ওয়েলিংটনে রেকর্ডবুকে টিম ইন্ডিয়া, ব্যাটারদের মঞ্চে শেষদিন ভাগ্য লিখবেন ভারতীয় বোলাররা
নিউজিল্যান্ড তো বটেই, বিদেশের মাটিতে সর্বাধিক টেস্ট স্কোর করে প্রথম ইনিংসে 352 রানের বিশাল লিড নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷
Published : November 22, 2026 at 1:46 PM IST
ওয়েলিংটন, 22 নভেম্বর: তৃতীয়দিনের খেলা ঠিক যেখানে থেমেছিল ৷ সেখান থেকেই ওয়েলিংটনে চতুর্থদিন খেলা শুরু করেছিল ভারত ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে ভারতীয় ব্যাটাররা ৷ সবমিলিয়ে কিউয়িভূমে প্রথম টেস্টে দুর্ধর্ষ ব্য়াটিং পারফরম্যান্সের স্বাক্ষর রাখলেন ব্যাটাররা ৷ ভারতও নাম তুলে ফেলল রেকর্ডবুকে ৷ কেএল রাহুল, শুভমন গিল, ঋষভ পন্তদের দাপটে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্টে নয় উইকেটে 720 রান তুলে ডিক্লেয়ার করল ভারতীয় দল ৷ যা বিদেশের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার সর্বাধিক টেস্ট স্কোর ৷
তৃতীয়দিন সহ-অধিনায়ক কেএল রাহুল রেকর্ড সেঞ্চুরি হাঁকালেও শেষবেলায় সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয়েছিল শুভমন গিলের ৷ অধিনায়ক ফিরেছিলেন 98 রানে ৷ চতুর্থদিন ভারতের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরি করলেন গতকাল 55 রানে অপরাজিত ঋষভ পন্ত ৷ এশিয়ার প্রথম স্টাম্পার-ব্যাটার হিসেবে সবক'টি SENA দেশে সেঞ্চুরির নজির গড়লেন উত্তরাখণ্ডের ক্রিকেটার ৷ পাশাপাশি এদিন ব্রেন্ডন ম্যাককালামকে টপকে টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক (108) ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ডও গড়ে ফেলেন বছর ঊনত্রিশের ক্রিকেটার ৷
ছক্কা হাঁকিয়েই এদিন টেস্টে নবম সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন পন্ত ৷ শেষ পর্যন্ত 153 বলে 128 রানে রাচিন রবীন্দ্রর শিকার হন তারকা উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ৷ পাশাপাশি হাফসেঞ্চুরি আসে ধ্রুব জুরেলের ব্য়াটেও ৷ সাতটি চার ও একটি ছয়ে 79 বলে 78 রানের ইনিংস খেলেন তিনি ৷ বিপক্ষ বোলারদের পিছনের সারিতে ঠেলে ব্যাটারদের এই পারফরম্যান্সে প্রথম ইনিংসে 352 রানের লিড নেয় সফরকারী দল ৷ 166 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 720 রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার ঘোষণা করেন গিল ৷ এর আগে বিদেশের মাটিতে ভারতের সর্বাধিক স্কোর ছিল 707 ৷ 16 বছর আগে শ্রীলঙ্কায় তৈরি হওয়া সেই নজির ভাঙল রবিবার ৷ এছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের নজির ভেঙে কিউয়িদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক টেস্ট রানের নজিরও এদিন জুড়ে গেল ভারতের নামে ৷
A new summit scaled overseas ✅ Drop a 👏 to celebrate #TeamIndia’s monumental feat 👇 #NZvIND https://t.co/tPUVtrnQhD— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
দ্বিতীয় ইনিংসে ব্য়াটিংয়ে নেমে আবারও শুরুতেই ধাক্কা খায় কিউয়িরা ৷ প্রথম ইনিংসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে রানের খাতা খোলার আগে অধিনায়ক টম ল্যাথামকে তুলে নেন জসপ্রীত বুমরা ৷ এরপর 31 রানে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার ডেলিভারিত জুরেলের তালুবন্দি হন প্রথম ইনিংসের শতরানকারী হেনরি নিকোলস ৷ 60 রানে জোড়া উইকেট তুলে নেওয়ার পর ভারতীয় শিবির জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল ৷ কিন্তু দিনের শেষ 23 ওভার প্রতিরোধ গড়ে দলকে ম্য়াচ বাঁচানোর পরিস্থিতিতে রেখেছেন দুই কিউয়ি ব্যাটার ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্র ৷
That will be Stumps on Day 4! #TeamIndia with the important wicket of Henry Nicholls in the final session 🙌 New Zealand trail by 233 runs as a crucial Day 5 beckons ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/4Re39tYM9r— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
দু'জনের অবিভক্ত তৃতীয় উইকেটে এখনও পর্যন্ত যোগ হয়েছে 59 রান ৷ চতুর্থদিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের রান দুই উইকেটে 119 ৷ অর্থাৎ, এখনও 233 রানে পিছিয়ে আয়োজকরা ৷ তাই শেষদিন প্রথম টেস্টের ভাগ্য যে ভারতীয় বোলারদের হাতে, তা বলাই বাহুল্য ৷
- বিদেশের মাটিতে ভারতের সর্বাধিক টেস্ট স্কোর (প্রথম পাঁচ):
- 720/9- বনাম নিউজিল্যান্ড, ওয়েলিংটন (2026)*
- 707- বনাম শ্রীলঙ্কা, কলম্বো, 2010
- 705/7- বনাম অস্ট্রেলিয়া, সিডনি 2004
- 675/5- বনাম পাকিস্তান, মুলতান 2004
- 664- বনাম ইংল্যান্ড, লন্ডন 2007