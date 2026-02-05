চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন তারকা পেসার, বিশ্বকাপের ঠিক আগে দুঃসংবাদ ভারতীয় শিবিরে

চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন তারকা পেসার, বিশ্বকাপের ঠিক আগে দুঃসংবাদ ভারতীয় শিবিরে
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে হর্ষিতের চোট নিয়ে অফিসিয়ালি কিছু জানানো হয়নি অবশ্য ৷
Published : February 5, 2026 at 2:35 PM IST
মুম্বই, 5 ফেব্রুয়ারি: ব্য়াটারদের পাওয়ার-হিটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতিটুকু বুধবার জমিয়ে সেরেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে 30 রানে জয় নিঃসন্দেহে মূলপর্ব শুরু হওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী করবে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোং'কে ৷ কিন্তু সেইসঙ্গে টি-20'র মহাযজ্ঞ শুরুর আগে ভারতীয় শিবিরে হানা দিল চোট ৷ যার ফলে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হল তারকা পেসারকে পাওয়া নিয়ে ৷
তলপেটে অস্ত্রোপচারের ধাক্কা কাটিয়ে এদিন সিনিয়র দলে প্রত্য়াবর্তন হল মিডল-অর্ডারের নির্ভরযোগ্য ব্য়াটার তিলক বর্মার ৷ 19 বলে ঝোড়ো 45 রান করে ম্য়ানেজমেন্টকে আশ্বস্ত করলেন এশিয়া কাপ ফাইনালের নায়ক ৷ অথচ একইদিনে হাঁটুতে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়তে হল হর্ষিত রানাকে ৷ এদিন অস্বস্তি নিয়ে মাত্র এক ওভারে হাত ঘোরান দিল্লি পেসার ৷ যেখানে 16 রান খরচ করেন তিনি ৷
এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে হর্ষিতের চোট নিয়ে কোনওরকম আপডেট দেওয়া হয়নি ৷ ফলত তাঁকে নিয়ে আশঙ্কা জারি অনুরাগীমহলে ৷ কোনও কারণে বিশ্বকাপের আগে হর্ষিত ছিটকে গেলে সেটা খুব একটা ভালো খবর নয় ভারতীয় দলের জন্য ৷ বরং, বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও সাম্প্রতিক সময়ে নজর কাড়া ক্রিকেটারকে পাওয়া না-গেলে তা ধাক্কা গতবারের চ্য়াম্পিয়নদের জন্য ৷ এখন দেখার দেশের জার্সিতে ন'টি টি-20 খেলা ক্রিকেটারের চোট কতটা গুরুতর ৷
বুধবারের ম্য়াচে আরেক অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরও দলের সঙ্গে ছিলেন না ৷ কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে চোট পাওয়া ক্রিকেটারের রিহ্যাব সম্পূর্ণ হয়েছে কি না, তাও স্পষ্ট নয় এখনও ৷ তবে ওয়াশিংটনের চেয়ে দুশ্চিন্তা বেশি হর্ষিত না-পাওয়ার বিষয়টিতে ৷ জসপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিং'য়ের পাশাপাশি পেস বিভাগের অন্যতম চালিকাশক্তি তিনি ৷ যদিও ব্য়াক-আপ হিসেবে রয়েছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবে ৷
বুধবার প্রথম ব্য়াট করে পাঁচ উইকেটে 240 রান তোলে ভারত ৷ 20 বলে মারকাটারি 53 রান করেন ঈশান কিষাণ ৷ যা একাদশে তাঁর জায়গা পাকা করে দিল বলা যায় ৷ তিলক করেন 45 রান ৷ শেষদিকে 10 বলে 30 রানের ক্যামিয়ো খেলেন হার্দিক ৷ জবাবে সাত উইকেটে 210 রানের বেশি তুলতে পারেনি প্রোটিয়ারা ৷ ভারত জেতে 30 রানে ৷