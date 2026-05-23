শনিবার মধ্যরাতে ভেঙে ফেলা হল যুবভারতী প্রবেশদ্বারের 'বিদঘুটে' মূর্তি
ডার্বি দেখে বের নোর সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত মূর্তি ভেঙে ফেলার কথা জানিয়েছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ৷
Published : May 23, 2026 at 3:12 PM IST
কলকাতা, 23 মে: গত রবিবার বড় ম্যাচ দেখে বেরনোর সময় রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক জানিয়েছিলেন সেটি ভেঙে ফেলা হবে ৷ এক সপ্তাহ কাটল না ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনের মূর্তিটি ভেঙে ফেলা হল ৷ কোমর থেকে কাটা অবস্থায় বল পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটিকে 'বিদঘুটে'ও আখ্য়া দিয়েছিলেন রাজ্যের নয়া ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ শনিবার মধ্যরাতে ভেঙে ফেলা হল সেটি ৷
এমনই একটা কিছু যে হতে পারে, তার ইঙ্গিত ছিল ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ক্রীড়া পরিকাঠামো নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার কথা বলেছেন ৷ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম দখলদার মুক্ত করে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেও যা কিছু দৃশ্য অশ্রাব্য তা সরিয়ে ফেলার কথা বলেছিলেন ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে প্রাক্তন রাজ্য় সরকারের প্রতীক স্বরূপ বিশ্ব বাংলা লোগো সরিয়ে ফেলা হয়েছিল ডার্বির আগেই ৷ পরিবর্তে বর্তমানে শোভা পাচ্ছে অশোক স্তম্ভ ৷
মূল প্রবেশদ্বারের বাইরের মূর্তিটি নিয়েও অসূয়া ছিল জনগণের ৷ কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতেন না ৷ বিজেপি সরকার আসার পর থেকে বিশ্ববাংলার লোগো সমৃদ্ধ যাবতীয় জিনিস সরিয়ে ফেলার কাজ চলছে ৷ যুবভারতীও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ ইতিমধ্যে মাঠের প্রবেশপথে প্লেয়ার্স টানেলের দুই প্রান্তে বিগত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ছবি ছিল, তা সাদা কাপড়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে ৷ এবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মূল প্রবেশদ্বারের বাইরের বিদঘুটে মূর্তি সরানো হল ৷ যে মূর্তিটির মূল ভাবনা ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক জানিয়েছেন, ওই স্থানে কোনও একজন দিকপাল ক্রীড়াবিদের মূর্তি বসবে ৷ তবে কার মূর্তি বসবে, তা এখনও ঠিক হয়নি ৷ পাশাপাশি দখলদার মুক্ত করতে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে তালা পড়েছে দু'দিন আগে ৷ মেসি-কাণ্ডের ফাইলও খোলা হচ্ছে ৷ নতুন মরশুমে নতুনভাবে স্ট্যান্স নিচ্ছে বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ পারিবারিক দাপট সরানোর কথাও বলা হয়েছে ক্রীড়ামন্ত্রীর তরফে ৷ একইসঙ্গে বিসদৃশ সবকিছুতে বুলডোজার চালানো হচ্ছে ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের এক কর্মী জানিয়েছেন, আরও কিছু পরিবর্তনের নির্দেশ এসেছে ৷ একে একে সেগুলি হবে। অশোক স্তম্ভ স্থাপন, প্লেয়ার্স টানেলের দরজা থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ঢেকে দেওয়া কিংবা মূল প্রবেশদ্বারের মূর্তি ভেঙে ফেলার মধ্যে দিয়ে নতুনের ডাক রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রকের ৷