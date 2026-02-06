চব্বিশ ঘণ্টা আগে ছিটকে গেলেন হর্ষিত, ভারতের বিশ্বকাপ দলে সিরাজ !
বিসিসিআই'য়ের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবর্ত ঘোষণা না-হলেও মহম্মদ সিরাজের স্কোয়াডে যোগদান স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷
Published : February 6, 2026 at 4:51 PM IST
মুম্বই, 6 ফেব্রুয়ারি: আশঙ্কায় সিলমোহর পড়ল ৷ বোধনের চব্বিশ ঘণ্টা আগে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন ভারতীয় দলের ফ্রন্টলাইন পেসার হর্ষিত রানা ৷ যাকে পেস বোলিং-অলরাউন্ডার বললেও ভুল বলা হয় না ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বুধবার অনুশীলন ম্য়াচে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন হর্ষিত রানা ৷ ভারতীয় শিবিরে তারপর থেকে একটা আশঙ্কার চোরাস্রোত বইছিল ৷ সেই আশঙ্কায় সিলমোহর পড়ল বিশ্বকাপ শুরুর আগেরদিন ৷ এখনও পর্যন্ত বিসিসিআই'য়ের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবর্ত ঘোষণা না-হলেও মহম্মদ সিরাজের স্কোয়াডে যোগদান স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷
শনিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টি-20 বিশ্বকাপে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু করছে ভারতীয় দল ৷ তার ঠিক আগে হর্ষিত রানার ছিটকে যাওয়া নিঃসন্দেহে ধাক্কায় ৷ প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনিও জানান, স্ক্য়ানের রিপোর্ট খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয় ৷ বুধবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে মাত্র এক ওভার হাত ঘুরিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন নাইট রাইডার্স তারকা ৷ রান-আপের সময় হাঁটুতে যেভাবে অস্বস্তি অনুভব করছিলেন, তা খুব একটা ভালো সংকেত ছিল না ৷ ওই ম্য়াচে এক ওভারে 16 রান খরচ করেছিলেন গম্ভীরের প্রিয় পাত্র ৷
India have been dealt a blow on the eve of Men's T20 World Cup as seam-bowling all-rounder Harshit Rana has been ruled out due to a knee injury picked during the warm-up clash against South Africa, said sources to IANS. " yes, rana is out of the world cup. as of now, no word on… pic.twitter.com/QfKvoch9fD— IANS (@ians_india) February 6, 2026
এদিকে 2024 বিশ্বকাপ জয়েক নায়ক মহম্মদ সিরাজ প্রাথমিক স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন ৷ হর্ষিত রানার চোট হায়দরাবাদ পেসারের সেই আক্ষেপ ঘুচিয়ে দিল ৷ মূলত ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েছিলেন সিরাজ ৷ তবে সম্প্রতি রাজ্য দলকে রঞ্জি ম্য়াচে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি ৷ সিরাজের স্কোয়াডে যোগদান করলে পেস বিভাগ নিয়ে দুশ্চিন্তা সেই অর্থে না-থাকলেও ব্যাটিংয়ে গভীরতা যে খানিক কমবে, তা বলাই যায় ৷ কারণ সাদা-বলের ক্রিকেটে বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্য়াট হাতেও নির্ভরতা দিচ্ছিলেন 'দিল্লি বয়' ৷
সে যাইহোক পরিবর্তে সিরাজের অভিজ্ঞতা ভারতের জন্য সম্পদ হতে পারে বিশ্বকাপে ৷ কারণ, গত টি-20 বিশ্বকাপের পর গতবছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় দলেও ছিলেন হায়দরাবাদ পেসার সিরাজ ৷ তবে আগামিকাল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচে মাঠ নামার সম্ভাবনা তাঁর কার্যত নেই ৷ কিন্তু পরবর্তীতে নতুন বল হাতে জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে তাঁর জুটিতে সাফল্য আশা করতেই পারেন অনুরাগীরা ৷ সেক্ষেত্রে ডেথ-ওভারে আর্শদীপ সিংকে পছন্দমতো ব্যবহার করবেন সূর্যকুমার ৷