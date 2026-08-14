জামশেদপুর এফসি'র 100 শতাংশ মালিকানা নিয়ে আইএসএলে চার্চিল ব্রাদার্স

জামশেদপুর এফসি'র 100 শতাংশ মালিকানা নিয়ে আইএসএলে চার্চিল ব্রাদার্স
ফুটবল দলের মালিকানা চার্টিলের হাতে তুলে দেওয়ার কথা শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে টাটা স্টিলের তরফে ৷
Published : August 14, 2026 at 4:01 PM IST
মুম্বই, 14 অগস্ট: বিরল ঘটনার সাক্ষী রইল ভারতীয় ক্লাব ফুটবল ৷ টাটা গোষ্ঠীর অধীনস্ত জামশেদপুর এফসি আইএসএল থেকে পাকাপাকিভাবে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় দিনকয়েক ধরে মনখারাপ ভারতীয় ফুটবল অনুরাগীদের ৷ দলের চুক্তিবদ্ধ ফুটবলরাদের তরফে তো বটেই, নানা মহল থেকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি করা হয়েছিল টাটা গোষ্ঠীকে ৷ টাটা গোষ্ঠী সেই আর্জিতে সাড়া না-দিলেও ফুটবল দলের সমস্ত মালিকানা হস্তান্তর করে দিল চার্চিল ব্রাদার্সকে ৷ অর্থাৎ, জামশেদপুর ফুটবল অ্যান্ড স্পোর্টিং প্রাইভেট লিমিটেড (JFSPL)-এর একশো শতাংশ স্টেক নিয়ে আসন্ন আইএসএলে অংশ নিতে চলেছে চার্চিল ব্রাদার্স ৷
এক বিবৃতি জারি করে ফুটবল দলের মালিকানা গোয়ার বিখ্যাত ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়ার কথা শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে টাটা স্টিলের তরফে ৷ বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "নামমাত্র মূল্যের বিনিময়ে টাটা স্টিল 'জামশেদপুর ফুটবল অ্য়ান্ড স্পোর্টিং প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ইকুইটি শেয়ার চার্চিল ব্রাদার্স'কে হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছে ৷ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নিয়মবিধি মেনেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলার লাইসেন্স, একইসঙ্গে 12 জন ফুটবলার ও দুই কোচের হস্তান্তর প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে ৷"
শুক্রবারই টাটা স্টিল লিমিটেড ও চার্চিল ব্রাদার্স ফুটবল ক্লাবের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সেই চুক্তি মোতাবেক আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে জামশেদপুর এফসি'র সকল চুক্তিবদ্ধ ফুটবলার ও কোচিং স্টাফেদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে চার্চিল ব্রাদার্স ৷ এর ফলে সেই সকল চুক্তিবদ্ধ ফুটবলারদের কাছে দেশের টপ টিয়ার ফুটবল লিগে খেলার সুযোগ খোলা থাকছে বলে স্পষ্ট করা হয়েছে বিবৃতিতে ৷ গত চার দশক ধরে ভারতীয় ফুটবলের ঐতিহ্য ও গরিমা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে গোয়ার চার্চিল ব্রাদার্স ৷ দু'বারের আই লিগও জয়ী তারা ৷ ফলত সবকিছু বিবেচনা করেই এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে বলেই স্পষ্ট করা হয়েছে টাটা স্টিলের বিবৃতিতে ৷
Churchill Brothers will feature in this edition of Indian Super League (ISL) after Tata Steel agreed to transfer ownership of Jamshedpur FC to the Goan club. Churchill will also take over contracted players and coaches.#IndianFootball #ISL pic.twitter.com/8zR8un3MZs— Marcus Mergulhao (@MarcusMergulhao) August 14, 2026
টাটা স্টিলের এক শীর্ষ আধিকারিক ডিবি সুন্দরা রামম এই চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, "চার্চিল ব্রাদার্সের নাম ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ৷ আমরা খুব আনন্দিত এই ভেবে যে আমাদের ফুটবলার ও কোচেরা ফের ক্লাব ফুটবলে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে ৷ এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও চার্চিল ব্রাদার্সকে ধন্যবাদ ৷" জানা গিয়েছে, জামশেদপুর ফুটবল অ্যান্ড স্পোর্টিং প্রাইভেট লিমিটেডে টাটা স্টিলের 4.09 কোটি টাকার শেয়ার ছিল ৷ যা নামমাত্র মূল্যের (বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র 100 টাকা) টোকেনের বিনিময়ে গেল চার্চিল ব্রাদার্সের কাছে ৷
উল্লেখ্য, ভারতীয় ফুটবলের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণে সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় জামশেদপুর এফসি ৷ গত 12 অগস্ট পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার পথ খোলা রাখা হয়েছিল ফেডারেশনের তরফে ৷ আইএসএল থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত না-ফেরালেও ইকুইটি শেয়ার বিক্রি করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিল তারা ৷