রাজস্থান রয়্যালসের লোভনীয় প্রস্তাব, ভারতীয় দলের দায়িত্ব ছাড়ছেন গম্ভীর ?

রাজস্থান রয়্যালসের লোভনীয় প্রস্তাব, ভারতীয় দলের দায়িত্ব ছাড়ছেন গম্ভীর ?
রয়্য়ালস ফ্র্যাঞ্চাইজির নয়া এক স্টেকহোল্ডারের তরফে লোভনীয় পদের প্রস্তাব গিয়েছে জাতীয় দলের কোচের কাছে ৷
Published : February 17, 2026 at 2:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 ফেব্রুয়ারি: মধ্যগগনে টি-20 বিশ্বকাপ ৷ এরইমধ্যে বড় খবর ভারতীয় ক্রিকেটে ৷ বিশ্বকাপ শেষ হতেই ফ্র্য়াঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ আইপিএলে (IPL) মজবে আসমুদ্র-হিমাচল ৷ এমন সময় রাজস্থান রয়্য়ালসের তরফে লোভনীয় প্রস্তাব গেল ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের কাছে ৷ এমনটাই প্রকাশ 'দৈনিক জাগরণ'-এর রিপোর্টে ৷
2026 আইপিএলের আগে মালিকানা পরিবর্তন হচ্ছে প্রথম চ্যাম্পিয়ন রাজস্থান রয়্যালসের ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজির নয়া এক স্টেকহোল্ডারের তরফে লোভনীয় পদের প্রস্তাব গিয়েছে জাতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনারের কাছে ৷ এমনকী ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানার কিয়দংশ কেনারও প্রস্তাব গিয়েছে গম্ভীরের কাছে ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে রিপোর্টে ৷
রিপোর্টে বলা হয়েছে, "যে সংস্থার হাতে রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা ছিল তারা সিংহভাগ বিক্রি করতে চলছে ৷ এই মুহূর্তে মালিকানা হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলছে ৷ রাজস্থান রয়্যালস ম্যানেজমেন্টের নয়া মালিক সংস্থা গৌতম গম্ভীরকে 2-3 শতাংশ মালিকানা অধিগ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে ৷ সঙ্গে গিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজির সিইও এবং মেন্টর পদের প্রস্তাবও ৷"
তবে গৌতম গম্ভীরের হাত-পা বাঁধা এই মুহূর্তে ৷ কারণ, চুক্তি মোতাবেক আগামী বছর অর্থাৎ, 2027 বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতীয় দলের হেড কোচ পদে আসীন রয়েছেন তিনি ৷ স্বাভাবিকভাবেই রাজস্থান রয়্য়ালসের প্রস্তাব লোভনীয় হলেও যতদিন ভারতীয় দলের দায়িত্বে রয়েছেন ততদিন তা গ্রহণ করতে পারবেন না গম্ভীর ৷ কারণ সেক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাতে জড়িয়ে পড়বেন তিনি ৷
🚨 RAJASTHAN ROYALS WILL HAVE NEW OWNERS IN IPL 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) February 17, 2026
- The new management of RR wants Gautam Gambhir to be their partner, Mentor and CEO. [Abhishek Tripathi]
Gambhir's tenure ends in 2027 World Cup, as long as he remains with the Indian team, it's impossible for him to accept… pic.twitter.com/bANgGlrK0h
এই মুহূর্তে টি-20 বিশ্বকাপে ডুবে রয়েছেন গম্ভীর ৷ দল ইতিমধ্যেই সুপার-এইটে পৌঁছেছে ৷ টুর্নামেন্ট যত এগোবে খেতাব ধরে রাখা তত চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াবে ৷ তাই গম্ভীরের আপাতত পুরোপুরি ফোকাস কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে ৷ তবে ক্রিকেটার এবং মেন্টর হিসেবে যেহেতু তাঁর ঝুলিতে তিনটি আইপিএল খেতাব, তাই প্রস্তাব দিতে কার্পণ্য করেনি রয়্যালসের নতুন মালিকপক্ষ ৷
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়ার পর গত রবিবার পাকিস্তানকে হারিয়ে টি-20 বিশ্বকাপের সুপার-এইট নিশ্চিত করেছে ভারতীয় দল ৷ 'ক্ল্যাশ অব টাইটানসে' সলমন আলি আঘার দলকে 61 রানে হারিয়েছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ আগামী 22 ফেব্রুয়ারি সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচ খেলবে ভারতীয় দল ৷ তার আগে বুধবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া ৷