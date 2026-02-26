প্রোটিয়াদের জয়ের প্রত্যাশী টিম ইন্ডিয়া চিপকে আজ বড় জয়ের খোঁজে

প্রোটিয়াদের জয়ের প্রত্যাশী টিম ইন্ডিয়া চিপকে আজ বড় জয়ের খোঁজে
সিকন্দর রাজাদের বিরুদ্ধে নামার আগে আমেদাবাদে গ্রুপের অন্য ম্য়াচে নজর থাকবে সূর্যদের ৷
Published : February 26, 2026 at 1:32 PM IST
চেন্নাই, 26 ফেব্রুয়ারি: সন্ধেয় চিপকে আজ নামার আগে খানিকটা দমবন্ধ করা পরিস্থিতি ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমে ৷ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্য়াচ রণকৌশল ঝালিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌতম গম্ভীর অ্যান্ড কোম্পানির সমান নজর দিনের প্রথম ম্যাচের দিকে ৷ যে ম্য়াচে আমেদাবাদে দঃ আফ্রিকা মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৷ সেই ম্যাচে প্রোটিয়ারা জিতলে ভালো, কিন্তু ক্য়ারিবিয়ানরা জিতলে ভারতের হাতের বাইরে চলে যাবে সবকিছু ৷
যদিও এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী ভারতীয় দল নিজেই ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার কদর্য হারের জেরে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে অন্য ম্য়াচের ফলাফলের ৷ কারণ প্রথম ম্য়াচে 76 রানে হেরে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের রান-রেট নেমেছে -3.800-এ ৷ তাই প্রোটিয়াদের জয়ের প্রত্যাশী হয়ে চেন্নাইয়ে বড় জয়ের খোঁজে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ আজকের জোড়া ম্য়াচের ফলাফল ভারতের পক্ষে গেলে 1 মার্চ ইডেনে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ হয়ে দাঁড়াবে অঘোষিত ফাইনাল ৷
সে যাইহোক জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে 'মাস্ট-উইন' ম্য়াচে নামার আগে ভারতীয় দলের ব্যাটিং-অর্ডারে রদবদলের সমূহ সম্ভাবনা ৷ ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক যেমন সঞ্জু স্যামসনের একাদশে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ভালোরকম উস্কে দিলেন ৷ প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "দলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আমাদের টপ-অর্ডারে তিনজন বাঁ-হাতি ব্য়াটার রয়েছে এবং গত তিনটি ম্য়াচেই আমরা প্রথম ওভারে উইকেট হারিয়েছি ৷ আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় না তাতে খুব একটা সমস্য়া আছে তবে আমরা বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছি ৷"
মঙ্গলবার সন্ধেয় চার ঘণ্টার অনুশীলনের পর বুধবার ঐচ্ছিক অনুশীলেন গা ঘামালেন কেবল বরুণ চক্রবর্তী এবং তিলক বর্মা ৷ তিলক বর্মার স্ট্রাইক-রেট নিয়ে চর্চা চলছে ৷ একাদশে তাঁর স্থান পাওয়া নিয়ে খানিক প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিলেও ব্য়াটিং কোচ তাতে বিশেষ আমল দিলেন না ৷ সঞ্জুকে দিয়ে ওপেন করানোর ভাবনা চলছে দলের অন্দরমহলে এবং সেটা হলে তিলক এবং সূর্যকে খেলতে হবে একটি ধাপ করে নীচে ৷ সেখানে থিতু হওয়ার জায়গা বিশেষ থাকবে না ৷
Intrigue in Chennai as defending champions India and Zimbabwe fight to remain in semi-final contention 🏏— ICC (@ICC) February 26, 2026
How to watch the #T20WorldCup 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/FxTWYEFxTC
কোটাক বলেন, "দঃ আফ্রিকা ম্যাচটা একটা খারাপ দিন ছিল, কিন্তু সেটা অতীত ৷ তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্য়াটিং করেছিল তিলক এবং সূর্য ৷" সবমিলিয়ে ব্য়াটারদের ছন্দ ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায় দল ৷ পাশাপাশি রিঙ্কু সিং'য়ের পরিবর্তে একাদশে সহ-অধিনায়ক অক্ষর প্য়াটেলের ফেরার সম্ভাবনাও জোরালো জিম্বোবোয়ের বিরুদ্ধে ৷ উল্লেখ্য, বাবার অসুস্থতার কারণে মঙ্গলবার শিবির ছেড়েছিলেন রিঙ্কু ৷ স্কোয়াডে পুনরায় যোগ দিলেও তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই লক্ষ্মীবারের ম্যাচে ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে তেমন ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন ব্য়াটিং কোচ ৷
High intensity and focus 🔛 💪#TeamIndia putting in the work ahead of #INDvZIM 🙌#T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/zjOtB9m7jS— BCCI (@BCCI) February 25, 2026
ব্যাটাররা ছন্দে থাকলে চেন্নাইয়ের ব্য়াটিং সহায়ক উইকেটে দু'শোর বেশি রান তোলা অসম্ভব নয় ভারতের জন্য ৷ আর রান-রেট পুনরুদ্ধার করতে প্রথমে ব্য়াটিং করে অন্ততপক্ষে দু'শো রানে চোখ থাকবে ভারতের ৷ যদিও জিম্বাবোয়ের যে তাতে ডরাচ্ছে না, সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিপক্ষ অলরাউন্ডার রায়ান বার্ল ৷
তিনি বলেন, "এটা আমাদের কাছে যেমন মরণ-বাঁচন, ভারতীয় দলের কাছেও তাই ৷ ওরাও প্রথম ম্য়াচে বিশ্রীভাবে হেরেছে ৷ নিঃসন্দেহে হার থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি ৷ আগামী ম্য়াচে সেই ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টায় রয়েছি ৷" এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো টি-20 বিশ্বকাপে এর আগে মাত্র একবারই মুখোমুখি হয়েছে ভারত এবং জিম্বাবোয়ে ৷ 2022 সালে মেলবোর্নে সেই ম্য়াচ 71 রানে জিতেছিল ভারত ৷