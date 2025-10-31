সীমিত ওভারে অধরা 'ভারসাম্য' খোঁজার চেষ্টা ভারতীয় দলের, পন্থা কি সঠিক...

সীমিত ওভারে অধরা 'ভারসাম্য' খোঁজার চেষ্টা ভারতীয় দলের, পন্থা কি সঠিক...
ভারতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচন ও সেই প্রক্রিয়াকে ঘিরে স্বজনপোষণের অভিযোগ ৷ যোগ্যদের ব্রাত্য করে রাখার অভিযোগ গুরু গম্ভীরের বিরুদ্ধে ৷
By Sanjib Guha
Published : October 31, 2025 at 8:23 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: টেস্ট, একদিনের আন্তর্জাতিক ও টি20 আন্তর্জাতিক, ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটে ভারতীয় দলের স্কোয়াড ও প্রথম একাদশে একটি নিশ্চিত নাম হর্ষিত রানা ৷ কোন যুক্তিতে ? এই প্রশ্নে ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীদের একাংশের রোষের মুখে 23 বছরের দিল্লির এই যুবক ৷ তবে, এটা অন্যায্য এবং অযৌক্তিক ৷
এ নিয়ে যদি কাউকে প্রশ্ন করতে হয়, তা হলে তা করতে হবে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর, অধিনায়ক শুভমন গিল (টেস্ট ও ওয়ান’ডে) এবং টি20 অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে ৷ এই তিনজন এবং অবশ্যই জাতীয় নির্বাচক কমিটিকে আতস কাঁচের তলায় আনতে হবে দল বাছাই ও ম্যাচের প্রথম একাদশ নিয়ে ৷
আগেই বলা হয়েছে, বাঁ-হাতি স্পিড-স্টার আর্শদীপের আগে হর্ষিত রানার সুযোগ পাওয়ার কোনও যুক্তি হয় না ৷ গম্ভীরের চিন্তাধারা অনুযায়ী, একজন স্পেশালিস্ট বোলারের জায়গায়, একজন 'নড়বড়ে' বোলিং-অলরাউন্ডারকে খেলানো কখনোই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে সাফল্যের চাবিকাঠি হতে পারে না ৷ বরং, টিম ম্যানেজমেন্টকে চেষ্টা করতে হবে দলে থাকা ব্যাটারদের প্রয়োজন অনুযায়ী বোলিং করানো ৷
এই প্রসঙ্গে, ভারতীয় ক্রিকেটের স্বর্ণযুগের সূচনার শুরুতে ফিরে যাওয়া যেতে পারে ৷ উনিশ শতকের গোড়ায় ও তার পরে, ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে বিষয়টা পুরোপুরি উল্টো ছিল ৷ সাতজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটারকে খেলানো প্রত্যেক অধিনায়ক ও কোচের সাধারণ পরিকল্পনার অংশ ছিল ৷ তা সে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-জন রাইট হোক, মহেন্দ্র সিং ধোনি-গ্যারি কার্সটেন ও রবি শাস্ত্রী ৷ এমনকি বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বে, সীমিত ওভারে ভারতীয় দলে অনেক বেশি ভারসাম্য বজায় ছিল ৷
2000 সালের শুরুর দিকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় 7 জন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার এবং চার বোলার নিয়ে প্রথম একাদশ তৈরি করতেন ৷ সেখানে একাধিক ব্যাটার বল হাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওভার করে দিতেন ৷ এমনকি উইকেট তোলার ক্ষমতা রাখতেন ৷ যে তালিকায় স্বয়ং অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে ছিলেন ৷ ওয়ান’ডে ক্রিকেটে 100 উইকেট শিকার করেছেন তিনি ৷ একদিনের ক্রিকেটে সচিন তেন্ডুলকর 154 উইকেট, যুবরাজ সিং 111 উইকেট, বীরেন্দ্র সেওয়াগ 96 উইকেট পেয়েছেন ৷ এই সব ক্রিকেটাররা ভারতীয় দলে ফ্লেক্সিবিলিটি আনতে সাহায্য করেছেন ৷ এমনকি একজন কম বোলার নিয়ে খেলেও দলে ভারসাম্য বজায় থেকেছে ৷
