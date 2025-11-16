গুয়াহাটিতে ক্রোনিয়ের নজির ছোঁয়ার হাতছানি, ইডেন-জয়ে তৃপ্ত বাভুমা

গুয়াহাটিতে ক্রোনিয়ের নজির ছোঁয়ার হাতছানি, ইডেন-জয়ে তৃপ্ত বাভুমা
সাইমন হারমার ম্যাচের সেরা হলেও ব্য়াট হাতে চোয়ালচাপা লড়াইয়ে হৃদয় জিতলেন বাভুমা ৷
Published : November 16, 2025 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: ক্রিকেটের স্বর্গোদ্য়ান ইডেনে টেস্টের প্রথমদিনই তাঁকে করা ভারতীয় ক্রিকেটারদের 'বডিশেমিং' ভাইরাল হয়েছিল সোশাল মিডিয়ায় ৷ পাল্টা দ্বিতীয় ইনিংসে এমন এক সংকল্পবদ্ধ ইনিংস তেম্বা বাভুমা উপহার দিলেন, যার উত্তর অমিল রয়ে গেল ভারতীয় দলের কাছে ৷ প্রথম ইনিংসে 30 রানে লিড নিয়ে ইডেনে প্রথম টেস্ট ভারত হারল 30 রানেই ৷ ম্য়াচ সেরার পুরস্কার পেলেন প্রোটিয়া স্পিনার সাইমন হারমার ৷ কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে বাভুমার অপরাজিত 55 রানের প্রবল অভিঘাত উপেক্ষা করে কার সাধ্যি ৷
পরিসংখ্যান বলছে ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 11তম টেস্টে নেতৃত্ব দিলেন বাভুমা ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে এখনও কোনও ম্য়াচ অধিনায়ক হিসেবে হারেননি তিনি ৷ বরং একাদশ টেস্টে এই নিয়ে অধিনায়ক হিসেবে দশম জয় বাভুমার ৷ নেতৃত্বদানের অপরিসীম গুণ যে তাঁর রয়েছে, সেটা ডব্লিউটিসি জয়ই প্রমাণ ৷ সেইসঙ্গে বিপদে যে তাঁর ব্যাট চওড়া হয়, আরেকবার তার সাক্ষী রইল ইডেন ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটাও মোটেই আশাব্যঞ্জক ছিল না। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যাওয়া সফরকারী দলের হয়ে ঢাল হলেন অধিনায়ক ৷ বিদ্রূপে ক্ষত-বিক্ষত বাভুমা জবাব দিতে ব্যবহার করলেন নিজের উইলোকে ৷ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের নেতার ভূমিকা যা হওয়া উচিত তিনি সেটাই করে দেখালেন ৷
A significant half-century! 💪— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 16, 2025
Temba Bavuma leads from the front with a valuable captain's knock, displaying composure, grit, and brilliant skill to bring up the first fifty of the Test match. 🇿🇦🔥 pic.twitter.com/oAkROFGs6n
136 বলে চারটি বাউন্ডারিতে সাজানো চোয়ালচাপা 55 রানের ইনিংস ৷ ব্যাটারদের বধ্যভূমি ইডেনে যা একমাত্র অর্ধশতরানের ইনিংসও বটে ৷ তাই দিনের শেষে হারমার ম্যাচের সেরা হলেও হৃদয় জিতলেন বাভুমা ৷ ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে এসে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বলেন, "ভারতে এসে ভালো কিছু করার ইচ্ছা ছিল ৷ উপমহাদেশের আবহে বিশেষ করে ভারতের জলহাওয়ায় আমার রেকর্ড খুব একটা ভালো নয় ৷ তাই এখানে শেখার চেষ্টা করেছি ৷ সেই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে দলে অবদান রাখার চেষ্টা করছি ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে সামান্য ব্যাটিং স্টান্সে বদল আমার কাজে এসেছে ৷" যার প্রশংসা ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখেও ৷
LADIES & GENTLEMEN- MEET TEMBA BAVUMA:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 16, 2025
- First South African captain to win an ICC title in the 21st century.
- First South African captain to win a Test match in India in 15 years. pic.twitter.com/FFmDyMNHTD
ইডেনে জিতে দুই টেস্টের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা এগিয়ে গেল 1-0 ব্যবধানে ৷ সিরিজ হারের সম্ভাবনা তো নেই-ই বরং হ্য়ান্সি ক্রোনিয়ের 26 বছর আগের কীর্তি ছুঁয়ে দ্বিতীয় প্রোটিয়া অধিনায়ক হিসেবে ভারতের মাটিতে সিরিজ জয়ের সুযোগ বাভুমার কাছে ৷ তার আগে আড়াই দিনে প্রথম টেস্ট জিতে বাভুমা বলেছেন, "খুবই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ৷ সকলে এই ধরনের ম্যাচের শরিক হতে সবাই চায় এবং অবশ্যই জয়ী হতে ৷ আমরা জানতাম চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা কঠিন হবে, আমাদের ক্ষেত্রেও কঠিনই ছিল ৷ শুধু সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হত ৷ আমরা সেটা দারুণভাবে করেছি ৷ ভাগ্যও আমাদের সঙ্গ দিয়েছে ৷" সবমিলিয়ে মিশন কলকাতা শেষ ৷ আত্মতুষ্টিকে প্রশ্রয় না-দেওয়া বাভুমার নজরে এখন শুধুই গুয়াহাটি ৷