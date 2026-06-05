'এবার জমবে খেলা', বেঙ্গল টি-20 লিগের ঢাকে কাঠি আজ
কোকাবুরার পরিবর্তে এবার বেঙ্গল টি-20 লিগ খেলা হবে এসজি বলে ৷ ফলত বেশি রানের ম্য়াচ দেখার সম্ভাবনা ৷
Published : June 5, 2026 at 1:34 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: তৃতীয় বেঙ্গল টি-20 লিগের বোধন শুক্রবার ৷ নাম বদলে তৃতীয় বছর 'বেঙ্গল প্রো টি-20 লিগ' হয়েছে 'বেঙ্গল টি-20 লিগ' ৷ গত দু'টি সংস্করণ থেকে বেশ কিছু নতুন মুখ তুলে এনেছে বাংলার এই ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগ ৷ এবার লক্ষ্য একই থাকলেও জৈষ্ঠ্যের ভরা গরমে ভালো পারফরম্যান্স সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং ৷ এছাড়া আইপিএলের পর ইডেনের পিচের চরিত্র বদলও ক্রিকেটারদের জন্য চ্যালেঞ্জের ৷
এবার বঙ্গের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে আরও বেশি রান ওঠার বিষয়ে আশাবাদী অধিনায়করা ৷ বঙ্গ টি-20 লিগ চলবে আগামী 21 জুন পর্যন্ত ৷ যেখানে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে আটটি করে দল শিরোপা দখলের লড়াইয়ে নামবে ৷ শুক্রবার উদ্বোধনী ম্য়াচে ইডেনে নামছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স এবং নবাগত নোভাস রয়্যালস পুরুলিয়া ৷ কোকাবুরার পরিবর্তে এবার বেঙ্গল টি-20 লিগ খেলা হবে এসজি বলে ৷ তাতে আরও বেশি রান উঠবে বলে আশাবাদী বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির অধিনায়করা ৷ তাছাড়া এই লিগের মাধ্যমে আইপিএলে আরও বেশি বাংলার ক্রিকেটাররা সুযোগ পাবে বলেও মনে করছেন তাঁরা ৷
দ্বিতীয় মরশুমে অধিকাংশ ম্যাচই হয়েছিল লো-স্কোরিং ৷ বারবার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার ছবিটা প্রকট হয়েছিল। চলতি বছরে এসজি বলে খেলা হলে ছবিটা বদলাবে বলে আশাবাদী মুকেশ কুমাররা ৷ বর্তমানে কোকাবুরা বলে আইপিএল থেকে আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেট খেলা হয় ৷ কিন্তু এই লিগে খেলা অধিকাংশ ক্রিকেটার যেহেতু এসজি বলের সঙ্গে সড়গড়, তাই ব্য়াটাররা সুবিধা পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ গত মরশুমে কোকাবুরা বলে খেলা হলেও এবার বল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে ৷
বল পরিবর্তন নিয়ে বৃহস্পতিবার ক্যাপ্টেন্স মিটে শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স অধিনায়ক শাহবাজ আহমেদ বলেন, "বল পরিবর্তনে আশা করি রানও বেশি উঠবে ৷ প্রতিভা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে স্কাউটরা ক্রিকেটারদের দক্ষতা দেখবেন, বল নয় ৷ গত দুই মরশুমের তুলনায় চলতি মরশুমে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেটের সাক্ষী থাকবেন দর্শকরা ৷" দলের বোলার মুকেশ বলেন, "এসজি বলে প্রথম দিকে স্যুইং তুলনামূলক কম হয় ৷ ফলে আরও বেশি রানের ম্যাচ দেখতে পাওয়া যাবে ৷"
Ebar Jombe Khela!— CABCricket (@CabCricket) June 4, 2026
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এবারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে অবশ্য বড় কোনও চমক নেই। খেলা শুরুর আগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে ট্রফি নিয়ে মাঠে প্রবেশ করবেন ঝুলন গোস্বামী ৷ সম্প্রতি আইপিএলে সেরা পিচ ও স্টেডিয়ামের পুরস্কার পেয়েছে ইডেন গার্ডেন্স ৷ সেই পুরস্কারের অঙ্ক তুলে দেওয়া হবে প্রধান পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় এবং মাঠকর্মীদের হাতে ৷ এছাড়াও আইপিএলের চারটি দলের স্কাউটরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন সিএবি সচিব বাবলু কোলে ৷
নোভাস রয়্যালসের অধিনায়ক সুদীপ কুমার ঘরামি বলেন, "আমাদের দল এবার প্রথম অংশগ্রহণ করছে ৷ সকলেই সেরাটা দিতে প্রস্তুত। কারণ এই প্রতিযোগিতায় ভালো খেলতে পারলে বড় মঞ্চের দরজা খুলে যেতে পারে ৷" অন্যদিকে হাওড়ার অধিনায়ক শাকির হাবিব গান্ধির কথায়, "খেতাব রক্ষার জন্য অতিরিক্ত চাপ নেই ৷ আমরা গতবারে যে রকম খেলেছি, এবারেও সেই একই খেলা খেলব ৷"