ETV Bharat / sports

জামশেদপুর এফসি'র 100 শতাংশ মালিকানা নিয়ে আইএসএলে চার্চিল ব্রাদার্স

ফুটবল দলের মালিকানা চার্টিলের হাতে তুলে দেওয়ার কথা শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে টাটা স্টিলের তরফে ৷

JAMSHEDPUR FC
ডুরান্ডে অংশ নিচ্ছে জামশেদপুর এফসি (DURAND CUP MEDIA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বই, 14 অগস্ট: বিরল ঘটনার সাক্ষী রইল ভারতীয় ক্লাব ফুটবল ৷ টাটা গোষ্ঠীর অধীনস্ত জামশেদপুর এফসি আইএসএল থেকে পাকাপাকিভাবে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় দিনকয়েক ধরে মনখারাপ ভারতীয় ফুটবল অনুরাগীদের ৷ দলের চুক্তিবদ্ধ ফুটবলরাদের তরফে তো বটেই, নানা মহল থেকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি করা হয়েছিল টাটা গোষ্ঠীকে ৷ টাটা গোষ্ঠী সেই আর্জিতে সাড়া না-দিলেও ফুটবল দলের সমস্ত মালিকানা হস্তান্তর করে দিল চার্চিল ব্রাদার্সকে ৷ অর্থাৎ, জামশেদপুর ফুটবল অ্যান্ড স্পোর্টিং প্রাইভেট লিমিটেড (JFSPL)-এর একশো শতাংশ স্টেক নিয়ে আসন্ন আইএসএলে অংশ নিতে চলেছে চার্চিল ব্রাদার্স ৷

এক বিবৃতি জারি করে ফুটবল দলের মালিকানা গোয়ার বিখ্যাত ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়ার কথা শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে টাটা স্টিলের তরফে ৷ বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "নামমাত্র মূল্যের বিনিময়ে টাটা স্টিল 'জামশেদপুর ফুটবল অ্য়ান্ড স্পোর্টিং প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ইকুইটি শেয়ার চার্চিল ব্রাদার্স'কে হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছে ৷ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নিয়মবিধি মেনেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলার লাইসেন্স, একইসঙ্গে 12 জন ফুটবলার ও দুই কোচের হস্তান্তর প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে ৷"

শুক্রবারই টাটা স্টিল লিমিটেড ও চার্চিল ব্রাদার্স ফুটবল ক্লাবের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সেই চুক্তি মোতাবেক আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে জামশেদপুর এফসি'র সকল চুক্তিবদ্ধ ফুটবলার ও কোচিং স্টাফেদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে চার্চিল ব্রাদার্স ৷ এর ফলে সেই সকল চুক্তিবদ্ধ ফুটবলারদের কাছে দেশের টপ টিয়ার ফুটবল লিগে খেলার সুযোগ খোলা থাকছে বলে স্পষ্ট করা হয়েছে বিবৃতিতে ৷ গত চার দশক ধরে ভারতীয় ফুটবলের ঐতিহ্য ও গরিমা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে গোয়ার চার্চিল ব্রাদার্স ৷ দু'বারের আই লিগও জয়ী তারা ৷ ফলত সবকিছু বিবেচনা করেই এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে বলেই স্পষ্ট করা হয়েছে টাটা স্টিলের বিবৃতিতে ৷

টাটা স্টিলের এক শীর্ষ আধিকারিক ডিবি সুন্দরা রামম এই চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, "চার্চিল ব্রাদার্সের নাম ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ৷ আমরা খুব আনন্দিত এই ভেবে যে আমাদের ফুটবলার ও কোচেরা ফের ক্লাব ফুটবলে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে ৷ এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও চার্চিল ব্রাদার্সকে ধন্যবাদ ৷" জানা গিয়েছে, জামশেদপুর ফুটবল অ্যান্ড স্পোর্টিং প্রাইভেট লিমিটেডে টাটা স্টিলের 4.09 কোটি টাকার শেয়ার ছিল ৷ যা নামমাত্র মূল্যের (বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র 100 টাকা) টোকেনের বিনিময়ে গেল চার্চিল ব্রাদার্সের কাছে ৷

উল্লেখ্য, ভারতীয় ফুটবলের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণে সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় জামশেদপুর এফসি ৷ গত 12 অগস্ট পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার পথ খোলা রাখা হয়েছিল ফেডারেশনের তরফে ৷ আইএসএল থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত না-ফেরালেও ইকুইটি শেয়ার বিক্রি করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিল তারা ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

TATA STEEL
INDIAN SUPER LEAGUE
CHURCHILL BROTHERS
JFC EXIT FROM ISL
TATA STEEL SALES JAMSHEDPUR FC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.