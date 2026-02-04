অধিনায়কের সেঞ্চুরিতে ফাইনালে ইংল্য়ান্ড, যুব বিশ্বকাপে কি চার বছর আগের পুনরাবৃত্তি ?

অধিনায়কের সেঞ্চুরিতে ফাইনালে ইংল্য়ান্ড, যুব বিশ্বকাপে কি চার বছর আগের পুনরাবৃত্তি ?
জলে গেল অজি অধিনায়ক অলিভার পিকে'র সেঞ্চুরি ৷ গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ছিটকে দিয়ে অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের খেতাবি লড়াইয়ে ইংল্য়ান্ড ৷
Published : February 4, 2026 at 1:25 PM IST
বুলাওয়াও, 4 ফেব্রুয়ারি: অজি অধিনায়ক অলিভার পিকের সেঞ্চুরি ফিকে করে যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ড ৷ মঙ্গলবার হাইভোল্টেজ সেমিফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে 27 রানে হারাল তাঁরা ৷ ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে 'থ্রি-লায়ন্স' ব্রিগেডকে তৃতীয়বারের জন্য অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের ফাইনালে তুললেন অধিনায়ক থমাস রিউ ৷ 107 বলে 110 রানের ইনিংস খেললেন ইংল্য়ান্ডের স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷
বুলাওয়াওয়ে টস জিতে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইংল্য়ান্ড ৷ কিন্তু 60 রানের মধ্যে প্রথম তিন ব্য়াটারের উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে যায় 1998-এর চ্যাম্পিয়নরা ৷ কঠিন পরিস্থিতিতে রিউ'য়ের সঙ্গে ব্য়াটিংয়ের হাল ধরেন ক্য়ালেব ফ্যালকনার ৷ চতুর্থ উইকেটে 135 রানের জুটিতে সেমিফাইনালে জোরালো প্রত্যাবর্তন করে ইংল্য়ান্ড ৷
53 বলে 40 রান করে ফ্য়ালকনার আউট হলেও প্রথমে হাফসেঞ্চুরি এবং পরবর্তীতে হাফসেঞ্চুরিকে সেঞ্চুরির রূপ দিয়ে স্কোরবোর্ডে চ্য়ালেঞ্জিং স্কোর তোলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন ম্য়াচের সেরা রিউ ৷ 97 বলে এদিন সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ 110 রানে ইংরেজ অধিনায়ক যখন আউট হন তখন 42.2 ওভারে দলের রান ছয় উইকেটে 236 ৷ রিউ'য়ের ইনিংসে ছিল 14টি চার এবং একটি ছক্কা ৷ শেষদিকে 26 বলে 28 রানে অপরাজিত থেকে দলকে 277 রানে (সাত উইকেটে) পৌঁছে দেন ফারহান আহমেদ ৷ দু'টি করে উইকেট নেন হেডেন শিলার ও নাডেন কোরে ৷
England make their way into the final of the #U19WorldCup following a nervy win against Australia 😮💨— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 3, 2026
📝: https://t.co/LVQ9abPXtb pic.twitter.com/xJSquapjaG
রিউ'য়ের পাল্টা অজি অধিনায়ক অলিভার পিক 88 বলে ঝোড়ো 100 রানের ইনিংস খেলেন ৷ 47 রান আসে ওপেনার নীতেশ স্যামুয়েলের ব্যাট থেকে ৷ কিন্তু পেস-স্পিনের মিশেলে ইংরেজ বোলারদের সম্মিলিত দাপট 250 রানে অলআউট করে দেয় চারবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷ পিকের 100 রানের ইনিংস সাজানো ছিল 10টি চার ও এক ছক্কায় ৷ ইংল্য়ান্ডের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন সেবাস্টিয়ান মরগ্যান, জেমস মিন্টো, ম্য়ানি লুমসডেন ও ব়্যালফি অ্যালবার্ট ৷
𝑰𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔 🤩— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 3, 2026
England are one step away from lifting the #U19WorldCup 2026 🏆 pic.twitter.com/OQ6u0pgw2X
দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বুধবার আফগানদের মুখোমুখি টিম ইন্ডিয়া ৷ আফগানিস্তানকে হারিয়ে ভারত ফাইনালে পৌঁছলে 2022-এর পুনরাবৃত্তি হবে ৷ সেবারও অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্য়ান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ৷ যে ম্য়াচ চার উইকেটে জিতে পঞ্চমবার খেতাব জিতেছিল 'মেন ইন ব্লু' ৷