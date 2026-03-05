ওয়াংখেড়ের শব্দব্রহ্ম থামাতে চান কারেন, সেমিতে ভারতীয় একাদশ সম্ভবত অপরিবর্তিতই

ওয়াংখেড়ের শব্দব্রহ্ম থামাতে চান কারেন, সেমিতে ভারতীয় একাদশ সম্ভবত অপরিবর্তিতই
টানা তৃতীয়বার টি-20 বিশ্বকাপের শেষ চারে মুখোমুখি ভারত বনাম ইংল্য়ান্ড ৷
Published : March 5, 2026 at 3:43 PM IST
মুম্বই, 5 মার্চ: ওয়াংখেড়ে মানে ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্মৃতি সতত সুখের ভাবলে ভুল হবে ৷ 28 বছর বাদে 2011 সালে যে স্টেডিয়ামে ভারত বিশ্বসেরার তাজ পরেছিল, ঠিক পাঁচ বছর বাদে সেই ওয়াংখেড়েতেই টি-20 বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল হেরে ট্রফিজয়ের স্বপ্ন আরব সাগরের জলে তলিয়ে গিয়েছিল ৷ ঠিক তেমনই একটা সেমিফাইনালে ওয়াংখেড়েতে ভারত আজ মুখোমুখি ইংল্য়ান্ডের ৷
সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে বিশ্বকাপের শেষ চারে ভারত বনাম ইংল্যান্ড নতুন কিছু নয় ৷ 2022, 2024-এর পর ফের 2026 ৷ 2022 সংস্করণে হারের বদলা দু'বছর আগে নিয়ে নিয়েছে ভারতীয় দল ৷ আজ কী হবে মায়াবী ওয়াংখেড়েতে ? ইংরেজ অলরাউন্ডার স্যাম কারেন তো প্য়াট কামিন্সের সুরে (2023 বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামকে চুপ করাতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীতে সফলও হন) ওয়াংখেড়ের শব্দব্রহ্ম থামিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে মাঠে নামছেন ৷ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামার আগে কারেন বলেন, "আমি নিশ্চিত স্টেডিয়ামে সমর্থকদের গর্জন থাকবে ৷ তবে সেই গর্জন থামাতে পারলে ভালোলাগবে ৷ দু'টো দুর্ধর্ষ দল শেষ চারে খেলছে যা গত পাঁচ সপ্তাহের ফল ৷ আশা করছি আজ আমরা খেতাবের আরেকটু কাছে পৌঁছব ৷"
কারেনের হুঙ্কার কানে পৌঁছেছে কি না জানা নেই, তবে ভারতীয় শিবির ওয়াংখেড়ের পিচ নিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেছে দু'দিন ধরে ৷ শিশির যে বড় ফ্যাক্টর হতে পারে সেটা বুধ সন্ধেয় ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিস সেশন দেখেই স্পষ্ট ৷ সেক্ষেত্রে প্রথম সেমিফাইনালের মত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে টস ৷
ভারতীয় দলের বোলিং কোচ মর্নে মর্কেল যেমন জানালেন তাঁরা পিচ নিয়ে ধোঁয়াশায় ৷ তিনি বলেন, "উইকেটের চরিত্র কেমন হবে তা নিয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না ৷ ভারতে দুম করে গরম পড়ে গিয়েছে ৷ এমন সময় আর্দ্র পিচকে শুকোনোর কোনও ব্যবস্থা দেখছি না ৷ পিচ এমনটাই থাকলে ভালো ক্রিকেট উপহার দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ৷"
মর্কেলের সংযোজন, "ম্য়াচের দিন পারিপার্শ্বিক সব অবস্থা দেখে দল নির্বাচন করা হবে ৷ ক্রিকেটারদের শুধু সঠিক দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে ৷ পরিস্থিতি আঁচ করে তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ৷ আশা করা যাচ্ছে পিচে যথেষ্ট রান উঠবে ৷" মর্নে মর্কেল খোলাখুলি না-বললেও শেষ মুহূর্তে বড়সড় অঘটন ছাড়া সুপার-এইটের শেষ ম্য়াচের একাদশে ভারত পরিবর্তন আনছে না ৷
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্য়াচের নায়ক সঞ্জু স্য়ামসনের কঠোর পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে অভিষেক শর্মার একাদশে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন মর্কেল ৷ বাঁ-হাতি ওপেনারকে নিয়ে ভারতীয় বোলিং কোচ বললেন, "কখনও কখনও ক্রিকেটদেবতা কারও কারও উপর নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দেন ৷ তবে আগামিকাল ওর (অভিষেকের) জন্য একটা নতুন দিন ৷ শূন্য থেকে শুরু করবে ও ৷"
- ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ঈশান কিষাণ, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্য়াটেল, বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিং ৷