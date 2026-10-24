বর্শা ছুড়ে এল সোনা, চেন্নাইয়ে জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার 'মিষ্টি'মুখ

বর্শা ছুড়ে এল সোনা, চেন্নাইয়ে জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার 'মিষ্টি'মুখ
জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় মিষ্টির সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মালদাবাসী ৷ জ্যাভলিন থ্রোয়ারের আগামীর সাফল্য কামনা করছে তারা ৷
Published : October 24, 2026 at 1:50 PM IST
মালদা, 24 অক্টোবর: 41তম ন্যাশনাল জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করল মিষ্টি কর্মকার ৷ জ্য়াভলিন থ্রোয়ে সোনা আনল মালদার কন্যা ৷ জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় কিশোরী অ্যাথলিটের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত জেলাবাসী ৷ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবং তামিলনাডু অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় 23 অক্টোবর থেকে চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে 41তম ন্যাশনাল জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ প্রতিযোগিতা চলবে 27 অক্টোবর পর্যন্ত ৷
সেখানেই শিরোনামে মালদা শহরের 17 বছর বয়সি মিষ্টি ৷ এর আগেও রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় একাধিক পদক পেয়েছে সে ৷ অংশগ্রহণ করেছে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও ৷ বর্তমানে সাইয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সে ৷ শুক্রবার অর্থাৎ প্রতিযোগিতা শুরুর দিনই অনূর্ধ্ব-18 বিভাগে সোনা এনেছে মিষ্টি ৷ আর পোডিয়াম শীর্ষে জায়গা করে নেওয়ার পথে 51.41 মিটার দূরত্ব পার করেছে সে ৷
সোনা জয়ের প্রতিক্রিয়ায় মিষ্টি বলেছে, "জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সোনা জেতার আনন্দই আলাদা ৷ খুব খুশি আমি ৷ এই সাফল্য আমি আমার কোচ, পরিবারের সদস্য, মালদাবাসী তথা রাজ্যের মানুষকে উৎসর্গ করছি ৷ তবে এই সাফল্য আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল ৷ দেশ এবং আন্তর্জাতিক আঙিনায় বাংলার পতাকা তুলে ধরার দায়িত্ব আমি পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ৷" মিষ্টির ব্যক্তিগত কোচ অসিত পাল ইটিভি ভারতকে বলে, "গতকাল 51.41 মিটার থ্রো করে সোনা জিতেছে মিষ্টি ৷ কিছুদিন আগে ও 52.80 মিটার থ্রো করে এই বিভাগে ন্যাশনাল রেকর্ড করেছিল ৷ এরপর দেশে বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতায় সে অংশ নেবে ৷ মিষ্টি মালদা শহরের বাসিন্দা এবং রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী হলেও এখন উন্নত ট্রেনিং পরিষেবার জন্য পাতিয়ালায় সাইয়ের মেইন ক্যাম্পাসে থাকে ৷ সেখান থেকেই চেন্নাইয়ে খেলতে গিয়েছে সে ৷ আগামীতেও মিষ্টি অনেক সাফল্য পাবে বলে আমি মনে করি ৷"
পাশাপাশি ছাত্রীর সাফল্যে যে তিনি আপ্লুত, তাও জানান অসিত পাল ৷ একইসঙ্গে 2028 লস অ্য়াঞ্জেলস অলিম্পিক্সে ছাত্রীকে দেশের জার্সি গায়ে প্রতিনিধিত্ব করার ইচ্ছেপ্রকাশ করেন তিনি ৷ মিষ্টির বাবা সঞ্জয় কর্মকার পেশায় একজন হকার ৷ ট্রেনে হকারি করে থাকেন তিনি ৷ মা সুমিত্রা কর্মকার গৃহবধূ ৷ দিন আনি দিন খাই পরিবারের মেয়ে মিষ্টি ছোট থেকেই খেলাধুলোয় পারদর্শী সে ৷ একবার স্কুলের বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় কোচ পালের নজরে পড়েন মিষ্টি ৷ এই মেয়েকে ঘষেমেজে তুলতে পারলে জেলা তথা রাজ্যে নতুন এক সম্ভাবনাময় অ্যাথলিটের জন্ম হবে বলে মনে করেছিলেন তিনি ৷ ফলস অসিত পাল নিজেই যোগাযোগ করেছিলেন মিষ্টি ও তার পরিবারের সঙ্গে ৷ এরপর থেকে অসিতবাবুর তত্ত্বাবধানেই নিজেকে গড়ে তুলছে মিষ্টি ৷