জীবনকৃতি পেলেন লিয়েন্ডার-দিলীপ তিরকে, আকাশদীপের প্রশংসায় সৌরভ

কলকাতায় এসে নস্টালজিক লিয়েন্ডার পেজ ৷ ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের পুরস্কার বিতরণীতে চাঁদের হাট ৷ কোন বিভাগে কে কী পুরস্কার পেলেন ?

CALCUTTA SPORTS JOURNALIST CLUB
জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত লিয়েন্ডার পেজ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 9:43 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 25 অক্টোবর: ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে নস্টালজিক লিয়েন্ডার পেজ । শুক্রবারের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি ৷ এছাড়াও ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷

30 বছর দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন । জিতেছেন একাধিক পদক । 1996 সালের আটলান্টা অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জয় যেন পেজ পরিবারের উত্তরাধিকার বহনের সাক্ষ্য । প্রথম এশিয়ান হিসেবে অলিম্পিকে টেনিসে পদক পেয়েছেন তিনি । এ বার ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত হলেন লিয়েন্ডার ।

বলছেন, "আমার টেনিস খেলার সময় বিশ্বের যেখানেই খেলেছি, আমার মন সবসময় কলকাতায় থেকেছে । আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম ভারতের প্রত্যেক ছেলে, প্রত্যেক মেয়ে অলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ।"

সদ্য বাবাকে হারিয়েছেন লিয়েন্ডার । এদিন তাঁর কথায় উঠে এল বাবা ডঃ ভেস পেজের কথা ৷ লিয়েন্ডার বললেন, "আমার বাবা অলিম্পিক্সে পদক জিতেছিলেন, আমি সবসময় বাবার মতো হতে চেয়েছি ।"

CALCUTTA SPORTS JOURNALIST CLUB
ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট (ইটিভি ভারত)

অবসরের পর এখন স্থানীয় টেনিসের উন্নতিতে কাজ করছেন লিয়েন্ডার । এক্ষেত্রে তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টানেন । এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সৌরভও । তিনি বলেন, "আমি সৌরভকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমি এবং সৌরভ দু'জনেই নিজেদের রুটে ফিরেছি, কলকাতায় এসে ক্রিকেট ও টেনিস নিয়ে কাজ করছি । ভবিষ্যতে আরও চ্যাম্পিয়ন তৈরি করতে চাই ।"

লিয়েন্ডার পেজের পাশাপাশি হকি কিংবদন্তি দিলীপ তিরকেকে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হয় । তিনি বলেন, "সিএসজেসি-কে ধন্যবাদ আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য । 1992-93 সালে আমি কলকাতার সাই-তে ছিলাম, ফলে কলকাতার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক । কলকাতায় আসা আমার কাছে সবসময় স্পেশাল । হকির জন্য কলকাতা বরাবরই পথিকৃত । প্রথম হকি টুর্নামেন্ট, প্রথম অলিম্পিক টিম সবকিছুতেই ছিল কলকাতার নাম । আশা করি ভবিষ্যতে আরও তারকা কলকাতা থেকে উঠে আসবেন ।"

CALCUTTA SPORTS JOURNALIST CLUB
জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হচ্ছে দিলীপ তিরকে-র হাতে (ইটিভি ভারত)

ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যেন চাঁদের হাট বসেছিল শুক্রবার । সকলেই আগামী তারকা কিংবা মহাতারকা । তবে সৌরভ, লিয়েন্ডারদের ভিড়ে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল দশ বছরের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু সর্বার্থ মানি । মাত্র দশ বছরে নিজের বয়সীদের বিভাগে বিশ্বসেরা হওয়ার জন্য বিশেষ অভিনন্দন জুটল সৌরভ-লিয়েন্ডারের কাছ থেকে । নতুন প্রতিভাবান ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের সেরার পুরস্কার নিতে দেখে উৎসাহিত করলেন তাঁরা ।

একটা সময় নিজে ক্রীড়া সাংবাদিকদের বিচারে সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছিলেন সৌরভ । এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত তারকা ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ।আকাশদীপের প্রশংসা করতে গিয়ে সৌরভ বললেন, "এই সুটকেসটা আকাশদীপের জন্য খুব ভালো উপহার । সারাবছরই তো সুটকেস গুছিয়ে রাখতে হচ্ছে । একটা সময় আমাকেও সুটকেস গুছিয়ে রাখতে হত । এখন আকাশদীপকে রাখতে হচ্ছে ৷"

CALCUTTA SPORTS JOURNALIST CLUB
ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবে সম্মানিত আকাশদীপ ও ঐহিকা (ইটিভি ভারত)

একনজরে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সভাপতি : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ (সিনিয়র): ঐহিকা মুখোপাধ্যায়

বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ (জুনিয়র): সর্বার্থ মানি

বর্ষসেরা কোচ: কিবু ভিকুনা

বর্ষসেরা ক্রিকেটার: আকাশদীপ

বর্ষসেরা ফুটবলার: শুভাশিস বোস

স্টার ফুটবলার অব দ্য ইয়ার: রবি হাঁসদা

বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার: সঙ্গীতা বসফোরে

বর্ষসেরা মহিলা অ্যাথলিট: মৌমিতা মণ্ডল

বর্ষসেরা পুরুষ অ্যাথলিট: শতায়ু মণ্ডল

বর্ষসেরা জিমন্যাস্ট: প্রতিষ্ঠা সামন্ত

বর্ষসেরা শ্যুটার: অভিনব শ

বর্ষসেরা রোয়ার: শ্বেতা ব্রহ্মচারী

বর্ষসেরা খো খো খেলোয়াড়: সুমন বর্মন

বর্ষসেরা সাঁতারু: সানিথি মুখোপাধ্যায়

বর্ষসেরা হকি খেলোয়াড়: অভয় এক্কা

বর্ষসেরা ভলিবল খেলোয়াড়: কুনাল দাস

