তিলোত্তমায় প্রত্য়াবর্তনে শিষ্যদের চ্য়ালেঞ্জ ছুড়তে তৈরি ভিশি

তিলোত্তমায় প্রত্য়াবর্তনে শিষ্যদের চ্য়ালেঞ্জ ছুড়তে তৈরি ভিশি
গুকেশ অংশগ্রহণ না-করায় বর্তমান বনাম প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নের লড়াই থেকে বঞ্চিত তিলোত্তমাবাসী ৷
Published : January 7, 2026 at 4:59 PM IST
কলকাতা, 7 জানুয়ারি: সাংবাদিক বৈঠকে তিনি প্রবেশ করতেই সব ক্যামেরা ঘুরে গেল তাঁর দিকে ৷ তিনি আর কেউ নন, বিশ্বনাথন আনন্দ ৷ সাত বছর পর অর্থাৎ, 2018 সালের পর এবার টাটা স্টিল চেজে প্রতিযোগী হিসেবে নামছেন পাঁচবারের প্রাক্তন বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন ৷ সাত বছর আগে প্রথম সংস্করণে অংশ নিয়ে ব্লিৎজে খেতাব জিতেছিলেন আনন্দ ৷ গত কয়েক বছরে চৌষট্টি খোপের বোর্ডে খেলার ধরনে বদল এসেছে ৷ বর্তমানে ভারতীয় দাবায় তো আবার সব নয়া মুখের ভিড় ৷ তা সত্ত্বেও আর প্রজ্ঞানন্দ, দিব্যা দেশমুখদের টপকে চর্চায় চির নবীন 'ভিশি' ৷
শহর কলকাতায় এখন শীতের দাপট ৷ শীতল আবহে তিলোত্তমায় আজ থেকে উত্তাপ ছড়াবে টাটা স্টিল চেজ 2026 ৷ ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে যা ঘিরে চাঁদের হাট ৷ তবে এবছর টাটা স্টিল চেজ অন্যান্য বছরগুলোর থেকে আলাদা হতে চলেছে ৷ কারণ, প্রথমবার গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া টুর্নামেন্টের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন ৷ আর প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণে বিশ্বনাথান আনন্দ ৷ একসময়ের সতীর্থ ভিনটেজ গাড়ি হয়েও সচল ৷ আরেকজন অবসরগ্রহণের পর নতুন প্রতিভা গড়ে তোলার পাশাপাশি দাবার বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ৷ টাটা স্টিল চেজের সূচিপ্রকাশ অনুষ্ঠানে দুই বন্ধু ফের খোশ গল্পে মাতলেন ৷ এসবের পাশাপাশি এবার টুর্নামেন্টে চর্চায় রয়েছে বিভিন্ন প্রতিযোগীদের বয়সও ৷ 56 বছর বয়সি আনন্দের পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন উনিশ বছরের রাশিয়ান ভলোদার মুরজিন ৷
বয়সের ফারাক নিয়ে ভাবতে নারাজ আনন্দ ৷ 2018 সালে প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে প্রজ্ঞানন্দ, অর্জুন এরিগাইসি, বিদিথ গুজরাতিরাও অনেক ছোট ছিলেন ৷ এখন তাঁরাই আনন্দের প্রধান প্রতিপক্ষ ৷ শুধু তাই নয়, আনন্দ এখন অর্জুন-প্রজ্ঞানন্দদের মেন্টরও বটে ৷ এটা নিয়ে আনন্দ আবেগপ্রবণ কি না, জানতে চাওয়া হলে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বলেন, "এখানে আমাকে সবচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছে কলকাতার ঠান্ডা ৷ তবে গত কয়েক বছরে আমি টাটা স্টিল চেজের প্রতিটা ম্যাচ ফলো করেছি ৷ ফলে ওদের বিরুদ্ধে খেলাটা আবেগের কিছু না ৷" অর্থাৎ, আনন্দ বুঝিয়ে দিলেন মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে শিষ্যদের সূঁচাগ্র জমি ছাড়বেন না তিনি ৷ গুরুর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে অর্জুন,প্রজ্ঞানন্দরাও ৷
The amazing lineup of @tschessindia 2026 😍💕— ChessBase India (@ChessbaseIndia) January 7, 2026
Shot by: @himankchess64#chess #chessbaseindia #praggnanandhaa #vishyanand pic.twitter.com/lL0oG1uGah
টাটা স্টিল চেজে প্রত্যাবর্তন নিয়ে আনন্দ বলছেন, "আমি পরের বছর (2027) অংশগ্রহণ করব ভেবেছিলাম ৷ কিন্তু এবার আমাকে বলা হল অংশগ্রহণ করতে ৷ আমি প্রতিবছর কোনও না-কোনও ইভেন্টে অংশগ্রহণ করি ৷ এখন কলকাতায় দাবার অন্যতম ইভেন্ট এটা ৷ তাই আমি সুযোগটা ছাড়িনি ৷" তবে আক্ষেপ একটাই যে, কলকাতায় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ বনাম প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আনন্দের লড়াই হচ্ছে না ৷ কারণ ব্যক্তিগত কারণে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছেন গুকেশ ৷