ফিল্ম সিটিতে আজ TG20'র মেগা নিলাম, নজরে রামোজি গ্রুপের হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি

ফিল্ম সিটিতে আজ TG20'র মেগা নিলাম, নজরে রামোজি গ্রুপের হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি
আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সর্বোচ্চ 160টি স্থানের জন্য নিলামে অংশ নিচ্ছেন 1300 ক্রিকেটার ৷ রামোজি ফিল্ম সিটির প্রিন্সেস কনভেনশন সেন্টারে হচ্ছে নিলামের অনুষ্ঠান ৷
Published : June 7, 2026 at 11:41 AM IST
তেলেঙ্গানা, 7 জুন: TG20'র হাত ধরে এক নতুন অধ্য়ায়ের সূচনা হতে চলেছে তেলেঙ্গানা ক্রিকেটে ৷ রাজ্যজুড়ে নয়া ক্রিকেট প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে চলতি মাসেই শুরু হচ্ছে নয়া এই লিগ ৷ হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের পরিচালনায় TG20 লিগে অংশ নিচ্ছে আটটি ফ্র্য়াঞ্চাইজি ৷ যে লিগে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা কিনেছে রামোজি গ্রুপের অধীনস্থ সংস্থা ঊষোদয়া এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড ৷ 'হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়ন্স' নামে আত্মপ্রকাশ করবে তারা ৷ তার আগে আইপিএলের আদলে TG20'র প্রথম সংস্করণের নিলাম পর্ব রবিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে রামোজি ফিল্ম সিটিতেই ৷
আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সর্বোচ্চ 160টি স্থানের জন্য নিলামে অংশ নিচ্ছেন 1300 ক্রিকেটার ৷ রামোজি ফিল্ম সিটির প্রিন্সেস কনভেনশন সেন্টারে নিলামে অংশ নেওয়া হায়দরাবাদ-ই-চ্যাম্পিয়ন্স ছাড়া বাকি দলগুলি হল প্রণব রাঙ্গারেড্ডি রাইডার্স, ওয়ারাঙ্গল ওয়ারিয়র্স, মেডাক ফ্যালকন্স, অনুরাগ নালগোন্ডা নাইটস, করিমনগর ডায়মন্ডস, পালামুরু স্ট্রাইকার্স এবং অন্বীতা খাম্মাম অ্যাসেস ৷ প্রত্যেকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বাধিক 20 জন প্লেয়ারকে কিনতে পারবে ৷ উল্লেখ্য, বিডিং প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক 7.50 কোটি টাকায় হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনেছে রামোজি গ্রুপের অধীনস্ত সংস্থা ৷
Every city has a story.— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 6, 2026
Ours is built on passion, pride, and the pursuit of greatness.
This is more than a team.
This is the spirit of Hyderabad.
Welcome to the world of Hyderabad E Champions. 💙🏏🔥#HyderabadEChampions #TG20 #RiseOfHyderabad pic.twitter.com/ud8OSWG6iW
- নিলামের নিয়মাবলী: নিলাম পর্বে একেকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বাধিক 60 লক্ষ টাকা করে খরচ করতে পারে ৷ ক্রিকেটার কিনতে ন্যূনতম 54 লক্ষ টাকা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে খরচ করতেই হবে ৷ A+, A, B, C1 এবং C2 ক্য়াটেগরিতে রাখা হয়েছে ক্রিকেটারদের ৷ গ্রুপ অনুযায়ী ক্রিকেটারদের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে যথাক্রমে পাঁচ লক্ষ, চার লক্ষ, তিন লক্ষ., দু'লক্ষ, এক লক্ষ এবং 75 হাজার টাকা ৷ আইকন তথা সর্বোচ্চ ক্যাটেগরিতে থাকবেন ভারতীয় দলের হয়ে খেলা ক্রিকেটাররা ৷ ভারতীয় দলে না-খেললেও আইপিএল কমপক্ষে 25টি ম্য়াচ কিংবা হায়দরাবাদের হয়ে 70 বা তার বেশি ঘরোয়া ম্য়াচের অভিজ্ঞতা সম্পন্নদেরও রাখা হবে আইকন ক্য়াটেগরিতে ৷
মহম্মদ সিরাজ, ভারতীয় টি-20 দলের নয়া সহ-অধিনায়ক নিলামে নজর টানবেন ৷ তাঁদের পেতে মরিয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ৷ আগামী 21 জুন থেকে শুরু হবে TG20'র প্রথম সংস্করণ ৷ 21দিন ব্য়াপী লিগে মোট 32টি ম্য়াচ খেলা হবে ৷ তার আগে রবিবাসরীয় নিলামে নজর ক্রিকেটপ্রেমীদের ৷