জীবনকৃতি পেলেন লিয়েন্ডার-দিলীপ তিরকে, আকাশদীপের প্রশংসায় সৌরভ

জীবনকৃতি পেলেন লিয়েন্ডার-দিলীপ তিরকে, আকাশদীপের প্রশংসায় সৌরভ
কলকাতায় এসে নস্টালজিক লিয়েন্ডার পেজ ৷ ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের পুরস্কার বিতরণীতে চাঁদের হাট ৷ কোন বিভাগে কে কী পুরস্কার পেলেন ?
Published : October 25, 2025 at 9:43 AM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে নস্টালজিক লিয়েন্ডার পেজ । শুক্রবারের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি ৷ এছাড়াও ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷
30 বছর দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন । জিতেছেন একাধিক পদক । 1996 সালের আটলান্টা অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জয় যেন পেজ পরিবারের উত্তরাধিকার বহনের সাক্ষ্য । প্রথম এশিয়ান হিসেবে অলিম্পিকে টেনিসে পদক পেয়েছেন তিনি । এ বার ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত হলেন লিয়েন্ডার ।
বলছেন, "আমার টেনিস খেলার সময় বিশ্বের যেখানেই খেলেছি, আমার মন সবসময় কলকাতায় থেকেছে । আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম ভারতের প্রত্যেক ছেলে, প্রত্যেক মেয়ে অলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ।"
সদ্য বাবাকে হারিয়েছেন লিয়েন্ডার । এদিন তাঁর কথায় উঠে এল বাবা ডঃ ভেস পেজের কথা ৷ লিয়েন্ডার বললেন, "আমার বাবা অলিম্পিক্সে পদক জিতেছিলেন, আমি সবসময় বাবার মতো হতে চেয়েছি ।"
অবসরের পর এখন স্থানীয় টেনিসের উন্নতিতে কাজ করছেন লিয়েন্ডার । এক্ষেত্রে তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টানেন । এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সৌরভও । তিনি বলেন, "আমি সৌরভকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমি এবং সৌরভ দু'জনেই নিজেদের রুটে ফিরেছি, কলকাতায় এসে ক্রিকেট ও টেনিস নিয়ে কাজ করছি । ভবিষ্যতে আরও চ্যাম্পিয়ন তৈরি করতে চাই ।"
লিয়েন্ডার পেজের পাশাপাশি হকি কিংবদন্তি দিলীপ তিরকেকে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হয় । তিনি বলেন, "সিএসজেসি-কে ধন্যবাদ আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য । 1992-93 সালে আমি কলকাতার সাই-তে ছিলাম, ফলে কলকাতার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক । কলকাতায় আসা আমার কাছে সবসময় স্পেশাল । হকির জন্য কলকাতা বরাবরই পথিকৃত । প্রথম হকি টুর্নামেন্ট, প্রথম অলিম্পিক টিম সবকিছুতেই ছিল কলকাতার নাম । আশা করি ভবিষ্যতে আরও তারকা কলকাতা থেকে উঠে আসবেন ।"
ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যেন চাঁদের হাট বসেছিল শুক্রবার । সকলেই আগামী তারকা কিংবা মহাতারকা । তবে সৌরভ, লিয়েন্ডারদের ভিড়ে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল দশ বছরের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু সর্বার্থ মানি । মাত্র দশ বছরে নিজের বয়সীদের বিভাগে বিশ্বসেরা হওয়ার জন্য বিশেষ অভিনন্দন জুটল সৌরভ-লিয়েন্ডারের কাছ থেকে । নতুন প্রতিভাবান ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের সেরার পুরস্কার নিতে দেখে উৎসাহিত করলেন তাঁরা ।
একটা সময় নিজে ক্রীড়া সাংবাদিকদের বিচারে সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছিলেন সৌরভ । এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত তারকা ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ।আকাশদীপের প্রশংসা করতে গিয়ে সৌরভ বললেন, "এই সুটকেসটা আকাশদীপের জন্য খুব ভালো উপহার । সারাবছরই তো সুটকেস গুছিয়ে রাখতে হচ্ছে । একটা সময় আমাকেও সুটকেস গুছিয়ে রাখতে হত । এখন আকাশদীপকে রাখতে হচ্ছে ৷"
একনজরে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা
ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সভাপতি : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়
বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ (সিনিয়র): ঐহিকা মুখোপাধ্যায়
বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ (জুনিয়র): সর্বার্থ মানি
বর্ষসেরা কোচ: কিবু ভিকুনা
বর্ষসেরা ক্রিকেটার: আকাশদীপ
বর্ষসেরা ফুটবলার: শুভাশিস বোস
স্টার ফুটবলার অব দ্য ইয়ার: রবি হাঁসদা
বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার: সঙ্গীতা বসফোরে
বর্ষসেরা মহিলা অ্যাথলিট: মৌমিতা মণ্ডল
বর্ষসেরা পুরুষ অ্যাথলিট: শতায়ু মণ্ডল
বর্ষসেরা জিমন্যাস্ট: প্রতিষ্ঠা সামন্ত
বর্ষসেরা শ্যুটার: অভিনব শ
বর্ষসেরা রোয়ার: শ্বেতা ব্রহ্মচারী
বর্ষসেরা খো খো খেলোয়াড়: সুমন বর্মন
বর্ষসেরা সাঁতারু: সানিথি মুখোপাধ্যায়
বর্ষসেরা হকি খেলোয়াড়: অভয় এক্কা
বর্ষসেরা ভলিবল খেলোয়াড়: কুনাল দাস