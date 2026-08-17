দশজনের লেন্স'কে হারাতে ব্যর্থ, ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ হাতছাড়া পিএসজি'র
প্রায় পঞ্চাশ মিনিট প্রতিপক্ষকে দশজনে পেয়েও ফায়দা তুলতে ব্যর্থ পিএসজি ৷ 0-1 গোলে হেরে মরশুমের দ্বিতীয় খেতাব হাতছাড়া তাদের ৷
Published : August 17, 2026 at 1:52 PM IST
লেন্স (ফ্রান্স), 17 অগস্ট: টানা দু'বার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পর দিনকয়েক আগে উয়েফা সুপার কাপও ধরে রেখেছে তারা ৷ রবিবার তাদের কাছে সুযোগ ছিল টানা পঞ্চমবারের জন্য ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ ধরে রাখার ৷ কিন্তু এ যাত্রায় ব্যর্থ হল প্য়ারিস সাঁজাঁ ৷ ইউরোপ সেরা'দের হারিয়ে প্রথমবার ফ্রেঞ্চ সুপার কাপের স্বাদ পেল লেন্স ৷ ঘরের মাঠে প্য়ারিস জায়ান্ট'দের 1-0 গোলে হারাল তারা ৷
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল প্রায় পঞ্চাশ মিনিট প্রতিপক্ষকে দশজনে পেয়েও এদিন ফায়দা তুলতে ব্যর্থ হলেন আশরাফ হাকিমি, খিভিচা বারাৎস্খেলিয়া'রা ৷ নয়া কোচ ডিনো টপমোয়েলারের অধীনে এদিন মরশুমের প্রথম ম্যাচ খেলল লেন্স ৷ দশজনে লড়াই করে সেই ম্য়াচে বাজিমাত করল গত মরশুমের ফ্রেঞ্চ কাপ বিজয়ীরা ৷
এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, এর আগে 1998 সালে মাত্র একবারই ফ্রেঞ্চ সুপার কাপে অংশ নিয়েছিল লেন্স ৷ সেবার পিএসজি'র কাছে হেরেই ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল তাদের ৷ অর্থাৎ, 28 বছর আগে হারের মধুর বদলা লেন্স এদিন নিল বলা যায় ৷
32 মিনিটে ম্য়াথিউ উডোলের মাটি ঘেঁষা সেন্টার ধরে গোল করে যান পেনাল্টি বক্সে অরক্ষিত ফ্লোরিয়ান থাউভিন ৷ তবে মিনিট তিনেক বাদে বিপত্তি ৷ পিএসজি'র নবাগত স্ট্রাইকার ম্য়াগনেস আকলিয়ুচে'কে জঘন্য ফাউল করে লাল-কার্ড দেখেন কিলিয়ান আন্তোনিও ৷ তবে প্রথমার্ধের বাকি সময়টা এবং দ্বিতীয়ার্ধের পুরো সময় বিপক্ষকে দশজনে পেয়েও গোলমুখ খুলতে পারেনি গত বুধবার অ্য়াস্টন ভিলা'কে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপ জেতা পিএসজি ৷
Trophée des ̶C̶h̶a̶m̶p̶i̶o̶n̶s̶ ̶ 𝗟𝗘𝗡𝗦𝗢𝗜𝗦 🏆#TrophéeDesChampions #RCLPSG pic.twitter.com/vwXNybEHS8— Racing Club de Lens (@RCLens) August 16, 2026
উল্টে ম্য়াচের 87 মিনিটে পিএসজি ডিফেন্ডার নুনো মেন্ডেস'কেও মার্চিং-অর্ডার দেন রেফারি ৷ বিপক্ষ এক ফুটবলারকে কনুই দিয়ে মেরে লাল-কার্ড দেখেন তিনি ৷ শেষ পর্যন্ত এক গোলের ব্যবধান ধরে রেখে প্রথমবার ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ জিতে নেয় লেন্স ৷ 2025-26 লিগ ওয়ান মরশুমে প্য়ারিসের পর দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেছিল লেন্স ৷ এরপর নাইস'কে 3-1 গোলে হারিয়ে প্রথমবার ফ্রেঞ্চ কাপ জিতে সুপার কাপের যোগ্য়তা অর্জন করেছিল লেন্স ৷
Vous (re)prendriez bien une 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 ? 🏆#FiersDEtreLensois #RCLPSG pic.twitter.com/imTDSJeRL5— Racing Club de Lens (@RCLens) August 16, 2026
আগামী শনিবার ঢাকে কাঠি পড়ছে লিগ ওয়ানের ৷ প্রথমদিনই মাঠে নামছে লেন্স ৷ তবে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন পিএসজি নামছে পরের দিন ৷ লাল-কার্ড দেখায় লিগের প্রথম ম্যাচে ডিফেন্ডার মেন্ডেসের সার্ভিস পাবে না তারা ৷ লেন্সের বিরুদ্ধে হারের পর পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে জানালেন, তাঁর দল ভালোই খেলেছে ৷ কিন্তু ভাগ্য এদিন সহায় ছিল না আমাদের ৷