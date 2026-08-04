জোড়া টেস্টের আগে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্য়াচ, দ্বীপরাষ্ট্রে পা রাখল গিলবাহিনী

জোড়া টেস্টের আগে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্য়াচ, দ্বীপরাষ্ট্রে পা রাখল গিলবাহিনী
টেস্ট সিরিজ শুরু আগে তিনদিনের একটি প্রস্তুতি ম্য়াচ খেলবে ভারতীয় দল ৷ যা শুরু হবে আগামী শুক্রবার ৷
Published : August 4, 2026 at 9:00 PM IST
কলম্বো, 4 অগস্ট: মাসদু'য়েক আগে আফগানিস্তানে বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেললেও তা বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপের অংশ ছিল না ৷ অর্থাৎ, শ্রীলঙ্কা সফরে চলতি মাসে জোড়া টেস্ট চলতি বছর ভারতের প্রথম ডব্লিউটিসি অ্য়াসাইনমেন্ট ৷ সেই জোড়া টেস্ট ম্য়াচ খেলতে মঙ্গলবার সেদেশে পা রাখল টিম ইন্ডিয়া ৷ কলম্বো বিমানবন্দরে এদিন স্থানীয় সময় বিকেল 3টে 50 মিনিটে অবতরণ করে টিম ইন্ডিয়ার বিমান ৷
তবে জোড়া টেস্ট ম্য়াচের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে শ্রীলঙ্কা সফরে একটি তিনদিনের অনুশীলন ম্য়াচ খেলবে গিলবাহিনী ৷ আগামী 7 থেকে 9 অগস্ট নডেস্ক্রিপটস ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সেই ম্য়াচ ৷ প্রাথমিকভাবে ম্য়াচটি চারদিনের হওয়ার কথা থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একটি দিন কমিয়ে আনা হয়েছে ৷ ফলত প্রথম টেস্ট ম্য়াচের 11 দিন আগেই পড়শি দেশে পা রাখল ভারতীয় দল ৷
শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের সেদেশে টাচডাউনের ছবি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে শেয়ার করা হয়েছে এক্স হ্যান্ডলে ৷ ক্য়াপশন হিসেবে তারা লিখেছে, "আসন্ন টেস্ট সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া ৷ দু'দেশের মধ্যে উত্তেজক লড়াইয়ের মঞ্চ প্রস্তুত ৷" উল্লেখ্য শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু'ম্যাচের সিরিজ ভারতের চলতি ডব্লিউটিসি চক্রের চতুর্থ সিরিজ ৷ ন'টি ম্য়াচ খেলে 48.15 পয়েন্ট পার্সেন্টেজ নিয়ে এই মুহূর্তে পাঁচে রয়েছে ভারতীয় দল ৷
Team India have arrived in Sri Lanka ahead of the upcoming Test series! 🇮🇳🛬🇱🇰— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 4, 2026
The stage is set for an exciting battle between two cricketing nations. 🏏🔥#SLvIND #TestCricket #SriLankaCricket pic.twitter.com/oOhK4ASzOo
অন্যদিকে পয়েন্টস টেবলে ছ'য়ে রয়েছে শ্রীলঙ্কা ৷ দ্বীপরাষ্ট্র সফরে ভারতীয় দল প্রথম টেস্টটি খেলবে গলে আগামী 15 থেকে 19 অগস্ট ৷ দ্বিতীয় টেস্ট আগামী 23 অগস্ট থেকে অনুষ্ঠিত হবে রাজধানী কলম্বোয় ৷ তবে শ্রীলঙ্কায় রওনা হওয়ার আগে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ কারণ হাঁটুর চোটে সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন জসপ্রীত বুমরা ৷ পরিবর্তে জাতীয় দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন আকিব নবি ৷ জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট স্কোয়াডে ডাক পেয়ে ইতিহাস গড়েছেন তিনি ৷
বুমরার পাশাপাশি ফিটনেস সংক্রান্ত কারণে শ্রীলঙ্কা সফরে টেস্ট সিরিজে অংশগ্রহণের বিষয়টি ঝুলে রয়েছে ওপেনার সাই সুদর্শনের ৷ ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করে বাঁ-হাতি ব্যাটার শ্রীলঙ্কায় খেলবেন কি না, বিষয়টি স্পষ্ট নয় এখনও ৷
- শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ঘোষিত ভারতীয় স্কোয়াড: গিল (অধিনায়ক), রাহুল (সহ-অধিনায়ক), জয়সওয়াল, পন্ত (উইকেটরক্ষক), সুদর্শন*, জুরেল (উইকেটরক্ষক), জাদেজা, কুলদীপ, সুতার, নবি, সিরাজ, কৃষ্ণা, ব্রার, পারিক্কল ও সারাংশ ৷