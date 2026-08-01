হাঁটুর চোট উপেক্ষা করে ডেকাথলনে ঐতিহাসিক পদক জয় তেজস্বীনের

হাঁটুর চোট উপেক্ষা করে ডেকাথলনে ঐতিহাসিক পদক জয় তেজস্বীনের
হাঁটুর চোটের কারণে হাই-জাম্প ফাইনালের মাঝপথে সরে দাঁড়িয়েছিলেন নয়াদিল্লির অ্যাথলিট ৷ শেষমেশ ডেকাথলনে পদক আনলেন তেজস্বীন ৷
Published : August 1, 2026 at 11:22 AM IST
গ্লাসগো, 1 অগস্ট: বার্মিংহ্য়াম কমনওয়েলথ গেমসে হাই-জাম্পে দেশকে রুপো দিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু চলতি গ্লাসগো গোমসে হাঁটুর চোটের কারণে সেই হাই-জাম্প ইভেন্টের ফাইনাল থেকে বাধ্য হয়ে নাম প্রত্যাহার করতে হয়েছিল তাঁকে ৷ কিন্তু সেই হাঁটুর চোট উপেক্ষা করে দিনকয়েক বাদে গ্লাসগোয় ইতিহাস লিখলেন তেজস্বীন শঙ্কর ৷ প্রথম ভারতীয় হিসেবে কমনওয়েলথ গেমস ডেকাথলনে থেকে পদক আনলেন নয়াদিল্লির অ্যাথলিট ৷ তেজস্বীন জিতলেন ব্রোঞ্জ ৷
10টি ভিন্ন খেলার সংমিশ্রণে এই ডেকাথলন ইভেন্টে দম ফেলার ফুরসত থাকেন না একজন অ্যাথলিটের কাছে ৷ হাই-জাম্প ইভেন্টে স্বপ্নভঙ্গের পরেও লক্ষ্য়ে অবিচল ছিলেন তেজস্বীন ৷ 2023 সালে হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমসে ডেকাথলন থেকে রুপো এনেছিলেন তিনি ৷ শনিবার নীরজ চোপড়া, যশবীর সিং'দের জ্য়াভলিনে পদকজয়ের মাঝেই কমনওয়েলথে ঐতিহাসিক পদক নিশ্চিত করেন তেজস্বীন ৷ দু'দিনে 10টি ইভেন্ট মিলিয়ে 7976 পয়েন্ট সংগ্রহ করে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন ভারতীয় অ্যাথলিট ৷
এদিন ডেকাথলনের নবম ইভেন্ট অর্থাৎ, জ্যাভলিন থ্রো'য়ের পর তৃতীয়স্থানে উঠে এসেছিলেন বছর সাতাশের ভারতীয় অ্যাথলিট ৷ দশম ইভেন্টে 1500 মিটার দৌড়ে পঞ্চমস্থানে শেষ করলেও তাঁর অবস্থান পরিবর্তন হয়নি ৷ ফলত ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ আসে তেজস্বীনের ঝুলিতে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো বার্মিংহ্য়ামেও প্রথম ভারতীয় হিসেবে হাই-জাম্পে পদক এনেছিলেন দিল্লি অ্য়াথলিট ৷
SOME MEDALS FEELS PERSONAL, THIS IS ONE OF THEM 🥉🥹— The Khel India (@TheKhelIndia) August 1, 2026
Despite his injuries, Tejaswin Shankar won India’s first-ever decathlon medal in Commonwealth Games history! 🇮🇳
Thanks @TejaswinShankar 🙏 pic.twitter.com/y70OBSAbCl
গ্লাসগোয় ডেকাথলনে সোনা জিতে নিলেন প্যারিস অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জ পদক জয়ী গ্রেনাডা'র লিন্ডন ভিক্টর ৷ তাঁর সংগ্রহে 8,096 পয়েন্ট ৷ 8,036 পয়েন্ট সংগ্রহ করে রুপো জয় করলেন কানাডা'র ড্যামিয়েন ওয়ার্নার ৷ চলতি বছরটা এমনিতেই উল্লেখযোগ্য তেজস্বীনের জন্য ৷ জাতীয় রেকর্ড গড়ে এশিয়ান ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর ঝুলিতে সোনা এসেছে এই বছরে ৷ সোনা জয়ের পথে 5,993 পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিলেন তিনি ৷ এরপর দেশের ন্য়াশনাল ফেডারেশন সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের প্রথম ডেকাথলিট হিসেবে 8,000 পয়েন্টের গণ্ডি ছুঁয়েছিলেন তেজস্বীন ৷
Indian athletes continue to create history and make our nation proud!— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2026
Tejaswin Shankar wins a Bronze in the Men's Decathlon event at the Glasgow CWG. He delivered an exceptional all-round performance across 10 events. Congrats to him. May he continue to shine. My best wishes.… pic.twitter.com/nUnRVxQbAy
এশিয়ান গেমসের আগে কমনওয়েলথ ডেকাথলনে পদক জিতে বছরটাকে আরেকটু স্মরণীয় রাখলেন তিনি ৷ ভারতীয় অ্য়াথলিটকে অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্য়ান্ডলে লেখেন, "ভারতীয় অ্যাথলিটরা ইতিহাস তৈরি জারি রেখে দেশকে গর্বিত করেই চলেছে ৷ গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ডেকাথলন ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জয় তেজস্বীন শঙ্করের ৷ 10টি ইভেন্টে ব্যতিক্রমী অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্স উপহার দিয়েছে সে ৷ তাঁকে অভিনন্দন ৷ তাঁর আরও সাফল্য কামনা করি ৷"