পরবর্তী সময়ে ধোনির ক্ষেত্রেও সেই একই সুবিধা ছিল ৷ দলে একাধিক ব্যাটিং অলরাউন্ডার খেলাতেন তিনি ৷ যাঁরা ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি পোক্ত বোলিং অপশন ছিলেন ৷ সেই তালিকায় যুবরাজ এবং সেওয়াগ ছিলেন ৷ সঙ্গে সুরেশ রায়না, ইউসুফ পাঠান, রবীন্দ্র জাদেজা, রবীচন্দ্রন অশ্বিনের মতো খেলোয়াড়রা ছিলেন ৷ এমনকি 2023 বিশ্বকাপে যখন ভারতীয় দল অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠেছিল ৷ সেই দলেও হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, অশ্বিন এবং শার্দূল ঠাকুর ছিলেন ৷
এবার বর্তমান ভারতীয় দলে উঁকি দিলে দেখা যাবে, কোনও ব্যাটারই পার্ট-টাইম বোলার নন ৷ অভিষেক শর্মা, শুভমন গিল, তিলক বর্মা এবং সূর্যকুমার যাদবের ভারতীয় দলে বোলিংয়ে কোনও অবদান নেই ৷ বর্তমান সেটআপে এক বা দু’জন বোলার রান দিলে, সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বিকল্প কোনও পরিকল্পনা খাটানোর সামান্যতম জায়গা নেই ৷
বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই বলেন যে, যদি কোনও দল ছয়জন ব্যাটার দিয়ে জিততে না-পারে, তাহলে সাতজন ব্যাটার দিয়েও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব নয় ৷ আর সেখানেই হার্দিক পান্ডিয়ার অনুপস্থিতি দলের সমন্বয় এবং পরবর্তী সময়ে ভারসাম্যে সত্যিই বড় প্রভাব ফেলেছে ৷ পান্ডিয়ার অনুপস্থিতিতে, শিবম দুবে এবং অক্ষর প্যাটেল অলরাউন্ডার হিসেবে খেলছেন ৷ তবে, তাঁরা একজন প্রকৃত অলরাউন্ডার হিসেবে নিজেদের দক্ষতা সেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি ৷
ভারসাম্যের পাশাপাশি, দল নির্বাচনের মানও সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি ৷ পারফর্ম্যান্সের থেকে গড়পড়তা খেলোয়াড়রা বেশি সুবিধা পেতে শুরু করেছে ৷ যেখানে 108 ওয়ান’ডে ম্যাচ খেলে 206 উইকেট নেওয়া মহম্মদ শামির মতো বোলারের দিকে ফিরেও তাকানো হচ্ছে না ৷ এর সঠিক কারণ একমাত্র নির্বাচক কমিটি এবং টিম ম্যানেজমেন্ট জানে ৷
উল্লেখ্য, এই বছরের শুরুর দিকে ফেব্রুয়ারিতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শামি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি20 আন্তর্জাতিকে 3 উইকেট নিয়েছিলেন ৷ তারপর দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে (ভারতের হয়ে সর্বশেষ খেলা ম্যাচ) নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও 3 উইকেট নেন ৷ তারপর থেকে, রহস্যজনক চোটের কারণ দেখিয়ে নির্বাচকরা তাঁকে বাদ দেয় ৷ তখন থেকেই নির্বাচকরা তাঁকে দল বাছাই প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন ৷ তবে, চোট বাংলার এই পেসারকে রঞ্জি ট্রফিতে দু’টি ম্যাচে 15 উইকেট নেওয়া থেকে আটকাতে পারেনি ৷
তবে, সত্যি কথা হল বর্তমান ভারতীয় দলের পারফর্ম্যান্স নিম্নমানের ৷ অস্ট্রেলিয়ার মাটিকে 2-1 ওয়ান’ডে সিরিজ হারার পর, টি20 সিরিজেও মেলবোর্নে দ্বিতীয় ম্যাচে নাস্তানাবুদ হয়েছে মেন ইন-ব্লু ৷ যেখানে ক্যানবেরায় প্রথম টি20 বৃষ্টির কারণে ভেস্তে যায় ৷