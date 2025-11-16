'পিচে জুজু ছিল না', ইডেনে হেরে মানসিকতাকে দুষলেন গম্ভীর
হারলেও ইডেনের পিচকে কোনওভাবেই কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ ভারতীয় দলের কোচ ৷
Published : November 16, 2025 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: চেনা পরিবেশে প্রতিপক্ষ দলের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ ৷ দেশের মাটিতে শেষ ছ'টির মধ্যে চারটি ম্য়াচে পরাজিত ভারত ৷ পছন্দের পিচ বানিয়েও নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এসে ঝামা ঘষে দিচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে ৷ দেশের মাটিতে ভারতের এহেন পরিস্থিতি শেষ কবে দেখা গিয়েছে, মনে করতে পারছেন না পরিসংখ্যানবিদরাও ৷ তবে পরিসংখ্যানের কথা যখন আসছেই তখন জানিয়ে রাখা ভালো ইডেনে জিতে 15 বছর পরে ভারতের মাটিতে কোনও টেস্ট জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ অন্যদিকে 13 বছর পরে ইডেনে হারল ভারত। রবিবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে ম্য়াচ হেরে অবশ্য দলের মানসিকতাকে দায়ী করলেন ভারতের হেডস্যর গৌতম গম্ভীর ৷
সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় শনিবারই জানিয়েছেন, ভারতকে পছন্দের ঘূর্ণি উইকেট দেওয়া হয়েছিল ৷ রবিবাসরীয় দুপুরে ভারতের হারে যা নিয়ে মাথাচাড়া দিয়েছে একগুচ্ছে প্রশ্ন ৷ ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় ব্যাটারদের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে কোচ গৌতম গম্ভীরও হতাশা গোপন রাখেননি ৷ তিনি বলেন, "দলটা এখনও তরুণ, অভিজ্ঞতা কম ৷ দৃঢ় মানসিকতা দরকার ৷ এখানে শুধু স্পিন নয়, আর্ন্তজাতিক ক্রিকেটের চাপ সামলানোর ক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ ৷"
ঢোক গিলে গম্ভীরও জানিয়ে দিলেন, পছন্দসই পিচ দেওয়া হয়েছে তাঁদের এবং কিউরেটরের থেকে প্রত্যাশিত সাহায্য পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "উইকেটে কোনও জুজু ছিল না ৷ এই পিচ একেবারেই খেলার অযোগ্য নয় ৷ তেম্বা বাভুমা-অক্ষর প্যাটেলরা রান করেছে ৷ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই পিচে স্পিনারদের সঙ্গে পেসাররাও উইকেট পেয়েছে ৷ যদি কেবল স্পিন সহায়ক পিচ হত তাহলে পেসাররা এত উইকেট নিতে পারত না ৷" তাহলে সমস্যা কোথায় ? গম্ভীরের সংযোজন, "এই পিচে পারফরম্যান্সের জন্য মানসিক দৃঢ়তা দরকার। যেটা দলের কম ছিল ৷ এহেন পিচে অতিরিক্ত আক্রমণে গেলে হবে না ৷ বল বুঝে খেলতে হবে। এরকম উইকেটে আমরা আগেও খেলেছি ৷"
পরিসংখ্যান বলছে দ্বিতীয় ইনিংসে 149 মিনিট ক্রিজে টিকে ছিলেন ভারতের ব্যাটাররা ৷ প্রথম উইকেটের পতনই বড় ধাক্কাটা দিয়ে গিয়েছিল ৷ এরপর একটা লম্বা পার্টনারশিপ দরকার ছিল ৷ যা হয়নি ৷ ধ্রুব জুরেল ও ওয়াশিংটন সুন্দরের কথা মাথায় রেখেও প্রশ্ন থেকেই যায়, ভারতীয় ব্য়াটারদের এই পিচে চাপ নেওয়ার ক্ষমতা কি আদৌ আছে ? গম্ভীর বলছেন, "দক্ষতা রয়েছে বলেই এই স্তরে খেলার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে ৷ কিন্তু মানসিক দৃঢ়তা না-থাকলে সফল হওয়া কঠিন ৷"
তবে হারের জন্য কোনও ব্যক্তি বিশেষকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ ভারতের কোচ ৷ তাঁর মতে, "আমরা দল হিসেবে হারি বা জিতি ৷ আজ ম্যাচটা জিতে গেলে এত প্রশ্ন উঠত না ৷ দলের প্রত্যেকে এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী ৷ স্কিল, টেম্পারামেন্ট সবকিছুতে উন্নতি করতে হবে ৷ শট নির্বাচন আরও ভালো করতে হবে ৷" ইডেনের হারে সিরিজ খোয়ানোর ভ্রূকুটি থাকবে গুয়াহাটিতে ৷ সেখানেও কি একই পিচ চাইবে ভারতীয় দল ? এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তরে না-গিয়ে গম্ভীর বলেন, "পিচ নিয়ে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই ৷ আমাদের মানসিকভাবে দৃঢ় হতে হবে ৷ তাই ওখানকার পরিস্থিতিতে যা পিচ মিলবে সেখানেই আমাদের আরও ভালো পারফর্ম করতে হবে ৷"