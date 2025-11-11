অভ্যাস ধরে রেখে প্রথম টেস্টের আগে কালীঘাটে গম্ভীর, দলের মনস্কামনায় দিলেন পুজো

অভ্যাস ধরে রেখে প্রথম টেস্টের আগে কালীঘাটে গম্ভীর, দলের মনস্কামনায় দিলেন পুজো
সকালে ইডেন গার্ডেন্সে দলের প্রথম অনুশীলনের পর সময় নষ্ট করলেন না গৌতম গম্ভীর ৷ বিকেলে সতীপীঠ কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন ৷
কলকাতা, 11 নভেম্বর: কলকাতায় পা রাখলে কালীঘাটে যাওয়ার সুযোগ সচরাসচর হাতছাড়া করেন না তিনি ৷ অতীতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর পদে থাকাকালীন কালীঘাট মন্দিরে একাধিকবার পুজো দিতে ছুটেছিলেন তিনি ৷ অভ্য়াসে বদল হল না এবারও ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে রবিবার রাতে শহর কলকাতায় পা রেখেছেন গৌতম গম্ভীর ৷ মঙ্গলবার সকালে ইডেন গার্ডেন্সে দলের প্রথম অনুশীলনের পর সময় নষ্ট করলেন না শুভমন গিলদের হেডস্যর ৷ দলের মনস্কামনায় বিকেলে সতীপীঠ কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন গম্ভীর ৷
বিকেল চারটে নাগাদ নীল টি-শার্টে মন্দিরে প্রবেশ করেন ভারতীয় দলের হেড কোচ ৷ হঠাৎ গৌতম গম্ভীরের দেখা পেয়ে মন্দির এবং মন্দির চত্বরে থাকা দর্শনার্থীরাও খানিকটা অবাক হয়ে যান ৷ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে এরপর পুজো দেন গম্ভীর ৷ আরতিও দেখেন বলে সূত্রের খবর ৷ তারপর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মন্দির থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে যান তিনি ৷ নাইট রাইডার্সের মেন্টর থাকাকালীন ম্যাচের আগে কালীঘাটে পুজো দিতে যাওয়ার সময় গম্ভীরের সঙ্গী হতেন দলের অন্যান্য সদস্যরা ৷ তবে মঙ্গলবার অবশ্য গম্ভীর একাই গিয়েছিলেন মন্দিরে ৷
এদিকে মঙ্গলবার বিকেলে ইডেনের নিরাপত্তা ঘুরে দেখলেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা ৷ ইডেনে আর্ন্তজাতিক ম্যাচের আগে কলকাতা পুলিশের তরফে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখাই দস্তুর ৷ এদিনও তাই হল ৷ তবে সোমবার নয়াদিল্লিতে বিস্ফোরণের পর পরিস্থিতি কিছুটা আঁটোসাঁটো ৷ ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে মোড়া হয়েছে ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সকে ৷ এমনকী রাতের দিকে নিরাপত্তাজনিত কারণে বাড়তি বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে ৷
পাশাপাশি ইডেন টেস্টের টিকিট নিয়েও আগ্রহ তুঙ্গে ৷ এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে ইডেনে প্রথম অনুশীলন সারল ভারতীয় দল ৷ ঐচ্ছিক অনুশীলন হওয়ায় সকলে ছিলেন না ৷ তবে অধিনায়ক শুভমন গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, জসপ্রীত বুমরার মতো তারকাদের দেখা পাওয়া গেল ইডেনের সবুজ গালিচায় ৷ অনুশীলনে নিজেকে নিংড়ে দিলেন অধিনায়ক গিল ৷ কোচ গৌতম গম্ভীর অবশ্য বেশিক্ষণ সময় দিলেন দলের তিন নম্বর ব্যাটার সাই সুদর্শনকে ৷ ঐচ্ছিক অনুশীলনে এদিন সুদর্শনকে থ্রো-ডাউন অনুশীলন করালেন গম্ভীর নিজে ৷ কিছু টেকনিক্যাল বিষয়েও সেরে নিলেন আলোচনা ৷