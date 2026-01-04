সুইডেন সেরা জেলেদের ফুটবল ক্লাব, ইব্রার দেশে রূপকথা লিখল ম্য়ালবি

সুইডেন সেরা জেলেদের ফুটবল ক্লাব, ইব্রার দেশে রূপকথা লিখল ম্য়ালবি
ফেলে আসা বছরে ক্রিস্টাল প্যালেস, নিউক্যাসলের মতো ইংলিশ ক্লাবগুলোর ট্রফিখরা কাটানো নিয়ে চর্চা চলেছে বিস্তর ৷ তবে প্রচারের আড়ালে রয়ে গিয়েছে ম্য়ালবি এআইএফ ৷
Published : January 4, 2026 at 7:44 PM IST
হায়দরাবাদ: শেষ চারবারের মধ্যে তিনবার 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ দেখা যায়নি তাঁদের ৷ চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্ব ফুটবলের সেরা মঞ্চে যে দেখা যাবে, এমন নিশ্চয়তাও নেই ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বে জঘন্য পারফরম্য়ান্স করেও নেশনস লিগের সৌজন্যে উয়েফা প্লে-অফসে খেলবে তাঁরা ৷ কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হলে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপে থাকবে না সুইডেন ৷ এমন আশা-আশঙ্কার আবহে জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচের দেশের ক্লাব ফুটবলে সম্প্রতি ঘটে গেল রূপকথা ৷ প্রথমবার সুইডিশ লিগ চ্যাম্পিয়ন হল জেলেদের ক্লাব ম্য়ালবি এআইএফ ৷
- কেন মৎস্যজীবীদের ক্লাব ম্য়ালবি এআইএফ: সুইডেনের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত ম্য়ালবি গ্রামের জনসংখ্যা আনুমানিক 1400-1500 ৷ অদূরেই অবস্থিত নগারসুন্ড দেশের তৃতীয় বৃহত্তম মৎস্যবন্দর ৷ আর সেই বন্দরকে আবর্তিত করেই রুজি-রোজগার ম্য়ালবি গ্রামের মানুষদের ৷ তাই ম্য়ালবি এআইএফ'কে জেলে বা মৎস্যজীবীদের ফুটবল ক্লাব বলে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না ৷ সেই জেলেদের ক্লাব দেশের সেরা হলে তো ঐতিহাসিক হয়ে রয়ে যাবেই ৷ তেমনটাই ঘটল 2025 সালে আলসভেন্সকান-এ (সুইডিশ লিগের নাম) ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 30 ম্যাচে ম্য়ালবি'র সংগৃহিত 75 পয়েন্ট সুইডিশ লিগের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক ৷
- ন'বছর আগে চতুর্থ টিয়ারে অধঃপতন: তিন ম্যাচ বাকি থাকতে অক্টোবরের মাঝামাঝি ঐতিহাসিক লিগ জয় নিশ্চিত করে ফেলে ম্য়ালবি ৷ 86 বছরে যা প্রথমবার ৷ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 2016 সালে টানা তৃতীয় মরশুম অবনমনের মুখে পড়ে চতুর্থ টিয়ারে অধঃপতন হয়েছিল ম্য়ালবি'র ৷ সেখান থেকে ন'বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লিগে খেতাব জয় রূপকথার চেয়ে কম কীসের ? 2015-16 মরশুমে ক্লদিয়ো রেনিয়ারি প্রশিক্ষণাধীন লেস্টার সিটি'র প্রিমিয়র লিগ জয়ের সঙ্গে ফুটবলমহলে তুলনা চলছে ম্য়ালবির আলসভেন্সকান জয়ের ৷ যা তাঁদের পৌঁছে দিয়েছে 2026-27 চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৷
🏆 | SVENSKA MÄSTARE 2025! 💛🖤#MjällbyAIF #Allsvenskan2025 #SMGuld2025 pic.twitter.com/vbeUStvLqv— Mjällby AIF (@MjallbyAIFs) October 20, 2025
- সাফল্যের নেপথ্যে যাঁরা: সাম্প্রতিক অতীতে সুইডিশ ফুটবলে একচেটিয়া আধিপত্য দেখিয়ে এসেছে দেশের সবচেয়ে ধনী ক্লাব মালমো ৷ গত 12টি আলসভেন্সকানের মধ্যে আটটি খেতাব তাঁদের ঝুলিতে ৷ সেই মালমোর বাজেটের মাত্র 15 শতাংশ খরচ করে ম্য়ালবি ইতিহাস লিখল পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণে ৷ যে রূপায়ণে নেতৃত্ব দিলেন নিঃসন্দেহে দলের হেড কোচ 59 বছরের অ্যান্ডার্স টর্সটেনসন ৷ তাঁর ডেপুটি হিসেবে ম্য়ালবি'র খেতাবজয়ে সাহায্য করলেন কার্ল মারিয়াস আকসুম ৷ যাঁর ঝুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে 'ফুটবলে চাক্ষুস উপলব্ধি'(Visual Perception in Football) তে পিএইচডি ৷ মূলত তাঁর ডাটা-বেসে ভর করেই বেশ কিছু তরুণ ফুটবলারকে ছেড়ে সেই টাকা নবাগতদের পিছনে ঢেলেছিল ক্লাব ৷
আর ম্য়ালবি'র সাফল্যে যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি দুর্গের শেষ প্রহরী নোয়েল টর্নকিস্ট ৷ তেকাঠির নীচে বছর তেইশের এই গোলরক্ষকের ক্ষিপ্রতায় 30 ম্যাচে লিগের সবচেয়ে কম 17 গোল হজম করেছে চ্য়াম্পিয়নরা ৷ টর্নকিস্টের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ বিদেশি ক্লাবগুলোও ৷ 2025 মরশুমের শুরুতে সিরি-এ ক্লাব কোমো তাঁকে সই করালেও মরশুম শেষ হতেই লোনে তাঁকে সুইডেনের ক্লাবে তাঁকে ফিরিয়ে দেন কোমো কোচ সেস ফ্যাব্রেগাস ৷
🫡 | BÄSTA MÄSTARNA! 🏆#MjällbyAIF #Allsvenskan2025 pic.twitter.com/bDTu7bAlaP— Mjällby AIF (@MjallbyAIFs) November 13, 2025
- কুর্নিশ প্রতিপক্ষদের: সবমিলিয়ে ম্য়ালবি'র এই আচমকা উত্থানে অবাক হলেও তাঁদের কৃতিত্বকে কুর্নিশ প্রতিপক্ষদের ৷ 13 পয়েন্ট পিছনে থেকে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করা হ্যামারবি ফুটবল ক্লাবের কোচ বলেন, "এককথায় ওরা দুর্ধর্ষ ৷ সমস্ত প্রত্যাশাকে তাঁরা ছাপিয়ে গিয়েছে ৷"