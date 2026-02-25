'বৈষম্যের জায়গা নেই', পাক ক্রিকেটারদের দলে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হান্ড্রেড ফ্র্য়াঞ্চাইজিগুলি

'বৈষম্যের জায়গা নেই', পাক ক্রিকেটারদের দলে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হান্ড্রেড ফ্র্য়াঞ্চাইজিগুলি
67 জন পাক ক্রিকেটারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে 'দ্য হান্ড্রেড'-এর নিলামে ৷
Published : February 25, 2026 at 11:07 AM IST
লন্ডন, 25 ফেব্রুয়ারি: অংশগ্রহণকারী আটটি দলকে মেধার ভিত্তিতে ক্রিকেটারদের দলে নিতে হবে ৷ জাতিগত কারণে যেন ক্রিকেটারদের উপেক্ষা করা না-হয় ৷ পাকিস্তান ক্রিকেটারদের 'দ্য হান্ড্রেড' লিগে অংশগ্রহণ নিয়ে চলা নিরন্তর চর্চার মাঝে আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে এই মর্মে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷ পাল্টা যৌথ বিবৃতিতে আটটি ফ্র্য়াঞ্চাইজি জানিয়ে দিল, তারা মেধার ভিত্তিতেই ক্রিকেটারদের বাছবে ৷ জাতিগত দিক এক্ষেত্রে কোনওভাবেই দেখা হবে না ৷
যৌথ বিবৃতিতে এও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, 'দ্য হান্ড্রেড' এমন একটা টুর্নামেন্ট যেটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য অবারিত দ্বার ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এ বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করছে ৷
- কোথায় সমস্য়া: চলতি মাসের শুরুতে বিবিসি'র একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের সঙ্গে সম্পর্কিত 'দ্য হান্ড্রেড' লিগের চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি- ম্য়াঞ্চেস্টার সুপার জায়ান্টস, এমআই লন্ডন, সাদার্ন ব্রেভ ও সানরাইজার্স লিডস নিলামে অংশ নিতে চলা পাকিস্তান ক্রিকেটারদের উপেক্ষা করতে পারে ৷ যেহেতু 2009 পরবর্তী সময় থেকে আইপিএলে পাক ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ, সেই রেশ ধরে এমন একটি সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা শুরু হয় ক্রিকেটমহলে ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে ইংল্য়ান্ড ক্রিকেটে ৷ ইসিবি'র চিঠি পাওয়ার পর যৌথ বিবৃতিতে সেই চর্চায় আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি জল ঢালল বলা যায় ৷
In a joint statement, the ECB and all eight of The Hundred team franchises have reaffirmed their commitment to ensuring The Hundred continues to be a competition that is inclusive, welcoming and open to allhttps://t.co/VxG5HPaxS5— England and Wales Cricket Board (@ECB_cricket) February 24, 2026
- কী বলল এমআই লন্ডন: ইংল্যান্ড ক্রিকেটের তরফে জারি নির্দেশিকা সাদরে গ্রহণ করেছে এমআই লন্ডন ৷ যা ভারতের বিজনেস টাইকুন মুকেশ আম্বানির অধিকৃত ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ তারা পাল্টা বিবৃতিতে লিখেছে, "দ্য হান্ড্রেড সকলের টুর্নামেন্ট এবং সব শ্রেণির জন্য যে অবারিত দ্বার তা সুনিশ্চিত করার বিষয়ে এমআই লন্ডন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ তাই জাতিগত কারণে ক্রিকেটারদের উপেক্ষার কোনও জায়গা নেই ৷ বাকি সাতটি দলের মতো আমরাও পারফরম্য়ান্সের ভিত্তিতে প্রয়োজন বুঝে ক্রিকেটারদের দলে অন্তর্ভুক্ত করব ৷"
MI London is committed to ensuring The Hundred is a competition that it is inclusive, welcoming and open to all.— MI London (@MILondonCricket) February 24, 2026
Players must not be excluded on the grounds of their nationality.
Alongside the other seven teams, we commit to selection being based solely on cricketing… pic.twitter.com/oOZgJJX3cA
63 জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা, সবিমিলিয়ে 67 জন পাক ক্রিকেটার আগামী মরশুমে 'দ্য হান্ড্রেড' নিলামের জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী 11 এবং 12 মার্চ ৷ ইসিবি গতবছর টুর্নামেন্টের 49 শতাংশ মালিকানা ছেড়ে দেওয়ার পর প্রতিযোগিতার আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে চারটি এখন ভারতীয় শিল্পপতিদের অধীনে (উপরে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে নামগুলি) ৷ SA20, মেজর লিগ ক্রিকেট কিংবা ILT20- যেখানে ভারতীয় শিল্পপতিদের অধিকৃত দল রয়েছে সেখানে উপেক্ষিত থেকে যান পাক ক্রিকেটাররা ৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছিল দ্য হান্ড্রেড-এও কি এবার একই ঘটনা ঘটবে ?
অবশেষে ইসিবি ও ফ্র্য়াঞ্চাইজিগুলোর বিবৃতিতে জল্পনার নিরসণ হল ৷ পাকিস্তানের তারকা অলরাউন্ডার সইম আয়ুব, শাদাব খান, স্পিনার মহম্মদ নওয়াজের মতো টি-20 বিশ্বকাপ খেলা ক্রিকেটাররা নথিভুক্ত হয়েছেন 100 বলের ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগের নিলামে ৷