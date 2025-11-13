বিশ্বসেরার চ্যালেঞ্জ সামলে ইডেনে জয়ের খোঁজ বাভুমার, প্রোটিয়া একাদশও চূড়ান্ত নয়

বিশ্বসেরার চ্যালেঞ্জ সামলে ইডেনে জয়ের খোঁজ বাভুমার, প্রোটিয়া একাদশও চূড়ান্ত নয়
শেষবার 1999-2000 সালে এদেশে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
Published : November 13, 2025 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: বছরদু'য়েক আগে ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে পাত্তা পাননি বিশেষ ৷ বদলেছে সময় ৷ 2025 সালে এসে সেই পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির তেম্বা বাভুমাই ইডেনের মিডিয়া সেন্টারে ঢুকলেন সদর্পে ৷ বিশ্বসেরা (টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ) দলের অধিনায়ক হিসেবে ৷ ভারত মানেই স্পিন সহায়ক উইকেটে ল্যাজে-গোবরে অবস্থা অতিথি দলের ৷ কিন্তু বদলেছে সেই পরিস্থিতিও ৷ ইডেনে নামার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা স্পিনারদের সামলাতে এখন হোমওয়ার্ক করতে হচ্ছে ভারতকে ৷ অন্যদিকে রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেলদের সামলানোর চ্যালেঞ্জটাও নিচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ সঙ্গে বিশ্বসেরার চ্যালেঞ্জও ৷
ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল যেমন সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে গিয়েছেন, ম্যাচের সকালে চূড়ান্ত একদশ বাছা হবে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরের ছবিটাও একই ৷ উইকেটের পিছনে দস্তানা হাতে রায়ান রিকেলটনকে দেখতে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করলেও বাভুমা জানিয়ে গেলেন একাদশ চূড়ান্ত হবে ম্যাচের দিন সকালেই ৷
এদেশে আসার আগে বিশ্বসেরাদের অবশ্য হোঁচট খেতে হয়েছে পাকিস্তানের মাটিতে ৷ তাই প্রত্যাশার চাপ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রোটিয়া দলনায়ক বলছেন, "এখন চাপটা মানিয়ে নেওয়া গিয়েছে ৷ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তকমাটা আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় ৷ তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি ৷" ভারতের মাটিতে একবিংশ শতাব্দীতে কোনও সিরিজ জেতেনি প্রোটিয়ারা ৷ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের থেকেও কি কঠিন ভারতে টেস্ট সিরিজ জেতা ? প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই প্রশ্ন গিয়েছিল অতিথি দলনায়কের কাছে ৷ ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ে চোখ রেখে উত্তরে বাভুমা ডব্লিউটিসি জয়কেই অবশ্য প্রথম রাখলেন ৷ তবে জানালেন, ভারতে সিরিজ জয় দ্বিতীয় কঠিনতম কাজ ৷
জুনে ডব্লিউটিসি ফাইনালের পর পাকিস্তান সফরে চোটের কারণে ছিলেন না বাভুমা ৷ দীর্ঘদিন পর ইডেনে টেস্ট খেলতে নামার আগে অবশ্য ভারতীয়-এ দলের বিপক্ষে ম্যাচে গা ঘামিয়ে এসেছেন তিনি ৷ ভারতের মাটিতে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন ৷ সড়গড় হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশি বাভুমা বলছেন, "ওদের বোলিং আক্রমণ বেশ শক্তিশালী ছিল ৷ আমার জন্য প্রস্তুতিটা ভালোই হয়েছে ৷ দীর্ঘদিন পর টেস্ট খেলতে যাচ্ছি ৷ আবহের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ওই ম্য়াচ সাহায্য করেছে ৷"
The Challenges of Test Cricket. 🏏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 12, 2025
After returning from injury, #TheProteas Men's captain Temba Bavuma shares his thoughts on the upcoming series against India, reflecting on the team’s preparation, the demands of the format, and the importance of adapting to conditions. 🇿🇦⚔️ pic.twitter.com/Vubzx48l7n
পেস বিভাগে বুমরা-সিরাজদের পাশাপাশি ঘরের মাঠে ভারতীয় স্পিনাররা ফাঁদ পাততে তৈরি ৷ যার কেন্দ্রে কুলদীপ যাদব ৷ 'চায়নাম্যান'কে নিয়ে কী ভাবছে প্রোটিয়া থিঙ্কট্যাঙ্ক ? বাভুমার কথায়, "ওর বল খুব বেশি টার্ন না-করলেও বিভ্রান্ত করতে পারে ৷ ভারত ওর প্রতি যে আস্থাশীল, সেটা আমাদের জানা ৷ ও বিপজ্জনক বোলার, তাই সতর্ক থাকতে হবে ৷"
ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে রণকৌশল নিয়ে বাভুমা বলছেন,"বিশ্লেষক দল আমাদের সব তথ্য দিয়েছে ৷ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটে পরিবর্তন এসেছে ৷ দেশে দলের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা বেড়েছে ৷ এখন আমাদের লক্ষ্য সেই আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে বিশ্বের সেরা দল হিসেবে টিকে থাকা ৷"