন, ও'রেইলি, স্পেন্স, লিভ্রামেন্টো
- মিডফিল্ডার: রাইস, অ্যান্ডারসন, মাইনু, হেন্ডারসন, রজার্স, বেলিংহ্যাম, এজে
- ফরোয়ার্ড: কেন, টনি, ওয়াটকিন্স, সাকা, রাশফোর্ড, গর্ডন ও মাডুয়েকে ৷