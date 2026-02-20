অভিষেককে বাদ দিয়ে সুপার-এইটে ভারত ? সম্ভাবনা ওড়ালেন বোলিং কোচ

অভিষেককে বাদ দিয়ে সুপার-এইটে ভারত ? সম্ভাবনা ওড়ালেন বোলিং কোচ
প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপের টানা তিন ম্য়াচ শূন্য রানে আউট হয়ে লজ্জার নজির গড়েছেন অভিষেক ৷
আমেদাবাদ, 20 ফেব্রুয়ারি: পয়লা নম্বর টি-20 ব্য়াটার হিসেবে প্রবেশ করেও বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্য়াচে সংগ্রহে শূন্য ৷ চলতি টি-20 বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে তিন ম্য়াচ খেলা (নামিবিয়ার বিরুদ্ধে শারীরিক অসুস্থতার কারণে খেলতে পারেননি) ওপেনার অভিষেক শর্মা এখনও রানের খাতা খুলতেই ব্যর্থ ৷ যা বড়সড় ধাক্কা দিয়েছে ভারতীয় দলের পরিকল্পনায় ৷ জঘন্য ফর্মের কারণে বিশ্বকাপের সুপার এইটে কি তাহলে বাদ পড়ছেন অভিষেক ? সম্ভাবনা পত্রপাঠ খারিজ করলেন বোলিং কোচ মর্নে মর্কেল ৷
রবিবার ভারতীয় দল সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে সাংবাদিক সম্মেলন সারলেন মর্কেল ৷ সেখানে বোলিং কোচ যা জানালেন, তাতে তিন ম্য়াচে শূন্যে আউট হওয়ার পরেও ম্য়ানেজমেন্টের যথেষ্ট সমর্থন পাচ্ছেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷
অভিষেককে সুপার-এইটে বাদ দেওয়ার কি কোনও চিন্তাভাবনা চলছে ? প্রশ্নের উত্তরে এদিন প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকা বলেন, "অভিষেককে নিয়ে কোনওরকম আলোচনাই হয়নি ৷ ও খেলবে, দলে জন্য একইসঙ্গে দর্শকদের জন্য ৷ ও একজন এন্টারটেইনার ৷ নেটে ও দারুণ খেলছে এই মুহূর্তে ৷"
অভিষেক শর্মার শারীরিক অসুস্থতার কারণে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্য়াচে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা সুযোগ এসে গিয়েছিল সঞ্জু স্যামসনের কাছে ৷ কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্য়র্থ হয়েছিলেন ফর্ম হাতড়ে বেড়ানো কেরল ব্য়াটার ৷ সেই ম্য়াচে শুরুটা ভালো করেও 22 রানে ফিরেছিলেন সঞ্জু ৷ শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে দলে ফিরে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধেও অভিষেক রানের খাতা না-খোলায় আবারও ঘুরেফিরে উঠে আসছিল সঞ্জুর নাম ৷ কিন্তু মর্কেলের মন্তব্যে সেই সম্ভাবনা আর রইল না ৷
ব্যর্থ হলেও এর আগে ভারতীয় দলের সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতেরও সমর্থন পেয়েছিলেন অভিষেক ৷ প্রাক্তন ডাচ ক্রিকেটার জানিয়েছিলেন, অসুস্থতা কাটিয়ে নেটে সঠিক ছন্দেই নিজেকে মেলে ধরছেন পঞ্জাব ব্য়াটার ৷ কিন্তু ম্য়াচে তার প্রতিফলন হচ্ছে কই ? গ্রুপ পর্বে উতরে গেলেও অভিষেকের রান-খরা সুপার-এইটে যথেষ্ট ভোগাতে পারে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের ৷ বিশেষ করে সামনে যখন দঃ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবা চলতি বিশ্বকাপের সারপ্রাউজ প্য়াকেজ জিম্বাবোয়ের মতো দল ৷ তাই সুপার-এইটে ফর্মে ফিরুক অভিষেক, তামাম অনুরাগীদের এখন একটাই প্রত্যাশা ৷